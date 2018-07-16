Лучше поздно: Путин и Трамп готовятся к саммиту в Хельсинки. LIVE

Кроме того, Россия планирует поднять вопрос о другом пункте разногласий с США — Иран, сообщил источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией. Трамп вышел из «ядерной сделки» с Тегераном и грозит санкциями тем компаниям, которые продолжат вести дела с иранскими компаниями.

«По Ирану, конечно, фундаментальнейшие разногласия в связи с выходом США из СВДП [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]. Я думаю, что иранская тема неизбежно прозвучит на саммите, и мы, по крайней мере, на это настраиваемся», — сказал собеседник агентства.