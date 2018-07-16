Лучше поздно: Путин и Трамп готовятся к саммиту в Хельсинки. LIVE

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А вот финские политики приветствуют президентов России и США в Хельсинки и полагают, что диалог между нашими странами важен для Европы. «Финляндия тепло приветствует президентов Путина и Трампа [на саммите] в Хельсинки — 2018. Диалог имеет первостепенное значение для безопасности Финляндии и Европы», — написал в твиттере премьер-министр Финляндии Юхи Сипиля.
Экс-посол США в России Майкл Макфолл вступил в заочную дискуссию с Трампом из-за поста президента по поводу виновных, с его точки зрения, в испорченных отношениях с Россией. И снова реанимировал хэштег #BAF — Blame America First (англ. — «прежде всего, вини Америку»).
Кроме того, Россия планирует поднять вопрос о другом пункте разногласий с США — Иран, сообщил источник РИА «Новости», знакомый с ситуацией. Трамп вышел из «ядерной сделки» с Тегераном и грозит санкциями тем компаниям, которые продолжат вести дела с иранскими компаниями.
«По Ирану, конечно, фундаментальнейшие разногласия в связи с выходом США из СВДП [Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе]. Я думаю, что иранская тема неизбежно прозвучит на саммите, и мы, по крайней мере, на это настраиваемся», — сказал собеседник агентства.
Конечно, одним из ключевых пунктов переговоров станут вопросы стратегической стабильности. Вероятнее всего, речь пойдет и об одностороннем выходе США из договора по ПРО, также можно ожидать и обсуждение функционирования других ключевых договоров — РСМД (Договор о ракетах средней и меньшей дальности) и СНВ-III (Договор о мерах по дальнейшеум сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений).
К слову, в Вашингтоне вполне ожидаемо недовольны предстоящей встречей Путина и Трампа, и даже звучали предложения саммит отменить. Такое требование — и даже в достаточно ультимативной форме — звучало и совсем накануне, 13 июля. В пятницу заместитель генпрокурора и министра юстиции США Род Розенстайн объявил об обвинении в адрес 12 россиян во «вмешательстве» в американские выборы. Москва, в целом, уже привыкла к обвинениям подобного рода — они звучат с завидной регулярностью. Мы, конечно, не можем утверждать, что появление нового обвинительного заключения являлось попыткой сорвать переговоры Путина и Трампа, но время обнародования этого документа все же поставило некоторые вопросы перед наблюдателями.
Даже с учетом того, что международный фон вряд ли позволит прийти к каким-то действительно «прорывным» решениям, сама возможность с глазу на глаз прочертить «красные линии» в отношениях Москвы и Вашингтона — это хороший знак, считают эксперты. Пока Хельсинки готовятся к старту мероприятия, рассказываем, чего ждать от российско-американского саммита.
Сам Трамп еще с середины прошлой недели находится в Европе. Сначала он принял участие в саммите НАТО, который прошел 11-12 июля в Брюсселе. После он посетил Великобританию, где его встретили многотысячными акциями протеста. Сейчас, по данным СМИ, американский президент уже находится в Хельсинки. С утра он уже успел опубликовать «твит», в котором обвинил Вашингтон в испорченных отношениях с Москвой.
«Наши отношения с Россией НИКОГДА не были хуже из-за многих лет глупости и тупости США, а теперь — и из-за охоты на ведьм», — написал глава Белого дома.
Отношения между Россией и США, действительно, напряженные — они обострились после событий на Украине и в Крыму в 2014 году. Именно после референдума на полуострове, который в результате перешел под юрисдикцию России, США ввели первый пакет санкций против России, а после — санкционное давление на Москву только усиливались из-за развития конфликта на востоке Украины.
Вероятно, именно поэтому встреча Путина и Трампа проходит на нейтральной территории — в Финляндии, хотя ранее было предположение, что саммит может принять Вена.
Встреча пройдет в президентском дворце в Хельсинки. «Запланировано, что начнем в 13.00 [время совпадает с московским]. <…> Сколько времени президенты отведут на общение, мы не знаем. Никаких лимитов с нашей [российской] стороны нет», — сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в конце прошлой недели.
Добрый день, дорогие читатели «Газеты.Ru».
Сегодня в Хельсинки состоится, пожалуй, одно из ключевых политических событий этого лета. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп впервые встретятся в двустороннем формате. И хотя лидеры двух наших стран уже встречались, переговоры в подобном формате пройдут впервые — раньше Путин и Трамп общались исключительно «на полях» других мероприятий — в Гамбурге на «большой двадцатке» и во Вьетнаме на саммите АТЭС.
В центре внимания двух президентов будут Сирия и Украина, однако сама встреча не предполагает временных ограничений, поэтому, скорее всего, другие — не менее важные — темы также будут затронуты.
Приведет ли встреча к «прорыву» в отношениях Москвы и Вашингтона, пока неизвестно. По крайней мере, эксперты не ждут каких-то кардинальных решений, однако сам факт саммита уже вселяет надежды на поворот диалога в конструктивное русло.
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