От Линкольна до Трампа: как встречались лидеры России и США

«Ваш преданный друг А.Линкольн»

Дипломатические отношения между Россией и США были установлены в 1809 году. Тогда Джон Куинси Адамс, сын 2-го президента США, вручил императору Александру I верительные грамоты первого американского посла в России, ознаменовав тем самым официальное установление дипломатических отношений между двумя странами. Кстати, спустя 19 лет Адамс стал 6-м президентом США.

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Однако личных встреч российского императора и американского президента никогда не было. Зато доподлинно известно о переписке лидеров двух стран. Самая известная из них — переписка Александра II «Освободителя» и 16-го президента США Авраама Линкольна, который отменил в своей стране рабство.

Судя по их переписке, два лидера-освободителя очень тепло относились друг к другу, сходясь в своих гуманистических взглядах.

Линкольн поздравлял российского императора с рождением сына и получал от него ответные поздравления по такому же поводу.

«Ваш добрый приятель Александр», «Ваш преданный друг А. Линкольн», — так «друзья по переписке» подписывали свои письма.

Сталин, Рузвельт, Трумэн

Первая встреча американского президента с лидером нашей страны состоялась уже в годы СССР, однако не при самых приятных обстоятельствах. 28 ноября 1943 года в Тегеране началась первая встреча лидеров стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Помимо лидера СССР Иосифа Сталина и американского президента Франклина Рузвельта во встрече принимал участие премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

Встреча готовилась в условиях строжайшей секретности. Стороны долгое время не могли определить достаточно безопасное место, которые было бы удобно всем участникам коалиции.

В итоге выбор пал на нейтральный Иран. Там, помимо прочего, активно действовали как советские, так и британские спецслужбы, которые могли бы обеспечить безопасность мероприятия.

РИА «Новости» Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, президент США Франклин Делано Рузвельт и маршал СССР Иосиф Сталин во время Ялтинской конференции союзных держав, февраль 1945 года

Примечательно, что из соображений безопасности Рузвельт вместе со Сталиным поселились в здании советского посольства в Тегеране, которое располагалось прямо напротив британского. Там же проходили беседы трех лидеров.

Следующая встреча в таком же формате спустя два года состоялась в Ялте, а еще спустя несколько месяцев — в немецком Потсдаме. Однако Рузвельт до последней встречи не дожил. США на Потсдамской конференции в 1945 году представлял президент Гарри Трумэн.

Хрущев летит в США

Первая двусторонняя встреча лидеров СССР и США состоялась только в 1959 году. Тогда глава советского правительства Никита Хрущев совершил первый в истории официальный визит лидера СССР в Соединенные Штаты.

Визит Хрущева в США продлился почти две недели — с 15 по 27 сентября. За это время советский лидер встретился с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром четыре раза.

Из этих четырех встреч две были — с глазу на глаз. Стоит отметить, что до своего визита в США Хрущев уже встречался с Эйзенхауэром лично. В 1955 году лидеры двух стран виделись в Женеве на четырехстороннем саммите, в котором также принимали участие лидеры Великобритании и Франции.

Harry Harris/AP Президент США Дуайт Эйзенхауэр во время поездки с председателем Совета министров СССР Никитой Хрущевым и его супругой Валентиной в Вашингтоне, сентябрь 1959 года

Несмотря на «частые» встречи двух лидеров, отношения между ними и двумя державами оставались прохладными. Переговоры практически на все темы, поднятые во время визита лидера СССР в США — германская проблема, торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона, китайский вопрос и тайваньская проблема — остались безрезультатными.

Следующим президентом США, с котором довелось встречаться Хрущеву, стал Джон Кеннеди.

Их встреча состоялась в 1961 году в Вене, всего через полгода после вступления последнего в должность. Ее инициатором стала советская сторона — возможно, Хрущев надеялся, что Кеннеди окажется посговорчивее своего предшественника.

Однако более сговорчивым новый президент США не был. Хрущев ехал на встречу с четким намерением решить берлинский вопрос, однако Кеннеди предпочитал сохранить статус-кво. Всего через два месяца после этой встречи в столице Германии была возведена знаменитая Берлинская стена.

ТАСС Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и президент США Джон Кеннеди перед обсуждением вопроса о Карибском кризисе в Вене, 1961 год

Кеннеди и Хрущев не подписали по итогам встречи никаких публичных документов и расстались не на самой дружелюбной ноте. Однако год спустя политическая воля двух лидеров все-таки смогла предотвратить начало войны, которая была возможна в свете Карибского кризиса.

От «разрядки» к распаду

Карибский кризис наложил серьезный отпечаток на отношения двух стран — новой встречи лидеров США и СССР пришлось ждать больше 10 лет.

В 1972 году американский президент Ричард Никсон совершил исторический визит в Москву, став первым президентом США, побывавшем в СССР. В России его встречал Леонид Брежнев.

Юрий Абрамочкин/РИА «Новости» Президент США Ричард Никсон и генсек ЦК КПСС Леонид Брежнев во время подписания Договора об ограничении стратегических вооружений, 26 мая 1972 года

Годы правления Брежнева стали началом процесса «разрядки» между СССР и США. Были подписаны Договоры по противоракетной обороне и о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-1). В 1975 году впервые в истории состоялся совместный полет советских космонавтов и американских астронавтов на корабле «Союз — Аполлон».

В СССР построили завод «Пепси-Кола», а в США начали продавать водку «Столичная».

Разрядка продолжилась и при преемнике Никсона — президенте Джеральде Форде. Вскоре после своего избрания, в ноябре 1974 года Форд посетил с визитом российский Владивосток, где он и Брежнев подписали соглашение об ограничении носителей стратегического ядерного оружия.

В 1975 году Форд снова встретился с Брежневым (а заодно и еще с лидерами 33 государств). По итогам той встречи были подписаны знаменитые Хельсинкские соглашения.

Юрий Абрамочкин/РИА «Новости» Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон между переговорами в резиденции советского лидера в Ялте, 1974 год

Преемник Форда, демократ Джимми Картер, не стал посещать Россию. С Брежневым он встретился в 1979 году в нейтральной Вене. На той встрече были подписаны соглашения по ограничению количества пусковых установок (ОСВ-2) и размещению ядерного оружия в космосе.

Однако через полгода после этой встречи период разрядки завершился. Причиной тому стал ввод советских войск в Афганистан.

Ни Картер, ни его преемник Рональд Рейган после этого с Брежневым больше не встречались.

Горбачев и Рейган

Ситуация изменилась в 1985 году, когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев. В том же году в Женеве был организован первый за шесть лет американо-советский саммит. Четкой повестки не было — Рейган и Горбачев надеялись провести «свободный» разговор, который мог бы привести к улучшению двусторонних отношений. Хотя практических результатов у той встречи не было,

между лидерами двух стран сложилось определенное взаимопонимание и нацеленность на диалог, которые позволили проводить двусторонние встречи ежегодно.

Вторая встреча Горбачева и Рейгана состоялась спустя всего 11 месяцев, в октябре 1986 года в Рейкьявике. С точки зрения реальных достижений саммит в Рейкьявике также оказался провальным. Однако, как свидетельствует в своей книге «Рейган в Рейкьявике» бывший советник Рейгана Кен Аделман, эти 48 часов «завершили «холодную войну».

Denis Paquin/Reuters Президенты США и СССР Рональд Рейган и Михаил Горбачев во время встречи в Рейкьявике, октябрь 1986 года

Следующая встреча прошла уже на территории Рейгана — в Вашингтоне. Тогда, в декабре 1987 года, был подписан первый между США и СССР договор о сокращении вооружений. Речь идет о знаменитом Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).

Спустя несколько месяцев, в мае-июне 1988 года Рейган совершил ответный визит в Москву.

Два Буша и Клинтон

В начале декабря 1989 года на острове Мальта встретились Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший. О чем они там говорили, до сих пор остается загадкой — подробностей нет даже в мемуарах обоих политических деятелей. Однако пресс-конференция, проведенная по итогам мальтийских переговоров, определенно запомнилась.

«Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира…», — сказал Михаил Горбачев. Джордж Буш приветствовал его слова.

Валерий Зуфаров/ТАСС Вице-президент США Джордж Буш-старший, президент США Рональд Рейган и генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев на острове Гавернорс-Айленд в Нью-Йоркской бухте, 1988 год

Именно тогда советский лидер пообещал не вмешиваться в происходившие в Восточной Европе и Балтии процессы. Тогда же было дано принципиальное согласие на объединение ГДР и ФРГ. В следующий раз Буш и Горбачев встречались в Хельсинки в 1990 году.

Новая эпоха действительно началась. Вскоре американский президент встречался уже не с лидером СССР, а с президентом РСФСР Борисом Ельциным.

Ельцин приехал в Вашингтон в июне 1991 года — за два месяца до попытки переворота со стороны ГКЧП, после которой СССР окончательно перестал существовать. Впрочем, до этого Буш успел повидаться с Горбачевым в качестве президента СССР в последний раз: с 29 июля по 1 августа 1991 года состоялся его первый визит в СССР, на котором был подписан Договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-1).

В начале 1992 года Ельцин приехал в Вашингтон уже как президент Российской Федерации. Во время того визита Ельцин и Буш подписали совместную декларацию, в которой объявляли о завершении «холодной войны». В январе 1993 года Буш посетил Москву с ответным визитом.

Дмитрий Донской/РИА «Новости» Президент России Борис Ельцин и президент США Джордж Буш в резиденции Кэмп-Дэвид, 1992 год

В 1993 году пост президента США занял демократ Билл Клинтон. Его первая встреча с Ельциным состоялась в апреле того же года в Ванкувере.

С первой же встречи между Клинтоном и Ельциным сложились теплые отношения. Президенты называли друг друга не иначе как «друг Борис» и «друг Билл».

Всего Ельцин и Клинтон встречались 17 раз.

Путин — Клинтон и Буш-младший

3 июня 2000 года Билл Клинтон посетил с визитом Москву, где впервые и встретился с новым российским президентом Владимиром Путиным.

По словам самого Путина, во время того визита он предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.

Разогнаться отношения Путина и Клинтона не успели — второй срок американского президента подходил к концу.

Vincent Yu/AP Президент России Владимир Путин и президент США Билл Клинтон во время саммита G8 в японском городе Наго, июль 2000 года

В 2001 году пост президента США занял Джордж Буш-младший. Он встретился с Путиным уже в июне того года в словенской столице Любляне.

«Я рассчитывал на откровенный диалог, но действительность превзошла ожидания — это был предельно открытый и очень интересный для меня разговор», — рассказывал Путин о первой встрече с Бушем.

Американский президент тоже не скрывал эмоций: «Я посмотрел в глаза этому человеку [Путину], заглянул ему в душу и решил, что могу ему верить. Этот человек принесет лучшее для своей страны».

Президенты часто встречались, гостили друг у друга, вместе ездили на рыбалку. За 8 лет они уверенно побили поставленный их предшественниками рекорд личных встреч:

за время своего президентства Путин и Буш-младший встретились 27 раз.

Медведев и Путин — встречи с Обамой

После того, как пост президента США занял Барак Обама, отношения между Россией и США снова начали налаживаться. Первая двусторонняя встреча Обамы и президента РФ Дмитрия Медведева состоялась в июле 2009 года — Обама впервые прибыл в Москву с официальным визитом.

Личной дружбы у Медведева и Обамы, в отличии от их предшественников, не сложилось.

Президенты регулярно встречались, хотя взаимных претензий у двух стран с каждым годом становилось все больше. За 4 года президентства Медведева они с Бараком Обамой встретились 12 раз.

Mikhail Klimentyev/АР Президенты США и России Барак Обама и Дмитрий Медведев во время завтрака в ресторане Ray's Hell Burger в Арлингтоне, 2010 год

С Путиным в качестве президента Обама впервые встретился в 2012 году на полях саммита «Большой двадцатки» в Мексике. В следующий раз они встретились через год на полях саммита G8. Уже тогда в отношениях двух стран чувствовалось явное напряжение.

Отношения Путина и Обамы ухудшились еще сильнее после референдума в Крыму в 2014 году.

После прихода Трампа

После смены администрации в Белом доме разрядки российско-американских отношений не произошло. Новый президент Дональд Трамп, несмотря на свои предвыборные заявления, стал вести себя с Россией даже жестче, чем его предшественник.

За два года, Трамп встречался с российским президентом лишь дважды. Впервые Путин и Трамп провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге.

В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме Трамп и Путин встретились и одобрили совместное заявление Москвы и Вашингтона по ситуации в Сирии.