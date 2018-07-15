От Линкольна до Трампа: как встречались лидеры России и США

«Ваш преданный друг А.Линкольн»
Дипломатические отношения между Россией и США были установлены в 1809 году. Тогда Джон Куинси Адамс, сын 2-го президента США, вручил императору Александру I верительные грамоты первого американского посла в России, ознаменовав тем самым официальное установление дипломатических отношений между двумя странами. Кстати, спустя 19 лет Адамс стал 6-м президентом США.
Однако личных встреч российского императора и американского президента никогда не было. Зато доподлинно известно о переписке лидеров двух стран. Самая известная из них — переписка Александра II «Освободителя» и 16-го президента США Авраама Линкольна, который отменил в своей стране рабство.
Судя по их переписке, два лидера-освободителя очень тепло относились друг к другу, сходясь в своих гуманистических взглядах.
Линкольн поздравлял российского императора с рождением сына и получал от него ответные поздравления по такому же поводу.
«Ваш добрый приятель Александр», «Ваш преданный друг А. Линкольн», — так «друзья по переписке» подписывали свои письма.
Сталин, Рузвельт, Трумэн
Первая встреча американского президента с лидером нашей страны состоялась уже в годы СССР, однако не при самых приятных обстоятельствах. 28 ноября 1943 года в Тегеране началась первая встреча лидеров стран-союзниц по антигитлеровской коалиции. Помимо лидера СССР Иосифа Сталина и американского президента Франклина Рузвельта во встрече принимал участие премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.
Встреча готовилась в условиях строжайшей секретности. Стороны долгое время не могли определить достаточно безопасное место, которые было бы удобно всем участникам коалиции.
В итоге выбор пал на нейтральный Иран. Там, помимо прочего, активно действовали как советские, так и британские спецслужбы, которые могли бы обеспечить безопасность мероприятия.
Примечательно, что из соображений безопасности Рузвельт вместе со Сталиным поселились в здании советского посольства в Тегеране, которое располагалось прямо напротив британского. Там же проходили беседы трех лидеров.
Следующая встреча в таком же формате спустя два года состоялась в Ялте, а еще спустя несколько месяцев — в немецком Потсдаме. Однако Рузвельт до последней встречи не дожил. США на Потсдамской конференции в 1945 году представлял президент Гарри Трумэн.
Хрущев летит в США
Первая двусторонняя встреча лидеров СССР и США состоялась только в 1959 году. Тогда глава советского правительства Никита Хрущев совершил первый в истории официальный визит лидера СССР в Соединенные Штаты.
Визит Хрущева в США продлился почти две недели — с 15 по 27 сентября. За это время советский лидер встретился с американским президентом Дуайтом Эйзенхауэром четыре раза.
Из этих четырех встреч две были — с глазу на глаз. Стоит отметить, что до своего визита в США Хрущев уже встречался с Эйзенхауэром лично. В 1955 году лидеры двух стран виделись в Женеве на четырехстороннем саммите, в котором также принимали участие лидеры Великобритании и Франции.
Несмотря на «частые» встречи двух лидеров, отношения между ними и двумя державами оставались прохладными. Переговоры практически на все темы, поднятые во время визита лидера СССР в США — германская проблема, торгово-экономические отношения Москвы и Вашингтона, китайский вопрос и тайваньская проблема — остались безрезультатными.
Следующим президентом США, с котором довелось встречаться Хрущеву, стал Джон Кеннеди.
Их встреча состоялась в 1961 году в Вене, всего через полгода после вступления последнего в должность. Ее инициатором стала советская сторона — возможно, Хрущев надеялся, что Кеннеди окажется посговорчивее своего предшественника.
Однако более сговорчивым новый президент США не был. Хрущев ехал на встречу с четким намерением решить берлинский вопрос, однако Кеннеди предпочитал сохранить статус-кво. Всего через два месяца после этой встречи в столице Германии была возведена знаменитая Берлинская стена.
Кеннеди и Хрущев не подписали по итогам встречи никаких публичных документов и расстались не на самой дружелюбной ноте. Однако год спустя политическая воля двух лидеров все-таки смогла предотвратить начало войны, которая была возможна в свете Карибского кризиса.
От «разрядки» к распаду
Карибский кризис наложил серьезный отпечаток на отношения двух стран — новой встречи лидеров США и СССР пришлось ждать больше 10 лет.
В 1972 году американский президент Ричард Никсон совершил исторический визит в Москву, став первым президентом США, побывавшем в СССР. В России его встречал Леонид Брежнев.
Годы правления Брежнева стали началом процесса «разрядки» между СССР и США. Были подписаны Договоры по противоракетной обороне и о сокращении стратегических вооружений (ОСВ-1). В 1975 году впервые в истории состоялся совместный полет советских космонавтов и американских астронавтов на корабле «Союз — Аполлон».
В СССР построили завод «Пепси-Кола», а в США начали продавать водку «Столичная».
Разрядка продолжилась и при преемнике Никсона — президенте Джеральде Форде. Вскоре после своего избрания, в ноябре 1974 года Форд посетил с визитом российский Владивосток, где он и Брежнев подписали соглашение об ограничении носителей стратегического ядерного оружия.
В 1975 году Форд снова встретился с Брежневым (а заодно и еще с лидерами 33 государств). По итогам той встречи были подписаны знаменитые Хельсинкские соглашения.
Преемник Форда, демократ Джимми Картер, не стал посещать Россию. С Брежневым он встретился в 1979 году в нейтральной Вене. На той встрече были подписаны соглашения по ограничению количества пусковых установок (ОСВ-2) и размещению ядерного оружия в космосе.
Однако через полгода после этой встречи период разрядки завершился. Причиной тому стал ввод советских войск в Афганистан.
Ни Картер, ни его преемник Рональд Рейган после этого с Брежневым больше не встречались.
Горбачев и Рейган
Ситуация изменилась в 1985 году, когда к власти в СССР пришел Михаил Горбачев. В том же году в Женеве был организован первый за шесть лет американо-советский саммит. Четкой повестки не было — Рейган и Горбачев надеялись провести «свободный» разговор, который мог бы привести к улучшению двусторонних отношений. Хотя практических результатов у той встречи не было,
между лидерами двух стран сложилось определенное взаимопонимание и нацеленность на диалог, которые позволили проводить двусторонние встречи ежегодно.
Вторая встреча Горбачева и Рейгана состоялась спустя всего 11 месяцев, в октябре 1986 года в Рейкьявике. С точки зрения реальных достижений саммит в Рейкьявике также оказался провальным. Однако, как свидетельствует в своей книге «Рейган в Рейкьявике» бывший советник Рейгана Кен Аделман, эти 48 часов «завершили «холодную войну».
Следующая встреча прошла уже на территории Рейгана — в Вашингтоне. Тогда, в декабре 1987 года, был подписан первый между США и СССР договор о сокращении вооружений. Речь идет о знаменитом Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности (РСМД).
Спустя несколько месяцев, в мае-июне 1988 года Рейган совершил ответный визит в Москву.
Два Буша и Клинтон
В начале декабря 1989 года на острове Мальта встретились Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший. О чем они там говорили, до сих пор остается загадкой — подробностей нет даже в мемуарах обоих политических деятелей. Однако пресс-конференция, проведенная по итогам мальтийских переговоров, определенно запомнилась.
«Мир покидает одну эпоху и вступает в новую. Мы стоим в начале длинного пути. Это путь в эпоху прочного мира…», — сказал Михаил Горбачев. Джордж Буш приветствовал его слова.
Именно тогда советский лидер пообещал не вмешиваться в происходившие в Восточной Европе и Балтии процессы. Тогда же было дано принципиальное согласие на объединение ГДР и ФРГ. В следующий раз Буш и Горбачев встречались в Хельсинки в 1990 году.
Новая эпоха действительно началась. Вскоре американский президент встречался уже не с лидером СССР, а с президентом РСФСР Борисом Ельциным.
Ельцин приехал в Вашингтон в июне 1991 года — за два месяца до попытки переворота со стороны ГКЧП, после которой СССР окончательно перестал существовать. Впрочем, до этого Буш успел повидаться с Горбачевым в качестве президента СССР в последний раз: с 29 июля по 1 августа 1991 года состоялся его первый визит в СССР, на котором был подписан Договор о сокращении и ограничении наступательных вооружений (СНВ-1).
В начале 1992 года Ельцин приехал в Вашингтон уже как президент Российской Федерации. Во время того визита Ельцин и Буш подписали совместную декларацию, в которой объявляли о завершении «холодной войны». В январе 1993 года Буш посетил Москву с ответным визитом.
В 1993 году пост президента США занял демократ Билл Клинтон. Его первая встреча с Ельциным состоялась в апреле того же года в Ванкувере.
С первой же встречи между Клинтоном и Ельциным сложились теплые отношения. Президенты называли друг друга не иначе как «друг Борис» и «друг Билл».
Всего Ельцин и Клинтон встречались 17 раз.
Путин — Клинтон и Буш-младший
3 июня 2000 года Билл Клинтон посетил с визитом Москву, где впервые и встретился с новым российским президентом Владимиром Путиным.
По словам самого Путина, во время того визита он предлагал Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО.
Разогнаться отношения Путина и Клинтона не успели — второй срок американского президента подходил к концу.
В 2001 году пост президента США занял Джордж Буш-младший. Он встретился с Путиным уже в июне того года в словенской столице Любляне.
«Я рассчитывал на откровенный диалог, но действительность превзошла ожидания — это был предельно открытый и очень интересный для меня разговор», — рассказывал Путин о первой встрече с Бушем.
Американский президент тоже не скрывал эмоций: «Я посмотрел в глаза этому человеку [Путину], заглянул ему в душу и решил, что могу ему верить. Этот человек принесет лучшее для своей страны».
Президенты часто встречались, гостили друг у друга, вместе ездили на рыбалку. За 8 лет они уверенно побили поставленный их предшественниками рекорд личных встреч:
за время своего президентства Путин и Буш-младший встретились 27 раз.
Медведев и Путин — встречи с Обамой
После того, как пост президента США занял Барак Обама, отношения между Россией и США снова начали налаживаться. Первая двусторонняя встреча Обамы и президента РФ Дмитрия Медведева состоялась в июле 2009 года — Обама впервые прибыл в Москву с официальным визитом.
Личной дружбы у Медведева и Обамы, в отличии от их предшественников, не сложилось.
Президенты регулярно встречались, хотя взаимных претензий у двух стран с каждым годом становилось все больше. За 4 года президентства Медведева они с Бараком Обамой встретились 12 раз.
С Путиным в качестве президента Обама впервые встретился в 2012 году на полях саммита «Большой двадцатки» в Мексике. В следующий раз они встретились через год на полях саммита G8. Уже тогда в отношениях двух стран чувствовалось явное напряжение.
Отношения Путина и Обамы ухудшились еще сильнее после референдума в Крыму в 2014 году.
После прихода Трампа
После смены администрации в Белом доме разрядки российско-американских отношений не произошло. Новый президент Дональд Трамп, несмотря на свои предвыборные заявления, стал вести себя с Россией даже жестче, чем его предшественник.
За два года, Трамп встречался с российским президентом лишь дважды. Впервые Путин и Трамп провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге.
В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме Трамп и Путин встретились и одобрили совместное заявление Москвы и Вашингтона по ситуации в Сирии.