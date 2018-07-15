В ожидании чуда: чего ждать от встречи Путина и Трампа

Для Владимира Путина и Дональда Трампа это будет уже третья личная встреча. До этого они встречались на саммите «большой двадцатки» в Германии летом 2017 года, а также на саммите АТЭС во Вьетнаме в ноябре того же года.

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Хотя о том, что Трамп хочет провести полноценную встречу с Путиным, стало известно в конце марта, подготовку к саммиту трудно назвать полноценной. В ней практически не участвовал госдеп США, а вся основная работа легла на плечи советника президента по национальной безопасности Джона Болтона.

Сам Болтон ранее заявил, что в США «не ожидают каких-то конкретных результатов от этой встречи, так как очень много времени прошло без официального саммита между руководителями двух стран».

Один на один без завышенных ожиданий

История российско-американских саммитов уходит в далекое прошлое, но

последняя полноценная встреча лидеров РФ и США произошла 9 лет назад назад, когда летом 2009 года президент Дмитрий Медведев принимал в Кремле президента США Барака Обаму.

Путин, который встречался с Обамой в основном «на полях» различных международных мероприятий, последний раз провел полноценный саммит с президентом США Джорджем Бушем в 2005 году. Они встречались еще раз в 2008 году, но ту встречу трудно назвать саммитом, так как оба уходили с должности президента.

С тех пор отношения Москвы и Вашингтона серьезно ухудшились, и многие называют их не иначе как «новой холодной войной».

При этом Трамп, который признался, что у него нет «завышенных ожиданий» от встречи, в то же время отмечал, что она может привести к «неожиданным результатам».

Потенциальная возможность для этого есть, так как помимо собственно переговоров в составе делегаций между двумя лидерами предусмотрена встреча в формате «тет-а-тет». Лидеры государств нередко прибегают к такому формату, который предполагает, что кроме них самих на переговорах присутствуют только переводчики. Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» переводчик и помощник президента СССР Михаила Горбачева Павел Палажченко, в таких переговорах «много тонкостей, связанных с «внутренними» отношениями каждой из сторон, с желанием избежать утечек».

Именно такое общение дает руководителям стран возможность высказать взаимные претензии по отношению к друг другу, не вынося их в публичное поле. «Во время такого общения есть возможность прочертить «красные линии» в отношениях», — говорит «Газете.Ru» ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев.

Вероятнее всего, именно во время этого «неформального» общения Трамп вновь спросит о российского президента о «вмешательстве» в американские выборы. Сейчас эта тема обрела новое звучание в связи с тем, что

13 июля замглавы Генпрокурора США Род Розенштайн объявил о выдвинутых обвинениях против 12 сотрудников ГРУ. По версии американских властей, они виновны во взломе серверов Национального комитета Демократической партии.

Сам Трамп всегда достаточно скептически относился к версии о «вмешательстве» России в выборы в США, однако это важная тема для его сторонников в конгрессе перед предстоящими выборами. «Думаю, что в России получили от нас сигнал, что мы не потерпим вмешательства в выборы 2018 года», — сказал «Газете.Ru» американский сенатор Джон Тун. Он был членом делегации сенаторов, побывавших в Москве за неделю до встречи Путина и Трампа.

Никаких публичных заявлений о том, что Россия не будет вмешиваться в выборы в США, Путин делать не будет, так как в Кремле отрицают, что факт какого-либо «вмешательства» вообще имел место. Стоит отметить, что российская сторона несколько раз заявляла, что готова рассмотреть рассмотреть факты «вмешательства», если США их предоставят.

Что обсудят президенты: Украина, Сирия, Афганистан

Сразу после того, как в США сообщили об обвинениях в отношении россиян, несколько влиятельных американских сенаторов выступили с призывом отменить встречу Трампа с Путиным. Однако сейчас все говорит о том, что саммит состоится и его повестка обещает быть весьма широкой.

На совместной пресс-конференции с британским премьер-министром Терезой Мэй в Лондоне Трамп заявил, что в беседе с российским лидером он собирается затронуть широкую повестку — президенты обсудят и Украину, и Сирию, и ситуацию вокруг Ирана, и Афганистан, и вопросы ядерного разоружения.

Украина — один из важнейших вопросов, который необходимо решать, говорят многие эксперты, и именно стабилизация ситуации в Донбассе может стать определенным ключом к ситуации вокруг Крыма.

В американских внешнеполитических кругах дают понять, что урегулирование обстановки на востоке Украины даст США повод «закрыть глаза на Крым». Такое мнение сложилось в том числе у одного из собеседников «Газеты.Ru» в дипломатических кругах одной из постсоветских стран после разговора с американскими коллегами.

Вероятнее всего, это и имел в виду президент США, когда говорил, что «рассмотрит» проблему Крыма. Ответственность за то, что Крым вошел в состав РФ, он уже благополучно «свалил» на своего предшественника Барака Обаму. «Это было его решение. Что случится с Крымом дальше — я не могу вам сказать. Но мне не нравится ситуация с Крымом. Но, опять же, это была смена Обамы, а не Трампа», — отметил глава Белого дома.

При этом речи о том, что США признают полуостров российским, быть не может, так как это подаст неверный сигнал другим государствам, считают в Вашингтоне. В то же время серьезных подвижек по Украине стоит ожидать лишь после выборов президента этой страны, которые пройдут в 2019 году — это понимают как в Москве, так и в Вашингтоне.

Большего прогресса Путин и Трамп могут достичь по Сирии, совместными усилиями ограничив влияние Ирана в этой стране. Однако специалист в области международной безопасности Виктор Мизин считает, что Трамп вряд ли пойдет на «сделку» с РФ в отношении Сирии: «Его и так обвиняют, что он сдал Москве все позиции в Сирии, поэтому на уступки он не пойдет».

«Трамп должен прощупать почву, наладить диалог, но не уступать ни на йоту», — объясняет эксперт. Он также скептически относится к вероятности того, что Иран, который считает себя «региональным гегемоном», уйдет из Сирии.

У России и США есть большие возможности по достижению диалога касательно Афганистана — и Москва, и Вашингтон заинтересованы в стабильности в этой стране, хотя по-разному видят переговорный процесс. Москва начала вести переговоры с частью лидеров движения «Талибан» (запрещено в РФ), видя в них меньшее зло, чем ИГ (запрещена в РФ). В Вашингтоне выступают против этого, но противоречия могут быть преодолены.

Как считают американские эксперты, Вашингтон может также обратиться к России за помощью в процессе по денуклеаризации КНДР, а также попросить Москву не снимать санкции с Северной Кореи.

Не допустить ядерной войны

В Хельсинки президенты подробно обсудят ядерную тематику — Трамп дал это понять, еще находясь в Лондоне: «Ядерное оружие — это огромнейшая проблема, и мы можем серьезно сократить [ядерные вооружения], конечно, в идеале их нужно убрать совсем».

Готовность российского и американского лидеров говорить о стратегической стабильности означает, что страны могут обсудить судьбу Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД), подписанного в 1987 году. Обе стороны упрекают друг друга в его нарушении, однако, как отмечает ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Сергей Ознобищев, претензии к договору это «простой вопрос», который можно решить на экспертном уровне, когда будет получен сигнал от руководителей стран.

Кроме того, у Путина и Трампа будет возможность договориться о продлении договора о Стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Срок его действия истекает в 2021 году, однако договор предусматривает возможность продления до 2026 года.

Ситуация в сфере контроля над вооружениями близка к критической, предупреждает ряд влиятельных отставных американских и западных политиков, а также экс-глава МИД России Игорь Иванов, в письме, опубликованном Российским советом по международным делам.

В своем послании они просят лидеров «вновь подтвердить приверженность пониманию того, что ядерная война недопустима и в ней не может быть победителя».

Фраза о том, что у ядерной войны не может быть победителей, была зафиксирована в совместное коммюнике по итогам первой встречи советского лидера Михаила Горбачева и президента США Рональда Рейгана в Женеве в 1985 году. Она стала главным итогом той встречи и прологом к более результативной встрече в Рейкьявике в 1986 году.

Саммит в Хельсинки тоже может стать прологом к чему-то большему, но профессор МГИМО Мизин отмечает, что в то время ситуация была другой: «Рейган пользовался поддержкой конгресса и партии, а сегодня и партия и конгрессмены настроены антироссийски».

Боевая ничья двух боксеров

Встреча проходит перед промежуточными выборами в США, где для Трампа важно не просто добиться победы республиканцев, а провести в законодатели своих сторонников-«трампистов», которые более прагматично смотрят на международные отношения.

По мнению Сергея Ознобищева из ИМЭМО РАН, Трамп чувствует себя увереннее, чем раньше — его позиции внутри страны укрепились, и он смог «погасить зыбь по поводу вмешательства».

Американский президент пытается «презентовать» себя как лидер, решающий кардинальные проблемы. «Обама не мог решить вопрос с Путиным, а я решу», — отмечает Ознобищев.

В этом он пытается противопоставить себя Обаме, которому не удалось решить многих международных проблем. В качестве примера эксперт приводит встречу Трампа с Ким Чен Ыном, в ходе которой удалось подписать документ о денуклеаризации.

Многие эксперты сходятся во мнении, что большого прогресса на саммите достичь не удастся, однако главное — создать атмосферу доверия, которая давно была потеряна. «Цель должна состоять в том, чтобы установить малую толику взаимного доверия, которого на сегодняшний день не существует», — подчеркивал американский политолог Дмитрий Саймс в интервью New Yorker.

Пока неясно, стоит ли вообще ждать совместного документа по итогам встречи, хотя президенты и планируют совместную пресс-конференцию. Сергей Ознобищев считает, что на встрече будет принят общий документ о состоянии российско-американских отношений. В свою очередь, профессор МГИМО Мизин утверждает, что появление подобного документа будет «чудом». «Но отношения по риторике хуже, чем при Рейгане, и надо выруливать», — говорит Мизин, участник многих встреч на высшем уровне, в том числе и встречи в Женеве в 1985 году.

«Выруливать» Трампу придется с определенной оглядкой на отношение к России со стороны американской публики.

Согласно недавнему опросу Fox News, 53% американцев считают, что Трамп ведет себя недостаточно жестко по отношению к РФ. Правда, оптимизм внушает тот факт, что 59% американцев уверены в необходимости проведения встречи Трампа и Путина.

В этот раз президенты двух стран проведут друг с другом немногим больше времени, чем на первых двух встречах, а личное общение — это хорошая возможность построить персональные отношения. «Степень персональной химии с похлопыванием по плечам — это важно для Трампа», — говорит Мизин.

Журнал New York, желая уколоть Трампа, приводит слова одного из своих собеседников, который сравнивает Трампа с «боксером-любителем», который идет в бой против Мохаммеда Али. Мизин, в свою очередь, сравнивает предстоящий саммит с футбольным матчем, где каждый останется при своем: «Будет боевая ничья и никаких пенальти».