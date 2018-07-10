Подарок для президента: чего ожидают от встречи Путина и Трампа

Президент США Дональд Трамп накануне отъезда в европейское турне рассказал журналистам, что приготовил подарок для президента России Владимира Путина. Трамп добавил, что сам подарок станет известен общественности после того, как он вручит его российскому лидеру.

«У меня действительно есть маленький подарок для него (Путина. — «Газета.Ru»), но вы узнаете, что это за подарок, только когда я его вручу», — сказал Трамп.

Американский лидер также предположил, что встреча с Путиным может стать «самой легкой» частью его поездки в Европу, которая началась 10 июля.

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«Итак, мне предстоят саммит НАТО, Великобритания, которая в некоторой степени находится в кризисе, и Путин. Честно говоря, Путин может стать самой легкой частью», — сказал он журналистам.

В то же время американский президент не смог однозначно ответить на вопрос, является ли российский лидер его врагом или другом. Во время общения с журналистами он заявил, что видит в президенте Путина соперника, но не врага.

Во время европейского турне Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе и посетит Великобританию, где встретится с британским премьер-министром Терезой Мэй и королевой Елизаветой II. 16 июля в Хельсинки состоится саммит Дональда Трампа и Владимира Путина. Он станет первой официальной встречей лидеров стран с момента избрания Трампа в 2016 году.

По словам госсекретаря США Майка Помпео, главными темами переговоров станут конфликты в Сирии и на Украине. Так, он подчеркнул в беседе с журналистами, что Вашингтон нацелен на выработку новой сирийской конституции и политическое решение конфликта.

Кроме того, Помпео пояснил, что руководство США хочет заставить граждан России, Сирии и Ирана придерживаться политических договоренностей. Сам Трамп ранее заявил о намерении «поладить» с российским лидером.

В начале июля в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Монтана Трамп высказался относительно российско-американских отношений и грядущей встречи в Хельсинки. Президент подчеркнул, что курс на улучшение отношений и с Россией, и с Китаем — «дело хорошее». Он также заявил, что не сомневается насчет позитивного исхода встречи с Путиным.

«Все будет хорошо, и сам Путин тоже в порядке», — заявил Трамп, добавив, что «мы все в порядке».

В ответ на ряд публикаций в американских СМИ, ставивших под сомнение готовность Трампа к переговорам с Путиным президент США подчеркнул, что «был готов к встрече [с Путиным] всю свою жизнь». Отметим, что конкретных примеров критики в свой адрес со стороны американской прессы Трамп решил не приводить.

Руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Сергей Самуйлов полагает, что по итогам встречи не стоит надеяться на резкое улучшение российско-американских отношений, однако итог может быть более выгодным для Кремля, если Трампу не понравится саммит НАТО.

Саммит Североатлантического альянса пройдет перед встречей Трампа и Путина, напомнил Самуйлов, и американский лидер будет требовать от партнеров по военному блоку, чтобы они тратили на оборону больше — по 2% ВВП. Сейчас многие европейские страны, особенно бывшие члены социалистического лагеря в Восточной Европе, отказываются платить, считает эксперт.

«Трамп — человек импульсивный. Если он во время саммита НАТО додавит европейцев, тогда он будет доволен. Если же они не пойдут на уступки, тогда разозленный Трамп после этого встретится с Путиным и договорится о чем-то, что европейцам не понравится и нанесет им ущерб», — передает слова Самуйлова НСН.

Также в СМИ появлялась информация, что на предстоящей встрече главы государств, возможно, обсудят проблему признания Крыма частью России. Новость распространилась после того, как на соответствующий вопрос журналистов Трамп не дал отрицательного ответа и сказал: «Посмотрим». Многие журналисты после этого написали, что американский лидер не исключает возможность признания Крыма российским.

Однако пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что полуостров является «неотъемлемой частью России», поэтому подобный вопрос не может стоять на повестке дня. Он также подчеркнул, что российская сторона открыта для диалога и совместных поисков компромисса, несмотря на существенное расхождение в позициях Москвы и Вашингтона по многим вопросам.

Ранее предстоящую встречу в Хельсинки прокомментировал президент Финляндии Саули Ниинисте. Он выразил надежду, что переговоры Путина и Трампа принесут миру надежду. «Надеюсь, они прибудут на встречу в Хельсинки с чем-то, что устранит страхи и укажет свет в направлении [движения], что напряжение будет снято», — сказал Ниинисте.

Финский президент подчеркнул, что его беспокоит биполярность этого мира, а также тот факт, что международная политика персонифицирована.

«Я также считаю, что Соединенные Штаты и Россия должны вести двустороннюю дискуссию, но они не могут вмешиваться в дела, касающиеся Европы», — подчеркнул президент Финляндии.