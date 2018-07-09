Перестановки в администрации: что нового

В управление по обеспечению деятельности Госсовета администрации президента (АП), функции которого недавно расширились, скорее всего, перейдет Алексей Семенов. До настоящего времени он работал в управлении внутренней политики (УВП) в должности референта и, по информации «Газеты.Ru», курировал выборы в регионах. Об этом рассказали сразу три источника, близких к Кремлю.

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Ранее начальником управления по Госсовету был назначен экс-замначальника управления внутренней политики Александр Харичев, считающийся человеком, близким к первому замглавы АП Сергею Кириенко.

5 июля «Коммерсант» сообщил, что Сергей Кириенко получил звание Героя России. По информации издания, звание нынешний куратор внутриполитического блока получил за работу в области атомной промышленности, которая способствовала созданию новых видов вооружения, о которых президент РФ Владимир Путин заявил 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию.

Впрочем, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщения о присвоении звания Кириенко комментировать отказался.

«После того как ему Героя [России] присвоили, ни у кого вообще не может быть сомнений, что он в фаворе и на хорошем счету у президента», — прокомментировал эту информацию политолог Аббас Галлямов.

Член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что звание Героя России Кириенко получил, прежде всего, не как «политический администратор», а как управленец чрезвычайно сложной стратегической атомной отрасли. «Для позиции первого зама главы АП — это редкость и показатель особого отношения», — резюмирует эксперт.

По информации «Газеты.Ru», Алексей Семенов, скорее всего, пойдет на повышение и станет заместителем начальника управления по Госсовету. Еще один собеседник делает вывод, что фактически это означает переход под кураторство этого управления выборного блока.

Также, скорее всего, сюда перейдет нынешний начальник департамента современных общественно-политических институтов Евгений Михайленко, рассказали «Газете.Ru» еще два осведомленных источника. Департамент, в основном, занимается кураторством социологических исследований.

По словам одного из собеседников, это фактически означает переход подразделения в состав управления по Госсовету. Кроме того, источник подтверждает, что в него действительно могут перейти и другие кадры из нынешнего управления внутренней политики, которые займутся в том числе взаимодействием с экспертным сообществом.

Выборы — экспертно

Формально АП не занимается выборами. По информации «Газеты.Ru», департамента с названием, где фигурировало бы само слово «выборы», нет. Однако, как рассказывают различные источники, близкие к Кремлю, фактически выборами как раз и занимались Семенов, Харичев, а также начальник УВП Андрей Ярин и его заместитель Ярослав Замычкин. Причем последние два скорее как чиновники, а другие больше как политтехнологи.

Ярин и Замычкин как раз взаимодействовали со специалистами, участвовавшими в избирательных кампаниях, а также давали установки вице-губернаторам по внутренней политике. В какие-то ситуации чиновники могли вмешаться лично. Так, в 2018 году о своем участии в губернаторских выборах заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ). Он мог составить серьезную конкуренцию временно исполняющему обязанности главы региона Андрею Травникову. Однако «Коммерсант» писал, что в Новосибирск приезжал лично Харичев, после чего Локоть отказался от участия в гонке за губернаторское кресло в обмен на поддержку на выборах мэра.

«Лично я всегда взаимодействовал с Харичевым и Семеновым», — рассказывает один из политтехнологов, задействованных в выборных кампаниях.

Источник «Газеты.Ru», хорошо осведомленный об устройстве внутриполитического блока АП, объясняет, что

именно под кураторством замглавы управления, отвечающего за выборы, должны находиться департаменты, занимающиеся мониторингом социальных процессов и взаимодействием с экспертным сообществом.

Согласно указу президента РФ Владимира Путина от 14 июня, именно «обеспечение взаимодействия президента Российской Федерации с экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов» возложены на управление, отвечающее за Госсовет.

Конкуренция сохраняется

Источники «Газеты.Ru» указывают на некоторые сложности, возникающие с обновлением структуры АП. Один из собеседников считает, что в управлении по Госсовету «все равно должно оставаться взаимодействие с департаментами территориального блока». Однако, по имеющейся информации, соответствующие департаменты и работающие в них кураторы регионов останутся в структуре УВП под контролем Андрея Ярина.

Ранее СМИ писали о конфликте между Яриным и Харичевым. Первый был выше по должности, но второй, как считается, ближе к Сергею Кириенко.

Собеседники «Газеты.Ru» по-разному оценивали интенсивность трений между ними — кто-то говорил об открытом конфликте, другие отмечали, что, скорее, отношения между ними походили на рабочую конкуренцию.

По имеющимся сведениям, чиновники по-разному подходят к организации рабочего процесса: Ярин находится на работе с раннего утра и до позднего вечера, Харичев же, скорее, политтехнолог, нежели чиновник. Один из источников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, отмечает, что для взаимодействия с региональными кураторами Харичеву надо было обязательно идти к Ярину, что затрудняло процесс.

«Ведомости» даже писали о возможной отставке Ярина после выборов. Однако источники «Газеты.Ru» ставили под сомнение такое развитие событий — все же Ярин возглавлял аппарат избирательного штаба Владимира Путина на прошедших весной выборах. В итоге сейчас Харичева и Ярина просто уравняли в статусе.

Вместе с тем конкуренция между ними может и остаться — один отвечает за региональные выборы, а другой курирует ситуацию в субъектах РФ в целом. Кроме того, не стоит забывать, что в Госсовет входят и губернаторы. Харичев наверняка будет с ними взаимодействовать.

«Это новый этап истории о том, кто важнее», — иронично замечает собеседник «Газеты.Ru», подчеркивая, что это не первая подобная ситуация в администрации президента. По его оценке, нынешнее управление по обеспечению деятельности Госсовета напоминает ранее существовавшее территориальное управление. В начале 2000-х годов оно сосуществовало параллельно с УВП.

Также источник отрицает возможность серьезного конфликта между Яриным и Кириенко — глава УВП считается человеком, близким к полпреду президента в СЗФО Александру Беглову, который, как утверждается, взаимодействовал с Кириенко.

Что остается в управлении внутренней политики

При этом за УВП, по информации «Газеты.Ru», остаются функции взаимодействия с политическими партиями, а также с Федеральным собранием.

Управление внутренней политики, между тем, будет делить похожие темы и с управлением общественных проектов (УОП).

За последним закреплено определение направлений молодежной политики и обеспечения патриотического воспитания. Дело в том, что в структуре УВП частично за молодежную политику отвечал замначальника управления Тимур Прокопенко. Источник в Кремле однозначно говорит, что Прокопенко останется в том же подразделении, что и был.

«Газета.Ru» ранее писала, что в УОП, скорее всего, перейдет нынешняя глава «Роспатриотцентра» Ксения Разуваева. Управление будет курировать федеральное агентство по делам молодежи «Росмолодежь» и другие патриотические организации. Скорее всего, именно УОП будет заниматься волонтерским движением — Разуваева сейчас курирует проведение года волонтера в России.

Интернет под единым началом

Также, согласно указу Путина, под кураторство Кириенко перейдет управление по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Впрочем, глава управления не изменился — им остался Андрей Липов.

Источники «Газеты.Ru» отмечают, что, в первую очередь, Липов близок к Игорю Щеголеву, в прошлом — помощнику президента, отвечавшего за это направление, а теперь — полпреду в ЦФО. При этом многие ожидали отставки чиновника после ухода Щеголева. Впрочем, по мнению собеседников «Газеты.Ru», Липов успешно взаимодействовал и с другими высокопоставленными сотрудниками АП.

Интернетом сейчас занимаются и в УОП. Источники «Газеты.Ru» объясняют, что во внутриполитическом блоке больше отвечали за контент, а также взаимодействие с отраслью, в частности, с Институтом развития интернета (ИРИ). В управлении Липова же следили за развитием импортозамещения в сфере IT-продуктов, внедрением электронных технологий, в том числе работе с «большими данными». Во многом Липов по своей деятельности активно сотрудничал с Минкомсвязи.

Однако в отдельных вопросах сотрудники управлений пересекались. «Менять кадры было необязательно. Цель состояла в объединении этих управлений под одним куратором»,

— поясняет осведомленный источник, знакомый с ситуацией. Однако ряд собеседников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, не исключают, что через некоторое время Андрей Липов может быть заменен на кого-то еще.

Кириенко усилился

Пока точной штатной структуры новых управлений нет, но уже сейчас эксперты отмечают усиление первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко по сравнению с предыдущим периодом.

«Принципиально ничего не поменялось. Кириенко полагался на экспертизу этих людей и будет использовать ее в дальнейшем.

Социологию ему по-прежнему будет готовить Михайленко, а материалы по избирательным кампаниям — Семенов. Какая разница, что управление называется по-другому?» — комментирует перестановки во внутриполитическом блоке политолог Аббас Галлямов.

При этом эксперт отмечает, что, в общем, Сергей Кириенко усилился. Под его кураторство перешли два новых управления, и это означает расширение пространства для кадрового маневра, поскольку ставок у него теперь тоже стало больше. «Сейчас он может простимулировать своих людей, предложив им повышение», — подчеркивает эксперт.

«Насколько я знаю, пока выбрано паллиативное решение, которое актуально до конца текущего предвыборного цикла: губернаторские выборы по-прежнему закреплены за начальником управления по обеспечению деятельности Госсовета Александром Харичевым, выборы в региональные парламенты — за начальником УВП Андреем Яриным», — говорит политолог, член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

По ее мнению, в дальнейшем высока вероятность, что «функциональный водораздел» между этими управлениями АП в части объема полномочий, касающихся внутренней политики, будет проходить по линии «стратегия — тактика».