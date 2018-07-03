«Дождь» вернулся в Думу

Телеканал «Дождь» восстановил аккредитацию в Госдуме для своего корреспондента Михаила Рубина. Во вторник, 3 июля, он присутствовал в нижней палате парламента, освещая встречи американских сенаторов с депутатами.

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В марте нынешнего года информационный ресурс отказался от работы в Думе после того, как комиссия по этике не нашла нарушений в поведении обвиненного в домогательствах к журналисткам депутата от ЛДПР Леонида Слуцкого. Информацию о восстановлении своей аккредитации «Газете.Ru» подтвердил сам Рубин.

«В Думе происходило очень важное международное событие, которое ни одно СМИ не может проигнорировать. И не проигнорировало. Поэтому мы запросили разовую аккредитацию для нашего оператора,

в нашем фокусе были, прежде всего, комментарии американской делегации. Что касается меня, то у меня аккредитация есть, мы попросили ее восстановить достаточно давно. Объявленный бойкот не исключает общения с депутатами в режиме «офф рекорд» как с источниками информации и освещения подобных значимых событий и важнейших законов, таких как пакет пенсионной реформы. Ни один другой журналист от «Дождя» при Думе не аккредитован. Напомню, что до скандала со Слуцким от нас были аккредитованы там семь человек», — пояснил журналист.

Что касается другого медиаресурса, присоединившегося к бойкоту, — РБК — источник в аппарате Думы рассказал, что с издании обсуждалась тема возможного возвращения в нижнюю палату. В дискуссии принимал участие генеральный директор РБК Николай Молибог.

«Разговор с Молибогом, в том числе об освещении деятельности Думы, был уже больше месяца назад. Запроса от РБК на аккредитацию журналистов на данный момент не поступало», — пояснили в Госдуме.

В то же время пресс-секретарь РБК Егор Тимофеев пояснил, что издание в Госдуме по-прежнему не работает.

«РБК не восстанавливает аккредитацию в Госдуме», — заявил он в разговоре с «Газетой.Ru», добавив, что все рассуждения о потенциальном возвращении холдинга в нижнюю палату парламента в будущем сейчас беспредметны.

Сам Молибог во вторник 3 июля на звонки «Газеты.Ru» не ответил.

В марте комиссия Госдумы по этике оправдала Леонида Слуцкого, которого журналистки информационных ресурсов «Дождь» Дарья Жук, русской службы «Би-би-си» Фарида Рустамова, замглавреда телеканала RTVI Екатерина Котрикадзе обвиняли в сексуальных домогательствах. Напротив, журналистки сами были обвинены комитетом в провокации.

«Заявительницы озвучили претензии к коллеге Л.Э. Слуцкому практически одновременно, в период выборов президента РФ, а также спустя значительное время (от года до трех лет) после якобы имевших место «инцидентов». Сумма этих фактов, по мнению членов комиссии, свидетельствует об избирательности, целенаправленности, а также спланированном характере действий заявительниц», — указывалось в ответе комиссии.

При этом сообщалось, что разговор Рустамовой и Слуцкого был записан на диктофон, но члены комиссии не посчитали это каким-либо весомым доказательством, заявив, что отсутствует «должный инструментарий для проверки подобного рода претензий, в том числе для проведения необходимых и предусмотренных законом экспертиз».

Сам Слуцкий назвал заявления журналисток «бредом» и предвыборной провокацией.

«Уверен, что руководство Государственной думы и нашей фракции разберется в ситуации и даст предельно жесткую оценку авторам этого поклепа», — написал парламентарий на своей странице в фейсбуке.

После этого ряд российских СМИ — радиостанция «Эхо Москвы», телеканалы «Дождь» и RTVI, а также информационные ресурсы РБК и Forbes — объявили бойкот Госдуме, а газета «Коммерсант» и радиостанция «Говорит Москва» — лично Слуцкому.

Позднее — в июне — в ходе конференции после «прямой линии» с президентом России Владимиром Путиным журналисты спросили мнение главы государства по поводу этого скандала. Путин заявил, что не слышал ничего об этой истории, но вместе с тем отметил, что для разрешения таких вопросов существует судебная инстанция.

«У меня, конечно, есть на этот счет свое мнение. Сейчас развертываются целые процессы в некоторых западных странах, в Голливуде, поднимают проблемы, как они утверждают, десяти, двадцати, тридцатилетней давности. Я не считаю, что мы должны превращать все эти вопросы, особенно конкретные случаи в какую-то кампанию», — указал российский лидер.

Путин подчеркнул, что интересы абсолютно всех граждан, вне зависимости от пола, вероисповедания или возраста, должны быть защищены. Президент также выразил недоумение в связи с ситуацией, когда случаи домогательств не рассматриваются сразу же после поступления соответствующих заявлений от жертв харрасмента.