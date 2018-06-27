«Ухо президента»: зачем Болтон едет в Москву

Для подготовки встречи двух президентов советник американского президента Джон Болтон встретится с главой МИД России Сергеем Лавровым. Не исключено, что его также примет президент России Владимир Путин. Если такая встреча состоится, пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков обещал проинформировать о ней журналистов.

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При этом в случае если Владимир Путин найдет время и такая встреча состоится, это будет означать, что американский чиновник будет выступать как спецпосланник президента США. В прошлом Путин уже принимал в таком качестве госсекретаря США Джона Керри.

Как пояснил Песков, вопросы, которые затронет Болтон в общении с российской стороной, будут посвящены таким темам, как международная безопасность, разоружение, региональные проблемы и двусторонние отношения.

Стоит отметить, что хотя подготовкой встреч между президентами с американской стороны чаще занимается госдеп, в этом случае она поручена именно Болтону. Представитель консервативного истеблишмента в администрации Трампа, он является «ястребом», но более опытен, чем новый глава госдепа Майк Помпео.

Европейский визит Болтона, кроме России, включает Италию и Британию, куда чиновник направляется, чтобы «сверить часы» с европейскими партнерами.

«Остановки Болтона в Великобритании и Италии могут быть направлены на то, чтобы успокоить нервных европейцев о намерениях Трампа провести встречу с Путиным»,

— рассказывает телеканал NBC о целях визитов.

Как отмечает глава Центра глобальных интересов в Вашингтоне Николай Злобин, если Помпео в настоящее время занимается вопросами КНДР, то Болтону отдано европейское направление.

«Оба политика относятся к ближнему кругу президента США, у которого мало собственных людей. При этом Болтон — это «ухо президента», — говорит Злобин.

Болтон хорошо знает Россию, неоднократно бывал в ней в качестве заместителя госсекретаря США в администрации Джорджа Буша-младшего. В то время он занимался вопросами контроля над вооружениями и ему хорошо знакома эта тематика.

Многие российские дипломаты хорошо знакомы с Болтоном, и это может облегчить переговорную задачу. В то же время известно, что он придерживается жесткой линии.

«Он настроен антироссийски, но при этом реалистично», — характеризует Болтона Злобин.

В вопросе переговоров все будет зависеть от того, какой мандат Болтон получил для переговоров с Москвой. «Он из тех людей которые будут четко следовать линии президента», — говорил о Болтоне, ведущий аналитик Atlantic Council Мэфью Берроуз.

Не допустить обвала

Пока неясно, сможет ли саммит, который готовит Болтон, стать прорывным для российско-американских отношений, которые пребывают в достаточно глубоком кризисе.

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО, экс-посол США в России Александр Вершбоу отмечает, что именно сам факт встречи с Путиным, а не действительное решение проблем для Трампа может быть «политически выгоден». Как и на саммите с лидером КНДР Ким Чен Ыном, у Трампа есть политические риски и во время встречи с Путиным — они могут быть даже больше, чем на предыдущем саммите, считает Вершбоу, которого цитирует The Hill.

Эксперт отмечает, что США должны работать с Россией при реализации «любой сделки по денуклеаризации» КНДР. Помимо этого, в числе других тем саммита может быть обсуждение иранской ядерной сделки после одностороннего выхода США, участником которой является Россия, а также Афганистан.

Встреча между Трампом и Путиным должна пройти до промежуточных выборов, которые важны для американского президента, чтобы не только удержать контроль над конгрессом, но и провести больше «республиканцев-трампистов».

В этой связи ему важно добиться уступок от российской стороны, чтобы предъявить избирателям это в качестве успеха. При этом подобные уступки будет сложно получить, так как Москва находится под санкционном давлением Вашингтона.

Президенты России и США уже встречались два раза — в Германии и во Вьетнаме, но эти встречи не принесли серьезных результатов. «Должна быть хорошо подготовленная широкая дискуссия, если хочется, чтобы произошел какой-то поворот в российско-американских отношениях», — сказал ранее «Газете.Ru» управляющий директор группы Kissinger Associates Inc. Том Грэм.

При этом Трампу нужна встреча с Путиным, поскольку налаживание отношений с Россией изначально было частью его предвыборной программы, отмечает Злобин из Центра глобальных интересов.

Из всех стран, с которыми у США возникли кризисы — Иран, КНДР и Россия, — только последняя осталась неохваченной.

Достигнутые договоренности могут включать в себя какие-то из проблемных точек, это может быть и Сирия, и Украина, и ядерное разоружение, подчеркивает Злобин. «Однако он должен продать эту встречу дома. Ему надо показать, что он сумел переломить ситуацию на этой встрече», — продолжает эксперт.

По его мнению, Болтон должен привести президенту США какие-то идеи, после чего будет принято окончательное решение о саммите: «Если Болтон приедет разочарованный, это будет обвал. Трампу, да и Путину, не нужна встреча, чтобы просто пофотографироваться и пообниматься».