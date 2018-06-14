Визу на стол: Украина открывает визовые центры в России

Киев планирует открыть 56 новых визовых центров по всему миру до 1 августа, в том числе восемь — на территории России. Об этом сообщил департамент консульской службы МИД Украины на официальной странице в фейсбуке.

Новые визовые центры откроются в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре.

Визовые центры будут принимать заявления о предоставлении виз для въезда иностранцев на территорию Украины. Работники центров смогут оказывать помощь при заполнении бланков, переводе документов и копировании необходимых бумаг.

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В сообщении подчеркивается, что принятие решений о выдаче виз останется за консульствами Украины.

Вместе с тем визового режима между Россией и Украиной в настоящий момент нет.

«Министерство иностранных дел [Украины] реализовало комплекс мер по повышению уровня консульского обслуживания иностранцев, желающих посетить нашу страну. В период с 15 июня по 1 августа этого года в разных уголках мира начнут работу новые украинские визовые центры, которые будут предоставлять услуги в области приема ходатайств при оформлении виз для въезда на Украину», — заявили в ведомстве.

Данное решение — еще один шаг Киева по разрыву отношений с Россией, считает директор Института политических исследований, председатель межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты РФ Сергей Марков. Эксперт заявил, пока на Украине продолжает насаждаться репрессивный режим, власти страны постараются максимально усложнить получение виз для россиян.

«Главная задача, которую поставили перед Киевом американские и все западные кураторы, — сделать из Украины Антироссию и максимально нарастить конфликт между странами», — передает слова Маркова ФАН.

21 марта президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны, в соответствии с которым украинскому правительству поручено разработать механизм предварительного электронного оповещения о намерении въехать в страну для граждан из стран миграционного риска, куда входят Афганистан, Пакистан, Киргизия, Шри-Ланка, а также Россия.

С 1 января текущего года украинские власти также ввели биометрический контроль для въезжающих в страну иностранцев, в том числе и россиян. Чтобы попасть на территорию государства необходимо сдать на границе отпечатки пальцев, а также иметь биометрический паспорт.

По данным Киева, в декабре 2017 года 157 украинских пограничных КПП были оборудованы специальным системами контроля, 126 из них были подключены к базам Интерпола.

Пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что системы считывания биометрических данных постепенно появятся и на границе Украины с Белоруссией и Молдавией.

Несмотря на то что между Россией и Украиной действует безвизовый режим, Киев неоднократно высказывался о намерении ввести визовый контроль для прибывающих в страну граждан России. В 2017 году глава украинского МИДа Павел Климкин также заявил, что не исключает введение визового режима в случае, если биометрического контроля на границе будет недостаточно.

«Нам нужен, во-первых, биометрический контроль на границе, во-вторых, контроль за всеми, кто въезжает из России, как это есть в других странах, например, в Израиле. Далее, если этого будет недостаточно, ввести не просто визу, а биометрическую визу. Тогда уже четко будет известно — кто, где и когда. И тогда будем контролировать всех тех, кто заезжает к нам», — сказал он.

Москва не раз заявляла, что в случае принятия Украиной визового режима с РФ, будет вынуждена ответить зеркальными мерами.

«Если вы помните, мы достаточно последовательно говорили, что подобные действия получают реакцию, основанную на принципе взаимности, как правило. Поэтому ничего нового здесь нет, но, безусловно, можно сказать, что ответная реакция, конечно же, будет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.