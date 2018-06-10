В ближайшие десять-пятнадцать лет Киев не сможет вернуть под украинский контроль ни Донбасс, ни Крым, заявил бывший начальник следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк, передает НСН.

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«Сегодня объективная реальность и оперативная обстановка говорят о том, что в ближайшее время мы не видим возможности освобождения наших территорий», — сказал генерал.

Процесс «возвращения» регионов «может затянуться на годы», убежден генерал Вовк. «Надо говорить правду, а не смешить людей, что «весь Донбасс на 99% готов завтра вернуться в Украину», добавил генерал.

Многие из жителей «серой зоны», территорий Донбасса, подконтрольных ВСУ, тоже начинают «смотреть в сторону России», отметил экс-сотрудник СБУ.

Что же касается Крыма, добавил Вовк, то на полуострове «ненавидят киевское руководство», но украинские паспорта якобы сохраняют, чтобы пользоваться безвизовым режимом со странами Евросоюза, передает ФАН.

Накануне, 9 июня, президент Украины Петр Порошенко заявил, что над Севастополем будет поднят украинский флаг. В своем твиттере украинский президент поздравил Севастополь с днем города, который отмечается 14 июня, отметив, что это «украинский» город.

«Не сомневаюсь, что над Севастополем будет поднят украинский флаг и будет звучать украинский гимн!»,

— убежден глава Украины.

Стоит отметить, что полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации на правах субъекта после всенародного референдума, состоявшегося в начале весны 2014 года в соответствии с нормами ООН. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. В поддержку воссоединения Крыма с Россией высказались более 96% избирателей Крыма и более 95% избирателей города-героя Севастополя. Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что вопрос о принадлежности Крыма закрыт раз и навсегда.

Украина и ряд стран Запада результаты крымского референдума не признают. Более того, Киев обвиняет Россию в агрессии в Донбассе и участии российских Вооруженных сил в конфликте на стороне самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, но при этом в правительстве Украины неоднократно признавали, что юридически доказать «российское присутствие» в регионе не в состоянии. Москва же отвергает обвинения в «агрессии в Донбассе» и призывает соблюдать Минские соглашения.

11 марта 2018 года Владимир Путин заявил, что Крым «ни при каких обстоятельствах» не вернется в состав Украины. Ранее Путин говорил, что ни на секунду не сомневался в введении санкций после воссоединения Крыма и России. Глава российского государства отметил, что «принимая эти решения, я, конечно,

на чашу весов должен был положить возвращение Крыма и возможные последствия, связанные с нашими отношениями со многими странами мира». По мнению российского президента, от России мало кто в целом мире ждал столь дерзких и молниеносных действий.

4 июня в интервью австрийскому телевизионному каналу ORF Путин заявил, что условий, при которых Россия вернула бы Крым Украине, «нет».

В конце мая «постоянный представитель» президента Украины в Крыму Борис Бабин сообщил, что «признаки государственного управления» теряются в районах страны, граничащих с полуостровом. По словам Бабина, на юге Украины появились массовые организованные преступные группировки, полиции и спецслужбам «непросто противодействовать» бандитам. Кроме того, «постпред» полагает, что Россия «может воспользоваться» этой ситуацией.

Украинский народ, добавил чиновник, должен знать о положении в регионе. Одной из проблемных точек Бабин назвал 20-тысячный город Геническ, где «возникло много антиукраинских элементов». При этом постпред заявил: хотя ситуация и далека от «военной», она «небезопасна».

Местная нацполиция и исполнительная власть с трудом справляются с «антиукраинскими бандитами» на областном уровне, подчеркнул постпред Порошенко.