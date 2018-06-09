«Обстановка на юго-востоке Украины вновь накаляется»

Нежелание властей Украины выполнять минские соглашения привело к обострению ситуации в Донбассе, считают в Министерстве иностранных дел России. В ведомстве подчеркнули, что Киев «грубо извращает» логику и последовательность договоренностей, чтобы добиться своих политических целей.

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«Сегодня на юго-востоке (Украины) обстановка вновь начинает обостряться… ВСУ грубо нарушаются договоренности о разведении сил и средств сторон. Так и не осуществив этот процесс в станице Луганской, украинские силовики интенсивно укрепляются в населенных пунктах Золотое и Петровское, откуда ими и ополченцами Донбасса осенью 2016 г. были отведены войска и техника», — говорится в сообщении, опубликованном департаментом информации и печати МИД РФ.

При этом, по сообщению ведомства, украинская сторона не обеспечивает жителей юго-востока никакими политическими гарантиями и любыми способами провоцирует напряженность на линии соприкосновения, старается использовать любую возможность для «ужесточения экономической, торговой и транспортной блокады региона».

В российском МИДе подчеркнули, что США и страны Европы, продвигающие идеи силовой операции в Донбассе, негативно влияют на урегулирование конфликта. В ведомстве отметили, что данная позиция не соответствует минским соглашениям и неприемлема для самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Сообщается также, что

на предстоящей встрече глав МИД «нормандской четверки» представитель России Сергей Лавров собирается потребовать восстановить статус-кво в селах Золотое и Петровское Луганской области. В соответствии с договоренностями, в 2016 году стороны конфликта вывели из этих населенных пунктов свои вооружения, однако вооруженные силы Украины снова начали укреплять там свои позиции.

Несколько ранее в этот же день по инициативе президента Украины Петра Порошенко состоялся телефонный разговор между ним и главой российского государства Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию на юго-востоке Украины и процесс реализации минского «комплекса мер». Кроме того, «Владимир Путин подчеркнул необходимость незамедлительного освобождения российских журналистов, арестованных на Украине», сообщили в Кремле.

За день до этого Петр Порошенко заявил, что, никакого минского формата переговоров по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе «не существует». Эту позицию он высказал перед студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

«Минского формата переговоров нет. И [полномочный представитель Киева на переговорах Контактной группы Леонид] Кучма никакого участия в минском формате переговоров не принимает. Существует один формат — «нормандский», — объявил он.

Минский протокол был подписан в сентябре 2014 года представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, Украины, России и ОБСЕ. Почти через полгода, в феврале 2015 года, они заключили минские соглашения, которые устанавливают порядок постепенного прекращения конфликта в Донбассе. Документом устанавливается режим прекращения огня, а также предусматривается отвод сторонами конфликта тяжелых вооружений.

«Нормандский формат» — это дипломатическая группа высокопоставленных представителей Германии, России, Украины и Франции, призванная урегулировать ситуацию в Донбассе и решать проблемы исполнения Минских соглашений.

7 июня о том, что минского переговорного процесса по урегулированию конфликта в Донбассе уже не существует, объявил глава МВД Украины Арсен Аваков.

Свою позицию он выразил на ІХ Национальном экспертном форуме в Киеве.

«Минский процесс сыграл свою роль, и на сегодняшний момент он мертв. Минский процесс в том виде, в котором он есть сейчас, никак не решает проблем Украины. Это ситуация затянутого, замороженного конфликта», — подчеркнул он. По его мнению, вернуть Донбасс, находящийся пока не под контролем Киева, будет непросто. Операция по его возвращению будет состоять из нескольких компонентов: коммуникационного, информационного и полицейской операции, исключающей применение военных сил.

1 июня представитель МИД ФРГ Мария Адебар объявила, что встреча ее и ее коллег из стран «нормандской четверки» состоится 11 июня в Берлине.

Она также отметила, что сам глава министерства Хайко Маас на тот момент пребывал на Украине. «Я исхожу из того, что там сейчас будет объявлено о встрече в Берлине 11 июня», — сообщила она.

Кроме проблемы реализации минских договоренностей, по словам Адебар, дипломаты собираются обсудить тему присутствия миссии ООН в Донбассе.