Бензин и санкции: 10 главных цитат Путина

О ценах на бензин

Самый первый вопрос, адресованный российскому президенту, был связан с ростом цен на бензин. Путин признал, что нынешняя ситуация с ценами на топливо «несправедливая и неправильная», отметив, что это результат неточного регулирования, введенного в последнее время в сфере энергетики. Он заверил, что правительство уже работает над решением этой проблемы.

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«В диалоге с нашими ведущими нефтегазовыми компаниями был снижен акциз. Было принято решение отменить планировавшееся с 1 июня повышение акцизов, а к осени текущего года будут приняты дополнительные меры по нормализации ситуации на рынке. Правительство будет следить за ситуацией, и Федеральная антимонопольная служба тоже не будет смотреть на происходящее сквозь пальцы», — пообещал Путин.

О дорогах в стране

Наверное, ни одна «Прямая линия Владимира Путина» не обходится без упоминания российских дорог. По словам президента, дорожное строительство является одной из приоритетных задач на ближайшую шестилетку.

«Если на федеральном уровне дороги более или менее в приличном состоянии, то на региональном уровне количество дорог, находящихся в нормативном состоянии — чуть ли не в два раза меньше», — признал Путин.

Он также отметил, что в период с 2012 до 2017 года на строительство дорог было потрачено около 5,1 трлн руб. «Мы планируем почти удвоить за ближайшую шестилетку эти средства — это примерно 9,6 трлн руб. — причем в разных регионах Российской Федерации», — пообещал глава государства.

О пенсиях

Во время «прямой линии» была затронута и еще одна насущная тема — повышение пенсионного возраста. По словам президента, он всегда относился к этому вопросу «в высшей степени осторожно и аккуратно».

«Я надеюсь, что это будет правительством сделано, и тогда мы будем обсуждать и говорить о мерах, которые им предлагаются. Но ключевая задача — повышение уровня благосостояния и доходов пенсионеров. Поэтому любые предложения правительства должны быть направлены на решение этой задачи», — ответил Путин.

Фоторепортаж: Прямая линия: 80 неожиданных вопросов Путину __is_photorep_included11789845: 1

Об обвинениях Запада в адрес России

В этом году большое количество вопросов россиян были посвящены деградации отношений России и Запада, включая санкции и многочисленные обвинения в адрес Москвы.

«Это такой способ сдерживания России, так же, как и пресловутые санкции, — констатировал Путин. — Эти бесконечные обвинения создают базу для применения сдерживающих мер, но почему это делается? Потому что [западные государства] видят в России угрозу, видят, что Россия становится для них конкурентом».

Глава РФ подчеркнул, что западные коллеги должны осознать — необходимо не сдерживание, а налаживание конструктивного партнерства. «И понимание постепенно приходит к нашим партнерам — уже на политическом уровне звучат слова о необходимости налаживать отношения с Россией», — отметил президент.

Об отмене санкций

Отвечая на вопрос о том, когда прекратится ухудшение отношений России и Запада, Путин отметил, что не может называть конкретные сроки.

«Но я могу назвать условия, при которых это произойдет. <…> Все это закончится тогда, когда наши партнеры поймут, что их методы непродуктивны, контрпродуктивны и вредны для всех, и что придется считаться с интересами Российской Федерации», — продолжил российский лидер.

О Европе, которая начинает понимать

Россиян интересует и ужесточение риторики европейских политиков в отношении Соединенных Штатов.

«Они [европейские политики] говорят не только на ухо, они публично уже говорят, — подтвердил президент РФ, напомнив, что в последнее время недовольство действиями США на мировой арене высказывали и французские, и германские политики.

«Видимо, наши партнеры думали, что это никогда их не коснется — вот такая запретительная политика с использованием ограничений и санкций. Но сейчас мы уже видим, что это происходит — введение пошлин на сталь и алюминий не только для Европы, но и для Канады, и для Мексики — по сути это и есть санкции. И это связано с прагматичными национальными интересами Соединенных Штатов», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что для решения этой проблемы страны должны выработать единые правила поведения — как в сфере безопасности, так и в сфере экономического взаимодействия.

О помощи ДНР

Писатель Захар Прилепин в ходе «прямой линии» Владимира Путина спросил президента России о реакции страны на возможное обострение конфликта в Донбассе и провокации со стороны ВСУ во время ЧМ-2018.

«Надеюсь, что до провокаций дело не дойдет. Если это случится — это будет иметь тяжелые последствия для украинской государственности в целом. Еще раз скажу: надеюсь, этого не случится», — ответил глава РФ.

Путин добавил, что жителей Донбасса не сломить, а Россия продолжает оказывать им помощь.

О Вышинском, Сенцове и Бабченко

Отвечая на вопрос, рассматривают ли в Москве возможность обмена задержанного в Крыму украинского режиссера Олега Сенцова на захваченного киевскими властями российского журналиста Кирилла Вышинского, Владимир Путин отметил, что это «совершенно разные, несопоставимые вещи».

«Нашего журналиста [Кирилла Вышинского] задержали и арестовали на Украине за его прямую профессиональную деятельность. Это абсолютно беспрецедентная и недопустимая политика сегодняшнего украинского правительства», — подчеркнул президент.

Ситуация с Сенцовым совершенно иная: «Он ведь задержан в Крыму, и, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта — за подготовку взрыва, в результате которого могли пострадать конкретные люди», — напомнил глава РФ.

После «прямой линии» журналисты также задали Путину вопрос о нашумевшей инсценировке убийства журналиста Аркадия Бабченко в Киеве. «Любая инсценировка всегда контрпродуктивна, чем бы она ни была продиктована, тем более, если это выносится на международную арену», — ответил он.

О беженцах из Донбасса

В ходе «прямой линии» с президентом прозвучал не один вопрос, связанный с ситуацией на Украине. В частности, с Путиным связались люди, которым пришлось бежать на территорию РФ из Донбасса после того, как там начались военные действия.

Они рассказали главе РФ о проблемах, связанных с действием в России закона 90 дней, а также о трудностях при оформлении необходимых документов и справок, из-за которых нельзя легально устроиться на работу в РФ.

«Мне даже неловко слушать о том, что до сих пор существует проблема с трудоустройством, и я уже давал поручение миграционной службе обратить на это внимание. У нас есть проекты законов на этот счет, но, к сожалению, они до сих пор не реализованы», — признал президент.

Путин также подчеркнул, что выступает за либерализацию всего, что связано с приобретением российского гражданства, и пообещал добиться урегулирования ситуации с трудоустройством беженцев из Донбасса в России.

Об онкологии

Еще одна тяжелая тема, которую затронул в ходе «прямой линии» российский президент — борьба с онкологическими заболеваниями в стране. Владимир Путин обратил особое внимание на необходимость развития в стране ранней диагностики.

«Сегодня раннее выявление [онкологических заболеваний] у нас где-то 30%, а нужно добиться 50-70%, тогда после выявления мы обеспечим нормальное качество жизни онкобольным», — сказал глава РФ.

Путин отметил и важность лекарственного обеспечения, производства отечественных препаратов, которые будут соответствовать современным требованиям — по его словам, все вышеперечисленное учтено в разработанной на ближайшие годы национальной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями.

«Эта программа сейчас готовится, она, по подсчетам, будет стоить 1 трлн рублей до 2024 года, и это как раз один триллион из тех восьми дополнительных, о котором я говорил [на задачи, которые Путин поставил перед новым правительством, потребуется 8 трлн рублей]. Вот на что должны быть потрачены эти деньги», — заключил глава РФ.