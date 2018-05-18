Путин и Меркель проводят переговоры в Сочи. LIVE

Формат переговоров «четверки» получил название «нормандский» после первой встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко 6 июня 2014 года — спустя три месяца после референдума в Крыму. Встреча Путина и Порошенко прошла в Уистреаме во Франции в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии.

В присутствии инициаторов этой встречи — Ангелы Меркель и Франсуа Олланда — лидеры общались около 15 минут.

Тогда весь конфликт разворачивался вокруг Крыма. В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого Республика Крым и город Севастополь стали российскими субъектами. Итогов плебисцита не признали Киев, страны ЕС, США, Канады и многих других. Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией, Москва неоднократно подчеркивала, что референдум на полуострове прошел в полном соответствии международному праву и этот вопрос для России исторически закрыт.