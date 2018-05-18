Путин и Меркель проводят переговоры в Сочи. LIVE

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К слову, в мае Польша, которая в настоящий момент председательствует в Совбезе ООН, выступила с инициативой провести заседание по ситуации на Украине. Об этом говорила постоянный представитель Польши при ООН Жоанна Вронецка. Она также отметила длительную паузу в обсуждении украинского кризиса. Заседание СБ ООН намечено на 29 мая.
Формат переговоров «четверки» получил название «нормандский» после первой встречи российского и украинского лидеров Владимира Путина и Петра Порошенко 6 июня 2014 года — спустя три месяца после референдума в Крыму. Встреча Путина и Порошенко прошла в Уистреаме во Франции в ходе мероприятий в честь 70-летия высадки союзников в Нормандии.
В присутствии инициаторов этой встречи — Ангелы Меркель и Франсуа Олланда — лидеры общались около 15 минут.
Тогда весь конфликт разворачивался вокруг Крыма. В марте 2014 года на полуострове прошел референдум, по итогам которого Республика Крым и город Севастополь стали российскими субъектами. Итогов плебисцита не признали Киев, страны ЕС, США, Канады и многих других. Украина продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией, Москва неоднократно подчеркивала, что референдум на полуострове прошел в полном соответствии международному праву и этот вопрос для России исторически закрыт.
Действительно, пауза в работе «нормандского формата» несколько затянулась. Об этом уже говорят и в Москве.
«Если будут инициативы — действительно, пауза уже достаточно большая в нормандском процессе по различным причинам — поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив», -0- говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Однако на данный момент было озвучено лишь желание, каких-либо точных дат встречи не появлялось. «Пока никаких конкретных дат о встрече «нормандского формата» ни на министерском уровне, ни, тем более, на высшем уровне нет. Вопрос обсуждается», — сказал 16 мая замглавы МИД РФ Григорий Карасин. Ранее украинский лидер Петр Порошенко говорил о том, что встречу можно провести в начале июня этого года.
Лидеры России и ФРГ созванивались за неделю до визита Меркель в Сочи. Во время телефонного разговора Меркель рассказала Путину об итогах встречи с главой Франции Эммануэлем Макроном и украинским лидером Петром Порошенко, которая прошла 10 мая.
Тогда же Путин и Меркель договорились возобновить работу в рамках «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — для урегулирования ситуации в Донбассе и по вопросам выполнения минских соглашений.
За развитием отношений Москвы и Берлина наблюдаем не только мы, но и экспертное сообщество. Чего ждут специалисты — в материале «Газеты.Ru»:
Центральными темами повестки сочинского саммита обозначены иранская ядерная сделка, ситуации в Сирии и на Украине, а также проект строительства газопровода из России в Германию «Северный поток-2» (Nord Stream 2).
К слову, накануне сама Меркель не называла среди планируемых к обсуждению тем газопровод, однако актуальность этого направления беседы все растет — вчера The Wall Street Journal опубликовала материал о том, что Вашингтон настаивает на том, чтобы Германия не соглашалась на «Севпоток-2».
Вместе с тем канцлер ФРГ подчеркнула, что не намерена обсуждать вопрос антироссийских санкций, введенных США из-за кризиса на Украине. Между тем, в Вашингтоне в марте отмечали, что вопрос о снятии этих санкций неуместен до тех пор, пока Россия не продемонстрирует готовность к «конкретным шагам» по урегулированию конфликта в Донбассе.
Добрый день, уважаемые читатели!
Сегодня в Сочи президент России Владимир путин встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Это будет первая встреча лидеров двух стран после переизбрания обоих.
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