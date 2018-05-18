Трубы и войны: что обсудят в Сочи Путин и Меркель

18 мая канцлер Германии Ангела Меркель встретится с Владимиром Путиным в Сочи. Накануне визита она рассказала журналистам, что планирует обсудить с президентом России ключевые вопросы международной повестки: «Я буду говорить с президентом России [Владимиром Путиным] о соглашении с Ираном, о Сирии и о ситуации на Украине», — сказала канцлер ФРГ.

Сегодня вопрос о судьбе иранской ядерной сделки оказался ключевым для Германии, которая, как и все ведущие европейские страны, выступила против выхода США из соглашения. При этом Берлин воспринял решение американского президента Дональда Трампа особенно негативно, поскольку ФРГ стала главным иностранным инвестором в Иране — на ее долю приходится 60% инвестиций ЕС.

Россия занимает схожую позицию касательно Ирана, и это сближает обе страны, несмотря на действующий санкционный режим. Стоит отметить, что визит Меркель в Россию проходит после саммита ЕС в Болгарии, где лидеры европейских государств также обсуждали судьбу соглашения. Найти выход из нынешнего положения достаточно трудно, так как США уже пригрозили европейским компаниям крупными санкциями в случае, если те продолжат работу в Иране.

Помимо судьбы инвестиций в иранские проекты, Германию волнует будущее крупного газового проекта «Северный поток — 2», которому также угрожают США.

Как ранее писало издание The Wall Street Journal, во время недавнего визита Меркель в Вашингтон президент США Дональд Трамп просил ее отказаться от поддержки газового проекта.

«Трамп попросил Меркель отказаться от поддержки «Северного потока — 2». В обмен на это США начнут переговоры по новому торговому соглашению с ЕС», — сообщает издание со ссылкой на чиновников Германии, США и ЕС. Кроме того, в американских политических кругах заявляют, что в случае, если Европа не урегулирует торговые вопросы с США, уже с 1 июня она столкнется с пошлинами на импорт стали и алюминия.

В истории уже бывали прецеденты, когда Германия сталкивалась с США — к примеру, в вопросах торговли с СССР. В 1970-е годы Вашингтон активно препятствовал так называемой сделке «газ-трубы», подразумевавшей поставки немецких труб большого диаметра в обмен на газ. Тогда сделку удалось осуществить, однако сегодня США имеют гораздо больше возможностей давления на Германию (а вместе с ней — и на Евросоюз).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с Меркель. Известно, что, несмотря на желание немецкого бизнеса возобновить отношения c Россией, вопрос санкций — прерогатива всего ЕС.

Отношения Германии и России надо рассматривать в контексте экономики, а также в контексте действий Трампа, отмечает директор Центра германских исследований Института Европы РАН Владислав Белов. Главный экономический вопрос, который будут обсуждать президенты, — как действовать в условиях санкций, говорит эксперт.

При этом Белов призывает обратить внимание на недавние слова министра экономики ФРГ Петера Альтмайера, который в интервью Deutsche Welle сказал, что даже в нынешних условиях у немецких и российских компаний есть возможности для укрепления торговых связей. Альтмайер также заявил, что стороны будут искать возможности для защиты немецких компаний в России от американских санкций.

Среди крупных внешнеполитических вопросов, которые затронут на переговорах в Сочи Путин и Меркель, — ситуация вокруг Сирии. Хотя Германия и не участвовала в военном конфликте в этой стране, именно она приняла значительную часть хлынувших в Европу беженцев. Это крайне негативно сказалось на имидже Меркель, и немецкие власти надеются, что большая часть сирийцев вернется домой, когда ситуация улучшится. «Меркель понимает, что кризис в Сирии без России не решить», — уверен Белов.

Однако большую часть времени лидеры посвятят ситуации на востоке Украины, где обстановка крайне нестабильна. Белов отмечает, что Германия, как и Россия, заинтересована, чтобы Киев выполнил свою часть Минских соглашений.

При этом ранее канцлер заявила, что газовый транзит должен учитывать интересы Киева, а Россия не должна ущемлять украинские интересы как государства-транзитера. Об этом она сказала после своей встречи с президентом Украины Петром Порошенко в апреле. Меркель подчеркнула, что в таком проекте, как «Северный Поток — 2», необходимо учитывать как экономические, так и политические факторы.

Приезд Меркель в Сочи также нельзя рассматривать в отрыве от грядущего визита в РФ другого крупного европейского политика — Эммануэля Макрона. Президент Франции посетит Россию в рамках Петербургского экономического форума в июне.

И Меркель, и Макрон совсем недавно были в США, и можно предположить, что оба государства — ФРГ и Франция — видят себя связующим европейским звеном между Москвой и Вашингтоном.

При этом если Макрон хорошо чувствует себя в компании Трампа, то для Меркель Владимир Путин, даже на фоне сложных отношений, более предпочтительный партнер, чем нынешний американский президент. С Путиным у канцлера ФРГ давно сложились хорошие рабочие отношения — с главой РФ она чувствует себя относительно «комфортно». Российский президент даже признался, что иногда Меркель привозит его любимое пиво, к которому он пристрастился, когда работал в Дрездене. Российский лидер, в свою очередь, одаривал Меркель копченой рыбой.