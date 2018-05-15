Сделка с Ираном: зачем Европа тянет время

Германия, Франция и Великобритания, выступающие гарантами так называемой ядерной сделки с Ираном, стремятся к сохранению соглашений. Поэтому сегодняшняя встреча имела конкретную цель — выработать консолидированную позицию на этот счет.

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Утром 15 мая руководитель внешнеполитического ведомства Евросоюза Федерика Могерини провела переговоры с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джафаром Зарифом, во время которой он рассказал о консультациях, которые ранее провел в Москве и Пекине.

«Я могу подтвердить, что утром Могерини провела встречу с Зарифом, у них была хорошая дискуссия, он проинформировал ее о переговорах в Москве и Пекине в рамках усилий по сохранению ядерной сделки, эта тема обсуждалась», — сообщили в пресс-службе главного дипломата ЕС журналистам.

В свою очередь, глава МИД Ирана по итогам утренней беседы с Могерини заявил, что их разговор был «конструктивным». Во второй половине дня 15 мая глава европейской дипломатии также проведет беседу с главами МИД Великобритании, Германии и Франции, после чего состоится общая встреча, на которой дипломаты обсудят дельнейшие действия для сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) после выходя из него США.

СВПД был принят в 2015 году между Ираном с одной стороны и Францией, Германией, Великобританией, США, Китаем и Россией с другой. Согласно договоренностям, ядерная программа Ирана ставится под контроль МАГАТЭ.

Одно из ключевых требований документа — заморозка Тегераном программ по обогащению урана для производства ядерного оружия до 2025 года.

В то же время соглашение не является юридически обязывающим документом, а представляет собой предмет доброй воли сторон.

Иран не скрывает, что в противостоянии с США рассчитывает на помощь Европы. Сегодня главное оружие Тегерана на этом поприще — глава МИД Джавад Зариф, опытный дипломат и признанный интеллектуал, который имеет немало связей в Европе. До визита в Брюссель министр побывал в России и Китае, где также выступают против отмены соглашения.

Стоит отметить, что написанный им после визита в Пекин твит выглядит ободряющим. В нем он назвал свою встречу в КНР «субстантивной и хорошей». Он также отметил, что надеется, что встреча с руководством ЕС и министрами европейских стран поможет сохранить это «уникальное достижение дипломатии».

В товарищах согласия нет

Попытка стран ЕС найти приемлемое решение, которое смогло бы сохранить договор, происходит в достаточно жестких условиях. Хотя Франция и Германия поддерживают сохранение сделки, отношения между этими странами полны противоречий, отмечает обозреватель Reuters Майкл Иванович.

В то время как Франция заявляет, что экстерриториальное распространение санкций США не может быть принято, правительство Германии отмечает, что «ничего уже не может быть сделано». Как пишет Иванович, Германия, «возможно, надеется, что ноябрьские выборы в конгресс смогут разрушить то, что они считают президентством одного срока».

Как известно, у Берлина и Парижа диаметрально противоположные взгляды на фигуру президента США Дональда Трампа. Если президент Франции Эммануэль Макрон испытывает к американскому президенту большую приязнь, лидер Германии Ангела Меркель относится к нему с долей скептицизма. Это было видно во время недавнего визита обоих лидеров в США.

При этом во Франции, которая активно развивает атомную энергетику, больше понимают нужду Ирана в «мирном атоме». В Германии, где от АЭС отказались, на это смотрят с другой стороны. Однако от сотрудничества с Ираном сегодня больше всех выигрывает Германия. На эту страну приходится 60% инвестиций ЕС в иранскую экономику.

Экономические перспективы сотрудничества с большим иранским рынком — главное, что заставляет европейцев поддерживать сделку. Однако США дают понять, что могут прибегнуть к жесткому ответу.

Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что после выхода из иранского ядерного соглашения США могут применить против европейских компании санкции за сотрудничество с Тегераном.

Как отметил Болтон, введение таких ограничений против компаний из стран Евросоюза зависит от поведения правительств стран.

«Надеюсь, что европейцы увидят, что в конечном итоге их интерес в том, чтобы согласиться с нами [по Ирану]», — цитирует заявление Болтона РИА «Новости».

США не скрывают, что их желание заставить европейцев действовать в унисон с Белым домом по вопросу Ирана, являющегося главным региональным противником Вашингтона на Ближнем Востоке.

«Санкции США фактически заставят европейские компании отказаться от взаимодействия с Ираном, если для них не будет сделано специальных исключений по решению Соединенных Штатов», — сказал ранее «Газете.Ru» заведующий сектором стратегических оценок ИМЭМО РАН Сергей Уткин.

В свою очередь, специалист по Ближнему Востоку, ведущий эксперт Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик отмечает, что Минфин США направляет своих экспертов в Европу, на Ближний Восток и в Восточную Азию для того, чтобы «растолковать ситуацию с санкциями».

«США хотят устроить глобальный аудит финансовых возможностей Ирана, а также добраться до союзников, которые, возможно, без умысла помогают Ирану и которым тоже надо помочь выправить счета», — отмечает эксперт.

Эксперты также полагают, что США будут оказывать давление на Великобританию — главного союзника США в Европе. Несмотря на то что эта страна поддерживает сделку, Лондон сегодня слабое — звено в Евросоюзе, так как находится на выходе из него и в связи с этим больше подвержен давлению.

При этом, грозя экономическими ограничениями союзникам, США не предлагают никакой альтернативы, говорят европейские дипломаты. Посол Европейского союза в США Дэвид О'Салливан заявил, что в данный момент Вашингтон не предложил мирной альтернативы для иранской ядерной сделки.

«Мы не видим заслуживающей доверия и мирной альтернативы СВПД. Откровенно говоря, США пока не предложили заслуживающей доверия альтернативы ни до, ни после того, как президент сделал заявление 8 мая [о выходе Соединенных Штатов из ядерной сделки]. И мы ожидаем услышать от администрации, как эта альтернатива может выглядеть», — сказал О'Салливан во время выступления в центре Atlantic Council, передает РИА «Новости».

Хватит ли Европе политической воли?

15 мая на площадке дискуссионного клуба «Валдай» состоялось обсуждение ситуации с выходом США из иранской ядерной сделки. В дискуссии принимал участие замглавы российского МИДа Сергей Рябков. По его словам, в российском дипведомстве не думают, что США могут отменить свое решение про Ирану. «По оценке МИД, пересмотра данного решения со стороны США не будет. Вашингтон настроен крайне решительно», — сказал дипломат.

Рябков подчеркнул, что Россия считает возможным продолжение сотрудничества в рамках СВПД без США, однако отметил, что многое будет зависеть от дальнейших действий европейских коллег.

«Главный вопрос в том, хватит ли воли политиков, прежде всего, в европейских странах. Готовы ли они обеспечить такую степень защищенности экономических операторов, которая бы позволила им продолжать сотрудничество с иранскими коллегами в условиях реконструкции санкций», — пояснил Рябков.

Он добавил, что позитивные моменты есть — пока европейские коллеги демонстрируют решимость оставаться в СВПД, как и Россия и Китай. «По нашим наблюдениям, подобные инициативы США, связанные далеко не только с Ираном, вызывают протест у европейского бизнеса», — сказал замглавы российского МИДа.

«Это испытание на прочность. Если наши усилия окажутся недостаточно результативными, то предстоящая 15 июля двухлетняя годовщина подписания СВПД может оказаться последней», — признал дипломат.

Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков в ходе дискуссии в «Валдае» также заявил, что одним из ключевых условий сохранения СВПД является готовность европейских коллег по СВПД отстаивать соглашение и создать систему защиты для представителей бизнеса.

«Вопрос, будут ли готовы европейские страны пойти на серьезный конфликт с США. Пока я не вижу в Европе такого желания. Я не вижу юридического процесса направленного на то, чтобы защитить компании», — констатировал эксперт.

Ранее схожую позицию в комментарии для «Газеты.Ru» озвучивал бывший посол России в Иране, член клуба «Валдай» Александр Марьясов. Он также уверен, что главное заключается в том, насколько далеко готовы пойти европейцы: «Вопрос заключается в том, осмелятся ли европейские страны пойти на конфронтацию с США и станут ли они жертвовать трансатлантической солидарностью, огромным американским рынком и многоплановыми связями с крупнейшей экономикой мира ради Ирана».