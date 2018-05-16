Назло госдепу: Крымский мост открыт

Госдепартамент США во вторник, 15 мая, опубликовал заявление, в котором осудил открытие Россией Крымского моста. «Соединенные Штаты осуждают строительство и частичное открытие моста между Россией и оккупированным Крымом, которое было сделано без разрешения правительства Украины», — говорится в заявлении американского внешнеполитического ведомства.

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По словам официального представителя Госдепартамента Хизер Науэрт, «строительство моста определенно негативно отразилось на людях, Крыме». Науэрт подчеркивает, что открытие Крымского моста «мешает навигации», поскольку ограничивает размеры судов, способных пройти через Керченский пролив, являющийся единственным путем к территориальным водам Украины в Азовском море.

В связи с этим Науэрт напомнила, что Госдеп уже ввел ряд санкций в отношении людей, связанных со строительством Крымского моста. «Эти и наши другие связанные с Крымом санкции продолжат действовать, пока Россия не вернет контроль над полуостровом Украине», — заявила она.

«Крым является частью Украины. Строительство Россией моста служит напоминанием о продолжающейся готовности России нарушать международное право», — отмечают в Госдепе.

Крымский политолог Александр Форманчук в интервью ФАН ответил на критику со стороны Госдепа, напомнив, что жители полуострова очень давно ждали открытия моста и воспринимают его как Дорогу жизни, которая связывает территорию полуострова с материком.

«Доставка грузов, которые сегодня перевозятся с помощью парома, может быть значительно удешевлена, начиная от бензина, который стоит на 2–3 рубля дороже, и заканчивая продуктами питания. В Краснодарском крае продуктов в избытке, но в Крыму они стоят дороже с учетом неблагоприятной логистики. Мост — это удешевление стоимости товаров потребления. Во-вторых, это не только грузопоток, но и пассажиропоток. Движение уже началось, люди едут на экскурсии, мост стал частью туристического маршрута», — говорит Форманчук.

Он также отмечает, что строительство моста благоприятно скажется на туристической привлекательности региона, особенно — после открытия его железнодорожной части в 2019 году.

По словам эксперта, заявления со стороны Украины и США, доказывают, что в этих странах понимают, «что с введением в строй моста призрачные надежды на «деоккупацию» становятся еще более призрачными».

Движение по Крымскому мосту для легкового и пассажирского транспорта открыли 16 мая в 5.30 утра. Первыми после проезда президента Владимира Путина по мосту проехали колонны автомобилистов, которые еще ночью приехали в Крым, чтобы поучаствовать в событии.

Вместе с водителями по мосту также проехали велосипедисты. Замыкали колонны несколько сотен мотоциклистов из клуба «Ночные волки», а также водители на квадроциклах — они приехали на мост около 2-3 часов ночи и также вели трансляции с места событий. Запуск водителей в «чистую зону» автоподхода начался уже в 3.20 утра.

Движение сначала открыли со стороны Кубани, после чего навстречу поехала колонна транспорта из Керчи. Основной поток транспорта хлынул на мост со стороны материка, однако и из Крыма по мосту поехали сотни автомобилей.

Многие водители вели в соцсетях прямые трансляции. На видеороликах видно, что за несколько минут до открытия движения, колонны желающих выехать на мост растянулись на несколько километров — принять участие в открытии, судя по госномерам транспортных средств, съехались гости со всей страны.

По данным Федерального дорожного агентства, по Крымскому мосту к 12 часам дня в первый день работы проехали более 5 тыс. машин.

«К 12:00 (мск) за 6,5 часов после открытия движения по Крымскому мосту прошло более 2 500 транспортных средства в сторону Крыма и более 2 500 в сторону Краснодарского края. Итого с 5:30 (мск) в обе стороны проехало свыше 5 000 транспортных средств», — говорится в пресс-релизе ведомства.

Максимальная занятость дорожного полотна за этот период достигала 30% и пришлась на первый час после открытия движения.

Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации весной 2014 года на правах субъектов по итогам референдума, на котором подавляющее количество жителей полуострова проголосовали за воссоединение с Россией. Включение Крыма в состав России вызвало острый политический кризис, итогом которых стали санкции против Москвы. Киев продолжает считать Крым своей, но временно оккупированной территорией, Москва территориальных претензий Украины не признает, а президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что вопрос принадлежности полуострова исторически закрыт.