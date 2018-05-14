Месть за выборы: ЕС бьет санкциями по Крыму

Евросоюз расширил санкции против России из-за президентских выборов, которые прошли в Крыму. В санкционный список были добавлены имена пяти физических лиц. Об этом сегодня сообщил журналистам европейский дипломатический источник.

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«Совет добавил пять человек в санкционный список из-за действий, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины или угрожают им. Они внесены в список, поскольку участвовали в организации президентских выборов 18 марта 2018 года в незаконно аннексированном Крыму и Севастополе», — говорится в сообщении Совета ЕС.

В список вошли лица, которые занимают «ответственные должности в избирательных комиссиях Крыма и Севастополя».

Согласно опубликованному в Официальном журнале Евросоюза списку, новые санкции вводятся в отношении председателя избирательной комиссии Севастополя Александра Петухова, его заместителя Мирослава Погорелова, секретаря избирательной комиссии Севастополя Анастасии Капрановой, заместителя избирательной комиссии Крыма Инны Гузеевой и секретаря комиссии Крыма Натальи Безрученко.

Решение по расширению списка вступит в силу со вторника, 15 мая.

Евросоюз еще в марте официально заявил, что не признает итоги выборов президента РФ в Крыму. «Евросоюз не признаёт нелегальную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией, поэтому не признаёт проведение выборов на Крымском полуострове», — гласит текст официального заявления.

В Центризберкоме РФ в ответ на это заявили, что все действия крымчан отвечают нормам Конституции и соответствуют международным стандартам. ЦИК также назвал

планы Евросоюза по расширению санкций неконструктивным решением, которое говорит о «неспособности политического истеблишмента Европы адекватно воспринимать проходящие государственно-правовые и объективные политические события».

Президентские выборы в России прошли 18 марта 2018 года. По результатам голосования победу одержал Владимир Путин, его поддержали 76,69% избирателей. Явка в республике Крым составила 71,47%, в Севастополе — 71,44%.

7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента.

Президент Украины Петр Порошенко уже одобрил «официальное решение Совета ЕС» о расширении ограничительных мер против России. «Наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неизбежным», — написал он на своей странице в фейсбуке.

Как известно, санкционные меры в отношении РФ связаны не только с последними президентскими выборами. Так, 2 мая Совет национальной безопасности и обороны Украины в очередной раз расширил санкции в отношении России.

По официальному заявлению Совета «санкции вводятся по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц». Тогда в санкционый список Украины вошли депутаты Госдумы, члены Совета Федерации, а также лица, якобы причастные «к информационной и киберагрессии» против украинской стороны.

В настоящее время в отношении России также действуют пакеты ограничительных мер ЕС, включающие секторальные экономические санкции, черные списки индивидуальных физических и юридических лиц, а также пакет санкций в отношении Крыма.

Евросоюз, США и ряд других стран впервые ввели ограничения против России в 2014 году. Изначально санкции были введены в связи с присоединением Крыма к России, которое страны Запада называют «незаконным». Позже санкции в отношении РФ были введены также в связи с конфликтом на юго-востоке Украины. Представители западных стран назвали Россию агрессором и обвинили в поставках вооружения и армии на территорию Донбасса. В ответ на санкции Москва ввела запрет на импорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после того, как на полуострове состоялся референдум по этому вопросу. Украина результатов голосования не признала и по-прежнему считает регион своей территорией. Ряд стран мира, в том числе США и государства-члены ЕС, ввели в отношении России санкции, как индивидуальные, так и против целых секторов экономики страны.

Например, один из пакетов ограничительных мер Евросоюза касается Крымского полуострова. Европейским компаниям, в частности, запрещено поставлять в этот регион товары и технологии в сфере транспорта, телекоммуникаций, нефтедобычи. Также в данных секторах запрещено оказывать сервисные услуги. В марте ЕС продлил до 15 сентября санкции в отношении 150 человек и 38 организаций из России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Москва всегда заявляла, что процедура присоединения полуострова соответствует нормам международного права.