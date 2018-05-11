Последствия санкций: в Вашингтоне сломалась канализация

Санкции, введенные США против некоторых российских бизнесменов и компаний, привели к сбою поставок канализационных насосов в штаб-квартиру Национальной парковой службы США, написали в издании Huffington Post.

Реклама

Представитель службы Майк Литтерст сообщил, что работники штаб-квартиры в центре Вашингтона регулярно испытывают проблемы с туалетами в связи с выходом из строя насосов в канализационной шахте исторического здания, которое находится к востоку от Мемориала Джефферсона. Он подчеркивает, что неполадки начались еще в марте.

Отмечается, что заменить насосы должна была компания Chesapeake Environmental Equipment, которая является дистрибьютором швейцарского концерна Sulzer. Однако из-за того, что еще в 2015 году обладателем контрольного пакета его акций стала группа «Ренова» Виктора Вексельберга, концерн попал под санкции, введенные США против России. Именно поэтому счета Sulzer в американских банках заморозили.

Закончилась история только 20 апреля. Днем ранее министр финансов США Стивен Мнучин в эфире телеканала Fox Business подчеркнул эффективность антироссийских санкций.

«Санкции являются очень, очень важными инструментами, очевидно, что это очень мощные инструменты», — отметил он.

Однако после налаживания работы туалетов переносные кабинки с унитазами из штаб-квартиры убирать все же не спешили. Их вывезли с территории только восьмого мая.

Чтобы избежать перебоев бизнеса Sulzer из-за попадания под санкции, 12 апреля «Ренова» завершила передачу компании 5 млн ее акций. Литтерст отмечает, что поставки канализационного оборудования начались только после этого.

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении некоторых российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. По условиям установленных ограничений активы попавших под них организаций замораживаются на территории США.

Днем ранее о возможном введении санкций Вашингтоном против российских бизнесменов и компаний писали западные СМИ.

Тогда же сообщалось, что новые ограничительные меры будут введены согласно закону «О противодействии противникам Америки через санкции», принятом в США в 2017 году. На его основании американские власти уже ввели ограничения в отношении ряда российских предприятий оборонного и разведывательного комплекса.

В санкционный список попали 15 российских компаний и 26 физических, в том числе бизнесмен Олег Дерипаска, директор Российского института стратегических исследований Михаил Фрадков, председатель правления ВТБ Андрей Костин, президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко и сенатор Сулейман Керимов. В списке также значатся глава МВД России Владимир Колокольцев, глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв.

Санкции также вводились против секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева и директора Росгвардии Виктора Золотова.

Среди компаний в списке значатся также агрохолдинг «Кубань», компания «Базовый элемент», групп «ГАЗ», ООО «Газпром бурение» и другие.

Ранее, 16 февраля, минюст США предъявил обвинение 13 гражданам России и трём российским компаниям, которые, по сообщению ведомства, вмешались в американские политические процессы и президентские выборы.

Обвинительный акт был опубликован на сайте Министерства юстиции.

Согласно документу, обвиняемые россияне были в сговоре и планировали обмануть США. Троих из них состояли в заговоре с целью совершения мошенничества, а пятеро подозревались в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

«Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, и поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа», — написано в акте, который подписал спецпрокурор Роберт Мюллер.

В санкционный список попали Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачёва, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.

15 марта список лиц, обвиняемых во вмешательстве в выборы в США, расширился.

Месяцем ранее, 15 февраля, вице-президент США Майк Пенс отметил, что никакие вмешательства других стран не оказали влияния на исход президентских выборов в Америке в 2016 году. Это, по его словам, утверждается в универсальном заключении спецслужб. Американские же СМИ сочли это «бесспорной ложью». При этом Пенс заявил, что попытки Москвы вмешаться в выборы лишь заставили усилить «упрочение избирательной инфраструктуры».