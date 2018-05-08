Путин не поздравил Порошенко с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил лидеров стран бывшего СССР с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Об этом 8 мая заявили в пресс-службе Кремля. Свое поздравление Путин адресовал лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии. Глава российского государства также адресовал слова благодарности всем ветеранам войны и труженикам тыла, пожелав им доброго здоровья, долголетия, мира и благополучия.

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В поздравительной телеграмме Владимир Путин особо отметил «важность передачи молодому поколению неискаженной правды о событиях войны». «День Победы — священная дата и символ единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу на фронтах войны и самоотверженно трудившихся в тылу во имя спасения Родины и всего человечества от фашизма», — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что основой развития отношений между странами бывшего СССР по-прежнему останутся «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в годы суровых испытаний».

В поздравительном обращении президента России не упоминается ни одна из прибалтийских республик бывшего СССР. Также российский лидер воздержался от личных поздравлений в адрес президента Грузии Георгия Маргвелашвили и президента Украины Петра Порошенко. Тем не менее, Владимир Путин поздравил граждан этих двух стран.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, отказ Путина от поздравлений в адрес украинского лидера связан с войной в Донбассе. «Вы знаете, что в России очень тепло относятся к братскому украинскому народу. И вы знаете о том, как в России относятся к тем, кто развязал братоубийственную и кровопролитную войну на юго-востоке Украины», — отметил Песков.

Украинская сторона также не воздержалась от комментариев. В опубликованном 8 мая на сайте президента Украины заявлении говорится, что «в военных календарях его страны и «страны-агрессора» не должно быть общих дат». «Украинское государство возвращается к истокам собственной истории, а политика исторической памяти снова становится украинской», — заявил Порошенко.

По словам украинского лидера, еще в 2014 году был положен конец «давней и странной традиции праздновать главный военный праздник [на Украине] в унисон со страной-агрессором». «Именно тогда я отменил [празднование] Дня защитника Отечества и ввел День защитника Украины, назначив его на 14 октября — казацкий праздник Покрова», — подчеркнул глава Украины.

В настоящее время победа над нацистской Германией празднуется на Украине по западноевропейскому образцу — 8 мая. Борьба киевских властей с Днем Победы и самим понятием Великой Отечественной войны закрепляется на законодательном уровне.

Так, в ноябре 2017 года Верховной радой был принят законопроект «О статусе ветеранов», согласно которому понятия «Великая Отечественная война 1941-1945 годов», «Великая Отечественная», «Великая Отечественная война и война с Японией», «Великая отечественная война 1941-1945 годов и войны 1945 года с империалистической Японией» официально заменяются на «Вторая мировая война».

В июне 2017 года президент Украины подписал закон, запрещающий публичную демонстрацию георгиевской ленты, которая используется в России в качестве одного из символов Победы в Великой Отечественной войне. Этот украинский закон предполагает запрет на ношение георгиевской ленточки на сумках, одежде, автомобилях, а также ее пропаганду в средствах массовой информации, произведениях искусства и тому подобном.

За «публичную демонстрацию» предполагается штраф от 50 до 150 не облагаемых налогом минимумов гражданских доходов, то есть примерно от $850 — $2550. Если нарушителей задержат во второй раз, им придется платить уже штраф от 150 до 300 минимумов доходов или же их арестуют на срок до 15 суток. Сама же ленточка или предметы, на которых она будет размещена, будут конфискованы.