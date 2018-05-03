Политика футбола: чиновники готовятся к ЧМ-2018

До чемпионата мира по футболу остается чуть меньше месяца, и в четверг президент РФ Владимир Путин провел заседание набсовета «Организационного комитета «Россия-2018». В присутствии президента FIFA Джанни Инфантино российские чиновники отчитались о ходе подготовки к приближающемуся мундиалю.

Реклама

Хотя в мире расхоже мнение, что спорт должен быть вне политики, ЧМ-2018, как и Олимпийские игры в 2014 году, важен для России с точки зрения имиджевой политики и «мягкой силы» страны. Спортивный праздник посетит множество болельщиков со всего мира, в том числе и из тех стран, отношения с которыми у Москвы откровенно не складываются.

Перед заседанием, которое прошло в открытом формате, Путин и Инфантино получили так называемые «паспорта болельщиков». В ходе своего вступительного слова на заседании Путин обратился к главам регионов, где еще раз напомнил об имиджевых аспектах чемпионата для страны.

«В течение целого месяца наши регионы будут находиться в центре внимания всего мира, включая десятки международных средств массовой информации», — заявил Путин.

После этого глава государства дал более детальные рекомендации, по которым можно косвенно судить, какие проблемы в РФ все же есть.

Медикам он наказал оказывать помощь людям вне зависимости от наличия у человека страховки или регистрации в городе пребывания: «Главное — своевременное и качественное оказание медицинской помощи». Правоохранительным органам глава РФ дал совет выполнять все необходимые процедуры «предельно корректно и деликатно». Президент также упомянул транспортную инфраструктуру, после чего посвятил небольшую часть своей речи национальной сборной России. Впрочем, здесь президент оказался максимально аккуратен в своих пожеланиях.

«Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут себя без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, который ценят и любят болельщики», — строго наказал Путин.

Отметим, что болельщики уже долго ждут от сборной России высоких результатов. В последний раз наша страна занимала призовые места на международных чемпионатах в 2008 году — тогда на чемпионате Европы российская команда заняла третье место. Спустя восемь лет, на том же чемпионате Европы, наши спортсмены выбыли с группового этапа. Все это время сборная переживала многочисленные отставки главных тренеров, а также постепенно опускалась в рейтинге FIFA.

После выступления президента слово взял министр спорта РФ Павел Колобков. Он бодро отметил, что на сегодняшний день продано уже 89% билетов всех билетов.

Лидерами по покупке стали США, Бразилия, Колумбия, Германия, Мексика и Аргентина. Представители Соединенных Штатов купили более 80 тыс. билетов, несмотря на то, что их команда не прошла квалификацию на чемпионат.

Несколько губернаторов, чьи регионы принимают матчи чемпионата, выступили на заседании по видеосвязи. Так, глава Самарской области Дмитрий Азаров доложил о тестовых матчах на новых стадионах и готовности врачебных бригад оказывать помощь и на иностранном языке: «Подготовлена первоклассная медицинская команда, которая в том числе прошла обучение языкам. Кроме этого, все бригады скорой помощи будут оснащены электронными переводчиками». Завершил он свое выступление заявлением, что вся область «с нетерпением ждет чемпионата».

Фоторепортаж: Как Путин паспорт болельщика получал __is_photorep_included11738575: 1

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов от коллеги не отставал. Он также похвалил новый стадион в своем регионе и пообещал, что все работы в аэропорту «Храброво» будет завершены к 20 мая. «Все вопросы строительства аэропорта Храброво находятся под моим личным контролем», — заверил он.

После своего выступления губернатор дал слово владельцу компании Crocus Group Арасу Агаларову, которая занимается строительством стадионов в Ростове и Калининграде. Тот заверил, что его компания даже смогла справиться с недавно ужесточенными требованиями безопасности ФСБ и МВД к стадионам. Новые правила касались в основном систем видеонаблюдения.

Последним выступал вице-премьер Аркадий Дворкович. Он, несколько волнуясь, рассказал, что некоторые обновления аэропортов Шереметьево и Домодедово, которые изначально планировались именно к ЧМ-2018, решено было все-таки отложить на осень. При этом вице-премьер поспешил заверить главу государства, что эта накладка не помешает транспортному обеспечению болельщиков мундиаля. «Их наличие к чемпионату мира не является необходимым», — заверил чиновник.

Под конец заседания Путин внезапно попросил переводчика подойти к нему. Видимо, это было несколько неожиданно, так как сотрудник на несколько секунд замешкался. Оказалось, что он был нужен, чтобы Инфантино, сидящий рядом с президентом, тоже сумел сказать пару слов. Европеец не стал нарушать общий благостный настрой и рассказал, что недавно в Нигерии его спросили о том, насколько Россия готова к проведению чемпионата мира.

«Я, ни секунды не задумываясь, ответил, что на 100%. Потом немножко подумал и поправился, что все-таки на 99%. Потому что кое-что надо доделать», — заявил представитель ФИФА, напомнив о важности последних недель перед чемпионатом.

Он также заявил, что команда организаторов уж точно выиграет чемпионат, а само мероприятие обязательно войдет в историю.

Если какие-то вопросы по готовности России к Чемпионату и есть, в ходе заседания особо концентрироваться на них никто не стал.

Между тем большая часть всех связанных с ЧМ-2018 скандалов пришлась на стадионы мундиаля, хотя это, как правило, не редкость: в ЮАР и Бразилии, где проходили два предыдущих планетарных первенства, проблемы с аренами возникали на постоянной основе.

В России особо отметился стадион «Санкт-Петербург». Объект на Крестовском острове по ходу строительства неоднократно подвергался серьезному удорожанию, тогда как сроки его сдачи в эксплуатацию раз за разом сдвигались. В итоге на стадионе, который изначально планировали достроить еще в 2009 году, впервые официальный матч провели только в 2017-м, а вскоре после этого «Санкт-Петербург» был отправлен на косметические доработки.

Поворотной точкой для арены стал Кубок конфедераций, прошедший в России минувшим летом. Если до старта «тестового» турнира объект в основном ассоциировался с множественными трудностями, задержками и сумасшедшими метаморфозами в сметах, то после окончания соревнований стал куда чаще упоминаться в позитивном контексте.

Ближе к началу чемпионата мира — 2018 опасения стали возникать относительно арены в Калининграде. СМИ сообщали об огромной растрате средств на песок для объекта, который было решено возводить на болотистой местности, а также о гигантских лужах на подходах к арене. Месяц назад по делу о хищении был арестован бизнесмен Зиявудин Магомедов, чья дочерняя компания изначально вела работу над стадионом.

Тревожно было и за Самару — в марте местный стадион был помещен ФИФА в «зону риска».

Впрочем, на данный момент ситуация стабилизировалась: на обеих аренах уже проводятся тестовые матчи.