Путин провел переговоры с Мун Чжэ Ином по КНДР

В телефонном разговоре президент России Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили встречу последнего с лидером КНДР Ким Чен Ыном, состоявшуюся 27 апреля в пограничном Пханмунчжоме. Владимир Путин, разговаривая с южнокорейским президентом, позитивно оценил договоренности, которые были достигнуты сторонами в ходе исторической встречи.

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Такую же оценку саммиту дал и сам Мун Чжэ Ин. В сообщении пресс-службы Кремля говорится, что президент Путин подтвердил готовность России способствовать добрососедским отношениям между Сеулом и Пхеньяном.

В частности, такая помощь возможна благодаря совместной реализации трехсторонних проектов в сферах энергетики и инфраструктуры, передает RT.

Кроме того, президент России напомнил южнокорейскому главе о «дорожной карте», которая была разработана РФ и Китаем (летом 2017 года), чтобы урегулировать ситуацию на Корейском полуострове, сообщает ФАН.

Путин и Мун уверены, что «согласованные меры по развитию межкорейского сотрудничества будут также способствовать продвижению региона к миру и стабильности». Также был согласован график грядущих российско-южнокорейских встреч на высшем уровне.

Ранее НСН сообщила, что Пхеньян может закрыть свой полигон для ядерных испытаний «Пхунгери» до встречи лидера КНДР Ким Чен Ына с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил источник в администрации президента Южной Кореи. По сообщениям СМИ стало известно, что ядерный полигон может быть «заморожен» в мае 2018 года.

Глава КНДР Ким Чен Ын в ходе встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином заявил, что в ядерном вооружении не будет необходимости, если с США будет подписан мирный договор о конце Корейской войны, начавшейся в 1950-х годах.

«Если наши встречи с США будут частыми, и в будущем будет построено доверие и достигнуто соглашение о неприкосновенности и об окончании войны, зачем бы иметь ядерное вооружение и жить в тяжелых условиях?»,

— привел представитель Южной Кореи слова лидера КНДР.

Ким Чен Ын также добавил, что «несмотря на то что он всегда выступал против США, люди поймут, что он не является тем, кто сбросил бы ядерное оружие на США».

29 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что встреча с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном должна состояться «в течение трех или четырех следующих недель». Трамп подчеркнул, что встреча с лидером КНДР будет «очень важной». Также хозяин Овального кабинета, разговаривая с Мун Чжэ Ином, поблагодарил его за помощь в подготовке встречи с Ким Чен Ыном.

Лидеры Южной Кореи и США будут «оставаться в тесном контакте в течение ближайшего времени».

Как отмечается, оба лидера выразили уверенность в том, что денуклеаризация КНДР является залогом процветания страны в будущем.

В пятницу, 27 апреля, Ким Чен Ын пересек демаркационную линию в пограничном пункте Пханмунджом, став первым в истории северокорейским лидером, который посетил Южную Корею.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин также перешагнул на территорию Северной Кореи, а перед этим два лидера обменялись рукопожатием, продолжавшимся почти 30 секунд. Ким и Мун обсудили возможные пути установления мира между двумя Кореями.

Ким Чен Ын подчеркнул, что сторонам переговоров надо быть более решительными, чтобы можно было «оглянуться назад на десяток лет и сказать, что время не было потрачено зря».

5 апреля посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров заявил, что дорожная карта России и Китая по урегулированию кризиса на Корейском полуострове позитивно влияет на ситуацию в регионе.

«Надо сказать, что за год с лишним наш план, наша дорожная карта не только доказала свою жизнеспособность, но и по сути начала уже реализовываться на первых двух этапах», — подчеркнул дипломат.

Помимо этого, Бурмистров поблагодарил Китай, Южную и Северную Кореи за активные усилия по сближению. По его словам, ситуация на полуострове «подуспокоилась» и стороны воздерживались от крупных провокаций и обвинений — совершенно неприемлемых.