«Ошиблись страной»: МИД прокомментировал ультиматум Хантсмана

Сегодня без обвинений в адрес России «не обходится ни одно заявление или выступление западного политика», так как «если не обвинить Россию хоть в чем-то, то человека просто не поймут», заявил спецпредставитель президента, посол МИД РФ по особым поручениям Андрей Крутских.

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Так он прокомментировал недавний ультиматум американского посла в РФ Джона Хантсмана, заявившего, что Вашингтон готов вернуться к вопросу о консультациях по кибербезопасности, если Москва не будет вмешиваться в выборы в конгресс Соединённых Штатов.

«Если он [посол США в РФ Джон Хантсман — «Газета.Ru»] всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — сказал Крутских в интервью «Коммерсанту».

Чиновник напомнил об интервью президента России Владимира Путина телеканалу NBC, в котором глава государства говорил об отсутствии у Москвы желания «насолить американцам», так как вмешательство во внутренние политические процессы других стран не находится в рамках национальных интересов России.

Ранее в СМИ появилась информация об иске, поданном Национальным комитетом Демократической партии США против российских властей в связи с итогами президентских выборов в 2016 году

— американцы обвиняют Москву во «вмешательстве» в избирательный процесс. Эту новость уже прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Официальных уведомлений на этот счет МИД России ни от кого не получал, поэтому о характере наших действий говорить пока рано. Однако если информация соответствует действительности, то, похоже, речь идет о своеобразной попытке демократов оправдать свое поражение», — сказала Захарова, добавив, что в течение полутора лет проигравшие выборы пытаются объяснить неудачу «сговором» и «внешним вмешательством».

Стоит отметить, что иск демократов также касается предвыборного штаба нынешнего президента страны Дональда Трампа и сайта Wikileaks. В жалобе, поданной в Федеральный окружной суд Манхэттена, утверждается, что представители штаба Трампа сговорились с российскими властями и главным разведывательным управлением (ГРУ) Минобороны России, чтобы помешать кандидату от демократов Хиллари Клинтон и помочь ее оппоненту.

В документе говорится, что заговорщики совершили несанкционированное вмешательство в информационную систему Демократической партии и распространили в интернете украденные у них материалы.

«В ходе президентской кампании в 2016 году Россия начала совершать тотальное нападение на нашу демократию, и она нашла активного партнера в кампании Дональда Трампа. Это стало результатом беспрецедентного предательства: штаб кандидата в президенты Соединенных Штатов вступил в союз с враждебной иностранной державой, чтобы укрепить свои шансы на победу в президентской гонке», — пишет в своем заявлении председатель Национального комитета Демократической партии США Том Перес.

В настоящее время в США идет несколько расследований, касающихся возможного вмешательства России в американские выборы Главным из них является расследование спецпрокурора США Герберта Мюллера.

Кроме этого, 16 февраля Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году. Согласно обвинительному акту, опубликованному на сайте ведомства, россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США, троих из них — в заговоре с целью совершения мошенничества, а еще пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

«Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, и поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа», — гласит документ, подписанный спецпрокурором по расследованию дела о «российском вмешательстве» Робертом Мюллером.