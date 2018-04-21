Кузница кадров: 7 творцов из администрации президента

Владимир Трефилов/РИА Новости Писательница, теле- и радиоведущая Татьяна Устинова, 19 мая 2017 года

Татьяна Устинова работала в пресс-службе администрации президента России Бориса Ельцина c 1993 по 1996 год. Именно после завершения карьеры в государственном аппарате Устинова начала свой творческий путь, который сделал ее известной каждому россиянину «королевой детектива». Писательница до сих пор является одним из самых популярных в России авторов этого жанра.

В прошлом году российский журнал Forbes составил рейтинг самых продаваемых художественных книг в 2017 году, его возглавила книга Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой». На момент публикации этого списка было продано более 80 тыс. экземпляров этой книги. А в 2004 году Устинова получила ТЭФИ за сценарий к телесериалу «Всегда говори «всегда».

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В одном из интервью писательница рассказывала, как непросто ей далось решение покинуть администрацию президента, откуда она ушла вместе со старой командой. «Очень переживала, и это переживание, в общем, отпустило меня нескоро, через несколько лет только»,

— поделилась Устинова в эфире телеканала ОТР в ноябре прошлого года. А в интервью изданию Ura.Ru Устинова шутила, что на самом деле она является «секретным проектом администрации президента, чтобы отвлекать народ от проблем».

Владислав Сурков

Михаил Климентьев/ТАСС Помощник президента России Владислав Сурков

Владислав Сурков — одна из интереснейших и творческих личностей в администрации президента, его политическая карьера началась в начале двухтысячных, когда Владимир Путин впервые стал президентом России. Уже в 2004 году Сурков стал помощником главы РФ, этот пост он занимает до сих пор.

А вот про творческую деятельность Суркова известно не всем. Между тем считается, что именно он является автором романа «Околоноля», написанного под псевдонимом Натан Дубовицкий.

— роман был опубликован в специальном приложении к журналу «Русский пионер». Впрочем, сам помощник главы РФ информацию об авторстве не подтверждал. Сурков также пишет стихи и даже сотрудничал с группой «Агата Кристи» как автор текстов.

Сергей Ястржембский

Валерий Левитин/РИА Новости Продюсер и режиссер Сергей Ястржембский, 8 февраля 2012 года

В конце девяностых (с 1997 по 1998 год) Сергей Ястржембский работал заместителем главы администрации президента и являлся пресс-секретарем Бориса Ельцина, а позднее — с 2000 года — стал помощником президента Владимира Путина. Еще на госслужбе Ястржембский увлекался фотографией и в свободное время даже делал фото кремлевских крыш.

Уйдя из администрации, он серьезно занялся документальным кино. В 2014 и 2017 году Ястржембский был удостоен премии «Золотой орел» в сфере кинематографа и телевидения в качестве режиссера-документалиста.

Вниманием жюри были отмечены два его фильма. Один из них — «Африка: Кровь и красота» — был снят по мотивам путешествий Ястржембского в 12 африканских стран, которые он объехал за четыре года. Второй фильм, получивший «Золотого Орла», был снят в документально-криминальном жанре. Картина рассказывает о масштабной проблеме истребления слонов и причинах популярности этого страшного «промысла».

Марина Юденич

Александр Щербак/ТАСС Писательница Марина Юденич на пресс-конференции, 3 сентября 2015 года

Российская писательница, журналистка и блогер Марина Юденич в течение двух лет — с 1994 по 1996 год — работала в администрации президента, где являлась заместителем главы информационного управления. Затем она около полугода занимала пост пресс-секретаря Бориса Ельцина. На президентских выборах 2012 года Марина Юденич была назначена доверенным лицом Владимира Путина.

В конце девяностых были опубликованы первые романы Юденич — она пишет в основном в жанре психологического детектива, сейчас в ее библиографии 13 произведений.

«Администрация президента — организация, которая обеспечивает деятельность президента, и там естественно много творческих людей. Всегда были, есть, и надеюсь, что будут», — сказала Марина Юденич в беседе с «Газетой.Ru».

Джахан Поллыева

Анна Исакова/ТАСС Руководитель аппарата Госдумы Джахан Поллыева на расширенном заседании Научного совета по правотворчеству при председателе Государственной думы РФ, 27 апреля 2016 года

Свою карьеру в администрации президента Джахан Поллыева начала в 1992 году с должности консультанта. Затем она участвовала в подготовке проекта Конституции РФ, а в 1997 году Поллыева стала помощником руководителя администрации. Позднее — с 1998 по 2004 год — она работала заместителем руководителя сначала в ельцинской, а затем и в путинской администрации.

В 2016 года Джахан Поллыева завершила свою карьеру во властных структурах, покинув пост главы аппарата Госдумы.

Поллыева писала речи всем трем президентам, управлявшим страной с момента развала СССР: Борису Ельцину, Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву — ее даже называли «главным спичрайтером Кремля».

С момента начала своего творческого пути Поллыева подарила россиянам несколько всеми любимых популярных песен, в том числе «Опять метель» в исполнении Аллы Пугачевой. Текст песни был создан в соавторстве с Константином Меладзе. Кроме того, стихи поэтессы часто появляются в «Русском пионере».

Cергей Абрамов

Сергей Абрамов, автор культовой в СССР повести «Выше радуги», по которой был снят одноименный фильм, где звучали песни Владимира Преснякова, тоже работал в администрации президента. С 2000 года Абрамов являлся первым заместителем главы управления внутренней политики. Позднее, в 2001-2004 годах, он работал секретарем президентских Советов по культуре и искусству, по науке, технологиям и образованию, а также по спорту.

Снятый по мотивам произведения Абрамова «Выше радуги» фильм впервые вышел на телеэкранах в 1986 году. Создавал картину «отец мушкетеров» — режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Он же сделал экранизации еще двух произведений Абрамова — так появились кинокартины «Двое под одним зонтом» и «Сезон чудес». Кстати, в отличие от многих своих коллег по АП, Абрамов сначала добился признания как журналист и писатель, и только потом пошел на госслужбу.

Евгений Велтистов

Wikimedia Советский детский писатель, фантаст, журналист и сценарист Евгений Велтистов

Евгений Велтистов, подаривший нам историю об Электронике, трудился в аппарате ЦК КПСС — предтече администрации президента. Он жил в эпоху шестидесятников, когда партийная работа в отделе пропаганды уживалась с творческим процессом. Помимо этого, Велтистов работал на телевидении и в прессе — он писал для популярного тогда журнала «Огонек».

Несмотря на столь официозную партийную работу, Велтистов смог создать культовую повесть о мальчике Электронике.

Она носила название «Электроник — мальчик из чемодана. Повесть-фантазия». Именно по прототипу главного героя впоследствии был снят многосерийный фильм «Приключения Электроника».

Велтистов писал в жанре детской научной фантастики, которая в СССР имела большую популярность, на его книгах выросло несколько поколений советских детей. В 1982 году за историю с роботом Электроником — двойником школьника Сережи Сыроежкина — Велтистов был удостоен Государственной премии СССР.