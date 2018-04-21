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раздела Спорт

Кузница кадров: 7 творцов из администрации президента

Писатели, поэты, режиссеры: кого взрастила администрация президента

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Писательница Марина Юденич, писательница Татьяна Устинова, помощник главы РФ Владислав Сурков РИА Новости/ТАСС
Писательница Марина Юденич, писательница Татьяна Устинова, помощник главы РФ Владислав Сурков
21 апреля писательнице Татьяне Устиновой исполняется 50 лет. Большинству россиян она известна как автор детективных романов, однако немногие знают, что до начала своей писательской карьеры «королева детектива» работала в пресс-службе администрации президента. Этот случай не единичен — «Газета.Ru» решила вспомнить и других сотрудников администрации, добившихся успехов на ниве творчества.

Татьяна Устинова

Писательница, теле- и радиоведущая Татьяна Устинова, 19 мая 2017 года Владимир Трефилов/РИА Новости
Писательница, теле- и радиоведущая Татьяна Устинова, 19 мая 2017 года

Татьяна Устинова работала в пресс-службе администрации президента России Бориса Ельцина c 1993 по 1996 год. Именно после завершения карьеры в государственном аппарате Устинова начала свой творческий путь, который сделал ее известной каждому россиянину «королевой детектива». Писательница до сих пор является одним из самых популярных в России авторов этого жанра.

В прошлом году российский журнал Forbes составил рейтинг самых продаваемых художественных книг в 2017 году, его возглавила книга Татьяны Устиновой «Селфи с судьбой». На момент публикации этого списка было продано более 80 тыс. экземпляров этой книги. А в 2004 году Устинова получила ТЭФИ за сценарий к телесериалу «Всегда говори «всегда».

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В одном из интервью писательница рассказывала, как непросто ей далось решение покинуть администрацию президента, откуда она ушла вместе со старой командой. «Очень переживала, и это переживание, в общем, отпустило меня нескоро, через несколько лет только»,

— поделилась Устинова в эфире телеканала ОТР в ноябре прошлого года. А в интервью изданию Ura.Ru Устинова шутила, что на самом деле она является «секретным проектом администрации президента, чтобы отвлекать народ от проблем».

Владислав Сурков

Помощник президента России Владислав Сурков Михаил Климентьев/ТАСС
Помощник президента России Владислав Сурков

Владислав Сурков — одна из интереснейших и творческих личностей в администрации президента, его политическая карьера началась в начале двухтысячных, когда Владимир Путин впервые стал президентом России. Уже в 2004 году Сурков стал помощником главы РФ, этот пост он занимает до сих пор.

А вот про творческую деятельность Суркова известно не всем. Между тем считается, что именно он является автором романа «Околоноля», написанного под псевдонимом Натан Дубовицкий.

— роман был опубликован в специальном приложении к журналу «Русский пионер». Впрочем, сам помощник главы РФ информацию об авторстве не подтверждал. Сурков также пишет стихи и даже сотрудничал с группой «Агата Кристи» как автор текстов.

Сергей Ястржембский

Продюсер и режиссер Сергей Ястржембский, 8 февраля 2012 года Валерий Левитин/РИА Новости
Продюсер и режиссер Сергей Ястржембский, 8 февраля 2012 года

В конце девяностых (с 1997 по 1998 год) Сергей Ястржембский работал заместителем главы администрации президента и являлся пресс-секретарем Бориса Ельцина, а позднее — с 2000 года — стал помощником президента Владимира Путина. Еще на госслужбе Ястржембский увлекался фотографией и в свободное время даже делал фото кремлевских крыш.

Уйдя из администрации, он серьезно занялся документальным кино. В 2014 и 2017 году Ястржембский был удостоен премии «Золотой орел» в сфере кинематографа и телевидения в качестве режиссера-документалиста.

Вниманием жюри были отмечены два его фильма. Один из них — «Африка: Кровь и красота» — был снят по мотивам путешествий Ястржембского в 12 африканских стран, которые он объехал за четыре года. Второй фильм, получивший «Золотого Орла», был снят в документально-криминальном жанре. Картина рассказывает о масштабной проблеме истребления слонов и причинах популярности этого страшного «промысла».

Марина Юденич

Писательница Марина Юденич на пресс-конференции, 3 сентября 2015 года Александр Щербак/ТАСС
Писательница Марина Юденич на пресс-конференции, 3 сентября 2015 года

Российская писательница, журналистка и блогер Марина Юденич в течение двух лет — с 1994 по 1996 год — работала в администрации президента, где являлась заместителем главы информационного управления. Затем она около полугода занимала пост пресс-секретаря Бориса Ельцина. На президентских выборах 2012 года Марина Юденич была назначена доверенным лицом Владимира Путина.

В конце девяностых были опубликованы первые романы Юденич — она пишет в основном в жанре психологического детектива, сейчас в ее библиографии 13 произведений.

«Администрация президента — организация, которая обеспечивает деятельность президента, и там естественно много творческих людей. Всегда были, есть, и надеюсь, что будут», — сказала Марина Юденич в беседе с «Газетой.Ru».

Джахан Поллыева

Руководитель аппарата Госдумы Джахан Поллыева на расширенном заседании Научного совета по... Анна Исакова/ТАСС
Руководитель аппарата Госдумы Джахан Поллыева на расширенном заседании Научного совета по правотворчеству при председателе Государственной думы РФ, 27 апреля 2016 года

Свою карьеру в администрации президента Джахан Поллыева начала в 1992 году с должности консультанта. Затем она участвовала в подготовке проекта Конституции РФ, а в 1997 году Поллыева стала помощником руководителя администрации. Позднее — с 1998 по 2004 год — она работала заместителем руководителя сначала в ельцинской, а затем и в путинской администрации.

В 2016 года Джахан Поллыева завершила свою карьеру во властных структурах, покинув пост главы аппарата Госдумы.

Поллыева писала речи всем трем президентам, управлявшим страной с момента развала СССР: Борису Ельцину, Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву — ее даже называли «главным спичрайтером Кремля».

С момента начала своего творческого пути Поллыева подарила россиянам несколько всеми любимых популярных песен, в том числе «Опять метель» в исполнении Аллы Пугачевой. Текст песни был создан в соавторстве с Константином Меладзе. Кроме того, стихи поэтессы часто появляются в «Русском пионере».

Cергей Абрамов

Сергей Абрамов, автор культовой в СССР повести «Выше радуги», по которой был снят одноименный фильм, где звучали песни Владимира Преснякова, тоже работал в администрации президента. С 2000 года Абрамов являлся первым заместителем главы управления внутренней политики. Позднее, в 2001-2004 годах, он работал секретарем президентских Советов по культуре и искусству, по науке, технологиям и образованию, а также по спорту.

Снятый по мотивам произведения Абрамова «Выше радуги» фильм впервые вышел на телеэкранах в 1986 году. Создавал картину «отец мушкетеров» — режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич.

Он же сделал экранизации еще двух произведений Абрамова — так появились кинокартины «Двое под одним зонтом» и «Сезон чудес». Кстати, в отличие от многих своих коллег по АП, Абрамов сначала добился признания как журналист и писатель, и только потом пошел на госслужбу.

Евгений Велтистов

Советский детский писатель, фантаст, журналист и сценарист Евгений Велтистов Wikimedia
Советский детский писатель, фантаст, журналист и сценарист Евгений Велтистов

Евгений Велтистов, подаривший нам историю об Электронике, трудился в аппарате ЦК КПСС — предтече администрации президента. Он жил в эпоху шестидесятников, когда партийная работа в отделе пропаганды уживалась с творческим процессом. Помимо этого, Велтистов работал на телевидении и в прессе — он писал для популярного тогда журнала «Огонек».

Несмотря на столь официозную партийную работу, Велтистов смог создать культовую повесть о мальчике Электронике.

Она носила название «Электроник — мальчик из чемодана. Повесть-фантазия». Именно по прототипу главного героя впоследствии был снят многосерийный фильм «Приключения Электроника».

Велтистов писал в жанре детской научной фантастики, которая в СССР имела большую популярность, на его книгах выросло несколько поколений советских детей. В 1982 году за историю с роботом Электроником — двойником школьника Сережи Сыроежкина — Велтистов был удостоен Государственной премии СССР.