«Высылайте русских»: как Британия давила на Австрию

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила в четверг, 29 марта, что британский посол в Вене Ли Тернер пытался надавить на австрийские власти и добиться высылки российских дипломатов. Издание Kurier отмечает, что Тернер предпринял две попытки воздействовать на Австрию, однако Вена отказалась от высылки дипломатов. Кнайсль заявила, что «именно в критические моменты необходимо оставлять каналы [дипломатической связи] открытыми».

Министр иностранных дел Австрии заявила, что ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает решительно невозможным диалог на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

«В Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, и каждый четверг там собираются представители стран-участниц. Там ведется обсуждение вопросов между Востоком и Западом. Если ограничивать дипломатическое присутствие [Российской Федерации], тогда важнейший диалог на уровне государственных служащих, а именно — дипломатов, там будет совершенно невозможен», — подчеркнула глава австрийского внешнеполитического ведомства в эфире телеканала ORF-2.

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Власти Австрии еще 26 марта выступили с заявлением, что не поддержат массовую высылку российских дипломатов в связи с «делом Скрипаля».

Представитель венского кабмина Петер Лаунски-Тиффенталь заявил, что Австрия не будет принимать никаких мер на национальном уровне. Он отметил, что отказ Вены от высылки дипломатов связан с ее желанием поддерживать связь с Россией.

«Австрия является нейтральной страной и своеобразным мостом между Востоком и Западом», — отметил Лаунски-Тиффенталь.

Однако, по словам представителя кабмина, Австрия поддерживает решение об отзыве посла Евросоюза из Москвы. Кнайсль подчеркнула, что Австрия выразила солидарность с Великобританией «с самого начала» на встрече министров иностранных дел Евросоюза. Также британцев поддержал канцлер Австрии Себастьян Курц в ходе саммита ЕС.

«Во всех этих вопросах мы стоим на стороне британского правительства и шокированы, что такой инцидент [с отравлением в Солсбери] мог случиться в Европе», — заявила она.

Кнайсль отметила, что если все будет указывать на связь «дела Скрипаля» с Россией, то механизм принятия многосторонних действия против РФ будет принят на основании конвенции о запрещении химоружия.

При этом глава МИД Австрии отметила, что Вена готова стать посредником по урегулированию разногласий между Россией и Британией. «Посредник никогда не навязывает свои услуги, за посредническими услугами обращаются со стороны», — отметила Кнайсль.

Австрия же, по словам министра, представляет участникам дипломатического конфликта поддержать каналы для диалога. Она привела в качестве примера грядущий визит канцлера Курца в Лондон — для встречи 30 июня с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Глава венского МИДа также добавила, что Австрия «в 1995 году вступила в ЕС как государство с нейтральным статусом» и считает возможность для диалога критически важной задачей.

Месяц назад, 28 февраля, канцлер Австрии Себастьян Курц прибыл с официальным визитом в Москву, где встретился с президентом России Владимиром Путиным. Курц заявил, что Европейский союз может рассмотреть возможность снятия некоторых санкций с России.

«Если мы увидим существенный прогресс в выполнении Минских соглашений, то рассмотрим возможность снятия некоторых санкций ЕС»,

— заявил Курц. По его словам, Австрия намерена способствовать урегулированию ситуации на Украине.

Вскоре после встречи Путин заявил, что согласен с австрийским канцлером по вопросу Минских соглашений. «Обсудили ситуацию на Украине. Господин Курц, когда был министром иностранных дел Австрии, много внимания уделял внутриукраинскому конфликту, в частности активно занимался этим вопросом в период австрийского председательства в ОБСЕ в 2017 году», — сказал Путин. Российский лидер отметил, что, по общему мнению сторон, Минские соглашения являются безальтернативным вариантом урегулирования кризиса в Донбассе.

Отказ Австрии от высылки российских дипломатов связан с кризисом вокруг «дела Скрипаля» об отравлении экс-полковника ГРУ в британском Солсбери. Западные страны в массовом порядке выслали более 100 российских дипломатов, многих из которых обвинили в работе на российскую разведку. Самые агрессивные меры принял Вашингтон: Белый дом высылает 48 сотрудников дипмиссии РФ и еще 12 сотрудников в миссии ООН, а также закрывает российское генконсульство в Сиэтле.

На выдворение российских дипломатов пошли также 17 из 28 стран Евросоюза и ряд других государств этого региона, а также Австралия и Канада. Исландия вместо высылки дипломатов решила приостановить дипломатические отношения с Россией на высоком уровне.

МИД РФ выразил протест в связи с решением стран о высылке российских дипломатов, назвав его «недружественным и не отвечающим задачам и интересам» в расследовании инцидента шагом. Помимо этого, в российском ведомстве заявили об отказе со стороны Лондона в предметном разбирательстве.