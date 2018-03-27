Путин: виновные будут наказаны

Среда, 28 марта, в России объявлен днем траура по жертвам пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

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Ранее в ходе визита в Кемерово Путин провел незапланированную встречу с обеспокоенными горожанами, сомневавшимися в официальной информации о числе погибших в пожаре. Президент подчеркнул, что сомневаться в данных МЧС и Следственного комитета РФ «не имеет никакого смысла». Также он посоветовал местным жителям не доверять сведениями из соцсетей и мессенджеров — данные оттуда «зачастую бывают недостоверными», отметил Путин.

Кроме того, глава государства заверил родных и близких погибших в огне людей, что все виновные в произошедшей трагедии понесут наказание.

«Сейчас здесь работает следственная группа из ста человек. Ее работу возглавляет руководитель Следственного комитета. Даже не сомневайтесь, все виновные будут наказаны», — подчеркнул Путин.

Встреча прошла в здании судебно-медицинской экспертизы. Ранее мэр Кемерова Илья Середюк призвал сомневающихся людей приехать в городской морг, чтобы убедиться в реальности цифр. Вслед за мэром отправились 15 человек.

Фоторепортаж: Путин приехал на место пожара в Кемерово __is_photorep_included11697163: 1

Вскоре после этого к обеспокоенным горожанам и мэру прибыл Владимир Путин. Он спросил у Середюка, как он «допустил принятие таких решений» по строительству здания торгового центра. Мэр ответил, что документ о вводе «Зимней вишни» в эксплуатацию был принят за два года до того, как он вступил в должность главы города (с 2016 года).

Тем не менее, Путин возмутился тем, что проверки здания на предмет противопожарной безопасности не проводились два года — «хотя безопасность должна была быть обеспечена».

Также кемеровчане спросили у президента, будет ли отправлен в отставку нынешний губернатор Кузбасса — Аман Тулеев. Путин заявил, что

«сразу назначать виновных не стоит — произошла страшная трагедия».

Российский лидер подчеркнул, что «под камеры и для красного словца» в отставку не отправляют, а также добавил, что нужно «точно определить, кто в чем виноват». После этих шагов будут приняты «соответствующие решения». Владимир Путин добавил, что «статус [губернатора] здесь ни при чем, когда люди погибли, дети».

«Никто ничего скрывать и никого прикрывать не собирается»,

— подчеркнул Путин.

Президент также объяснил, что следователи «по всей цепочке» найдут виновных — начиная с ответственных за выдачу разрешения на строительство [развлекательного центра из кондитерской фабрики 1959 года постройки] и заканчивая «этим ЧОПом, который сидел и кнопку не нажал».

«Следователи отработают по полной программе», — добавил глава государства. Также президент отметил, что по всей России много объектов, столь же опасных, как и «Зимняя вишня». «А материалы кто разрешил такие использовать? Это же горючие материалы, которые не могут применяться в местах массового скопления людей. Это только по первым докладам следователей. Все, кто должен отвечать, все ответят», — подытожил Путин.

Ранее Путин посетил в больнице пострадавших при пожаре в ТЦ. Здесь глава государства поговорил с 18-летним Иваном Заварзиным, который во время пожара спрыгнул с 4-го этажа горящего центра. Кроме того, Путин встретился с тремя мужчинами, которые помогали эвакуировать людей из торгового центра — Андреем Сергеевым, Александром Калачевым и Николаем Лобиковым.

Сергеев — профессиональный спасатель — сказал, что причиной столь тяжких последствий может являться неправильная конструкция самого ТЦ — узкие проходы и неудобные эвакуационные выходы.

Тем временем, сообщает «Интерфакс», родственники погибших и пострадавших в пожаре сообщили о 85 пропавших без вести. Эти данные были «получены лично, по почте и СМС, фамилии не повторяются».

По словам представителя штаба, 70% пропавших без вести — дети возрастом от 10 до 13 лет. Информация будет передана в правоохранительные органы. Ранее члены инициативной группы родителей сообщили о 78 пропавших без вести, из них — 70 человек детей.

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По официальным данным Следственного комитета России, в пожаре 25 марта погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В медучреждениях города находятся 12 пострадавших, 55 человек получили амбулаторную помощь.

По версии СКР, пожар начался из-за проблем с электропроводкой.

Президент России Владимир Путин во вторник утром прилетел в Кемерово, где провел совещание с главой МЧС Владимиром Пучковым, министром здравоохранения Вероникой Скворцовой и председателем Следственного комитета Александром Бастрыкиным. Между тем в Кемерове продолжается стихийный митинг.