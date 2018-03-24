Скрипаль не обращался к властям России

Кремль опроверг сообщения британского телеканала BBC о том, что бывший полковник ГРУ Минобороны России Сергей Скрипаль просил президента РФ Владимира Путина о разрешении вернуться на родину, передает RT.

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«Нет. Это не так», — заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее бывший одноклассник Скрипаля Владимир Тимошков рассказал о своем телефонном разговоре с экс-сотрудником ГРУ, который состоялся в 2012 году. По его словам, Скрипаль утверждал, что не является предателем, так как «принимал присягу на верность Советскому Союзу», а не России, передает ФАН.

Кроме того, по его утверждению, осужденный в России и затем выданный Лондону шпион якобы написал Путину письмо, в котором попросил российского президента о прощении и возможности вернуться на родину, чтобы увидеть мать, брата и других родственников.

Также Тимошков заявил, что Скрипаль жалел о решении стать двойным агентом, так как после этого «жизнь пошла наперекосяк». По словам школьного друга разведчика, многие одноклассники отвернулись от Скрипаля и называли его «предателем родины».

Днем 4 марта 66-летний бывший российский разведчик и его 33-летняя дочь обедали в этом ресторане. Затем – спустя несколько часов – они были обнаружены на скамейке у входа в торговый центр The Maltings. По данным полиции, Скрипаль и его дочь внезапно почувствовали себя плохо и потеряли сознание.

Пострадавшие были госпитализированы в реанимацию и по-прежнему находятся в стабильном тяжелом состоянии под наблюдением экспертов Центра радиационного, химического и экологического мониторинга.

Для помощи полиции в Солсбери были откомандированы 180 военнослужащих, в том числе офицеры химзащиты Королевского танкового полка, 40 морских пехотинцев, участвовавших в учениях по отражению токсической угрозы, 20 офицеров Королевских военно-воздушных сил.

Само же расследование дела ведет контртеррористическое подразделение британской полиции, которое привлекло к работе ученых и коллег из разведслужб. Глава антитеррористического отдела полиции Лондона Марк Роули заявил, что Скотленд-Ярд расценивает произошедшее как попытку убийства, передает НСН.

Чуть позднее Лондон указал, что поражение организма нервно-паралитическим веществом может серьезно нарушить нормальную деятельность головного мозга пострадавших — к такому выводу пришли британские медики.

«Точный эффект воздействия отравляющего вещества на их здоровье в долгосрочной перспективе остается неясным, хотя медицинские тесты демонстрируют, что их умственные способности могут быть серьезно нарушены», — сказали в британских правоохранительных органах.

Вскоре Владимир Путин прокомментировал заявления Запада о «российском следе» в деле об отравлении Скрипаля.

Во время осмотра российским лидером селекционной теплицы Национального центра зерна имени П. П. Лукьяненко в Краснодаре журналист BBC спросил, не несет ли Россия ответственность за этот инцидент.

«Вы там разберитесь у себя, а потом мы с вами будем это обсуждать», — ответил глава российского государства.

В свою очередь, министр иностранных дел России Сергей Лавров указал на отсутствии в деле Скрипаля конкретных фактов, указывающих на причастность к инциденту российской стороны.

«Что касается конкретного вопроса, который вы задали, то мы не слышали ни одного конкретного факта. Мы только смотрим репортажи по телевидению, где с такими серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то будет такой ответ, который Россия запомнит навсегда», — сказал дипломат.

Ранее британское издание The Telegraph сообщало, что Скрипаль боялся за свою жизнь и обращался в правоохранительные органы за помощью незадолго до происшествия.

Издание указывало, что шпион поддерживал тесные связи с британцем, работавшим в частном агентстве расследований Orbis Business Intellegence, бывшим сотрудником британской разведки MI-6 Кристофером Стилом, который подготовил и передал американским властям «русское досье» на президента США Дональда Трампа.

Известно, что в Великобритании Скрипаль читал лекции о российской военной разведке в MI-6 и курсантам военных академий, а также давал консультации по военно-разведывательным вопросам. В частности, Скрипаль в обучающих целях рассказывал сотрудникам иностранных спецслужб о методах оперативной работы российских разведчиков, способах их проникновения в западные страны, применяемых ими технологиях вербовки, а также о том, как эффективно противодействовать спецслужбам России.