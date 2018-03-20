Выборы завершились, и начался следующий этап — интерпретация их результатов. Во вторник, 20 марта, в прокремлевском Фонде развития гражданского общества (ФоРГО) прошел «круглый стол», посвященный итогам кампании. В обсуждении принял участие совет директоров Экспертного института социальных исследований — также близкой к Кремлю организации.

Глава ФоРГО Константин Костин сразу объявил, что главный результат выборов — это явка, которая, по его словам, влияет и на стабильность, и на гармонизацию настроений в обществе.

По словам политолога, негативный тренд последних лет был переломлен в том числе и благодаря рекламной кампании по участию в выборах, которую представители политического класса периодически критиковали за назойливость. «Реклама всегда должна быть назойливой, тем не менее, это сработало», — заключил эксперт, после чего перешел к разбору самого главного — результату действующего президента Владимира Путина.

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На экране замелькали слайды с результатами участников выборов. Столбик под фотографией Путина, разумеется, значительно превышал остальные. Следом за ним появилась картинка, демонстрирующая, что на своих предыдущих выборах он никогда не набирал такого количества голосов (56,4 млн).

Костин вспомнил про санкции стран Запада и то, что они явно привели лишь к консолидации общества. «Как говорят в футболе: счет на табло», — победно заявил он.

После этого он добавил, что особенно «травмирующим» для Запада стало голосование граждан за рубежом, которые тоже поддержали Путина.

Эксперты также отметили, что их оптимистические прогнозы перед выборами оправдались. «Сбылись даже самые смелые надежды и ожидания», — заявил Глеб Кузнецов. И действительно, за неделю до выборов прогноз ВЦИОМ по результату Путина составлял 69-73%. Главный кандидат его превзошел.

Кстати, Кузнецов отдельно отметил, что на этот раз довольно достоверными получились экзит-поллы. По мнению эксперта, это говорит об атмосфере доверия к социологам среди граждан и отсутствии страха рассказать о своих предпочтениях. «Это плохо, когда люди обманывают социологов, когда не обманывают — это хорошо», — заявил Кузнецов.

«Обманывать вообще нехорошо», — вмешался еще один присутствующий эксперт, автор телеграм-канала Леонид Давыдов. Но эту тему, однако, остальные эксперты предпочли не обсуждать.

Замелькали слайды, подготовленные ЭИСИ. «В.В. Путин — национальный лидер, объединяющий абсолютное большинство граждан страны и имеющий беспрецедентный уровень доверия граждан», — говорилось на одном из них.

Кузнецов, тем временем, успел похвалить и ЦИК, и даже британский парламент. Последнему, по мнению Кузнецова, надо сказать «спасибо» за слова о «фундаментальной вине России», которые мобилизовали патриотически настроенных избирателей.

Не забыл Кузнецов и кадровый проект, курируемый первым замглавы администрации президента Сергеем Кириенко, — «Лидеры России». По его словам, он показал молодежи «серьезность намерений государства» в создании прозрачных кадровых лифтов. Костин и вовсе добавил, что проект был успешно противопоставлен негативному стереотипу под названием «застой».

Эксперты также упоминали систему «мобильный избиратель», благодаря которой граждане могли голосовать не по месту регистрации. Также говорилось о чистках списков избирателей. Впрочем, в соцсетях уже появляются версии, что эти системы помогли властям показать лучший процент по явке. Ведь явка рассчитывается от общего количества внесенных в списки избирателей. Если их количество меньше, а к участку много приписанных, она растет.

В выступлениях экспертов звучала мысль и о том, что Путина поддержала и молодежь. Впрочем, более развернуто говорить о структуре путинского электората Костин не захотел.

Данные экзит-поллов ВЦИОМ, кстати, свидетельствуют, что больше всего в победу Путина вложились граждане от 60 лет и старше (26,7% от общего числа проголосовавших за президента). Согласно исследованию, чем моложе электорат, тем поддержка меньше.

Но эксперт призвал дождаться подробных исследований по итогам голосования. Кроме того, он упомянул, что даже если вклад молодежи был меньше, все равно в абсолютных числах поддержка президента там выше, чем у других кандидатов.

Если с результатами выборов все понятно, то отдельный вопрос — кадровые выводы по итогам кампании. Об этой теме заговорил Леонид Давыдов. По его словам, в ходе кампании регионы также вступили в соревнование между собой, кто как выступит относительно соседей. В частности, они состязались по явке.

Эксперт считает, что в ближайшее время до инаугурации будет множество интерпретаций полученных результатов, и судьба ряда политических игроков напрямую может зависеть от объяснения цифр, полученных по итогам голосования. «На ближайшие два месяца будет идти необъявленная игра за интерпретации и конвертации полученных результатов», — отметил Давыдов.

По подсчетам эксперта, в абсолютном исчислении лидерами по приросту явки по сравнению с выборами 2012 года стали Краснодарский край, Москва, Московская область, Ставропольский край и Пермский край.

Источник «Газеты.Ru», близкий к Кремлю, считает, что борьба за интерпретацию результата важна не только для региональных властей, но и для федерального политического истеблишмента. По словам источника, вопрос состоит в том, кто какую награду получит за результат президента, для чего еще надо доказать свой вклад. Напомним, Путин заявил, что примет кадровые решения, среди которых ключевые — состав правительство и место премьер-министра — после инаугурации, которая пройдет в мае.