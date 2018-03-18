Треть россиян сделала свой выбор

Почти 35% россиян приняли участие в выборах президента. Об этом сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

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«Явка избирателей на выборах президента России на 12.00 составила 34,72%», — заявил он.

Булаев добавил, что данные о явке избирателей на всей территории страны будет вестись в онлайн-режиме.

«Дальний Восток и Сибирь завершают голосование. Если взять Дальневосточный округ, то на 18:00 по местному времени у них явка уже была выше, чем в 2012 году, и есть основания полагать, что протокольная явка также будет выше», — сообщил замглавы ЦИК.

Отметим, что, по информации на 12.00, в Москве явка на выборах составила 18,14% избирателей, в Санкт-Петербурге — 16,24%.

Зампред Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщал, что явка на президентских выборах в Уральском федеральном округе, Сибирском и Дальневосточном округах на 28% выше по сравнению с 2012 годом.

«На Камчатке за два часа до окончания голосования явка выше, чем в 2012 году. Была 61,09%, а сейчас уже по состоянию на 18.00 [по местному времени] была 63,86%. Явка в Магаданской области была 58,99%, а сейчас уже 65,51%, ну и так далее», — заявил он.

В Крыму явка на президентские выборы по состоянию на 12.00 по Москве составила 33,81% — это около 506 тыс. избирателей. Об этом заявил глава крымского избиркома Михаил Малышев. Крымчане впервые голосуют на выборах главы РФ – на полуострове голосование проводится на 1206 избирательных участках.

Утром также сообщалось, что жители шести сел Камчатского края пришли на выборы в полном составе. «Явку в 100% показали села на севере Камчатки — Парень, Таловка, Оклан, Ковран, Воямполка и Лесная», — передает слова председателя регионального избиркома Ингу Иринину «Интерфакс». Она добавила, что на 15.00 по местному времени явка на Камчатке составила 54,09%.

Кроме того, 100-процентная явка была зафиксирована в четырех селах Чукотского автономного округа — Краснено, Хатырка, Ванкарем и Биллингс. Об этом заявил представитель окружного избиркома и добавил, что на 15.00 явка на Чукотке составила 67,4%.

Отметим, что россияне, проживающие за рубежом, также могут принять участие в голосовании. Так, по данным на 12.00 по мск около 16 тыс. человек проголосовали в Германии. Несколько тысяч россиян также приняли участие в выборах главы России в Израиле — там для голосования открыты 14 участков. Избирательные участки также открыты на территории Великобритании. «Голосование организовано, никаких пока тревожных сообщений из Лондона мы не получали о нарушении процесса голосования», — заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Нестеренко.

К слову, Украина в ночь на 18 марта заблокировала все дипломатические здания России. Местные силовики сделали это для того, чтобы не допустить до голосования на выборах президента России никого, кроме сотрудников посольств и консульств.

«Зачем все это им нужно? Ответ очевиден. Граждане России, которые намеревались проголосовать на Украине, своими глазами видят, что там происходит. Поэтому их выбор был бы очевиден. Такой результат волеизъявления киевскую власть устроить никак не мог», — прокомментировала действия украинской стороны официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Президентские выборы в России стартовали в 23.00 по московскому времени 17 марта. В каждом из 85 российских регионов голосование пройдет с 8.00 по 20.00 по местному времени. Первые избирательные участки были открыты на Камчатке и Чукотке, спустя час, в полночь по Москве, к ним присоединились УИКи на Сахалине и в Магаданской области.

Первым из восьми участников президентской гонки на выборах проголосовал действующий глава России Владимир Путин — он сделал это традиционно на избирательном участке №2151, который расположен в Российской академии наук.

Также утром 18 марта в совхозе им. Ленина проголосовал кандидат от КПРФ Павел Грудинин. Представитель «Партии роста» Борис Титов сделал свой выбор в селе Абрау-Дюрсо, расположенном в Краснодарском крае. Глава ЛДПР Владимир Жириновский отдал свой голос на избирательном участке №2714 в 814-й школе на западе Москвы. Основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский проголосовал на избирательном участке в Крылатском районе Москвы.

Позднее свой голос отдал кандидат от «Российского общенародного союза» Сергей Бабурин, который вместе со своей семьей посетил избирательный участок №2151 в Российской академии наук. Глава фракции «Коммунисты России» Максим Сурайкин, в свою очередь, проголосовал на избирательном участке №137, расположенном на Новослободской улице в Москве.

Последней из кандидатов в президенты проголосовала Ксения Собчак. На участок она приехала с мужем Максимом Виторганом и его дочкой Полиной, которая недавно достигла совершеннолетия. Вместе с семьей Собчак проголосовала на УИК №158 в московском районе Хамовники.

Напомним, что

первые результаты президентской гонки будут объявлены в 21.00 по московскому времени — в тот момент, когда голосование закончится в Калининградской области.

В это же время в ЦИК сообщат о результатах досрочных выборов, в которых приняли участие 170 тыс. россиян. Среди них — сотрудники полярных станций, военные, экипажи судов и жители отдаленных и труднодоступных мест.

В России организовано более 96,7 тыс. избирательных участков. Отметим, что для победы в первом туре выборов кандидат должен набрать более 50% голосов — в противном случае объявляется второй тур голосования. В нем будут участвовать два кандидата, которые набрали наибольшее количество голосов.

В избирательном бюллетене на президентских выборах 2018 году расположены восемь кандидатов. Их фамилии перечислены в алфавитном порядке: Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Павел Грудинин («КПРФ»), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов («Партия роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»).