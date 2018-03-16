«Шокирующе и непростительно»: Кремль ответил Джонсону

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обвинения в адрес Владимира Путина по делу Скрипаля является нарушением дипломатического этикета, передает ТАСС.

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«Мы уже на различных уровнях неоднократно заявляли, что Россия не имеет никакого отношения к этой истории. Любая отсылка или упоминание нашего президента в этой связи является ни чем иным, как шокирующим и непростительным нарушением дипломатических правил приличия», — сказал пресс-секретарь.

Комментарий Пескова связан с сегодняшним заявлением министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, который заявил, что решение об атаке на Скрипаля с использованием яда «Новичок», скорее всего, было принято лично Владимиром Путиным.

По словам Джонсона, у Британии «есть проблема с Путиным и Кремлем». При этом он отметил, что действия властей Британии не направлены против россиян.

«Мы ничего не имеем против самих россиян. Русофобия не должна стать результатом того, что происходит», — сказал Джонсон.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на источники в спецслужбах сообщила, что вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, находилось в чемодане его дочери. По данным спецслужб, этим ядом были пропитаны какие-то вещи в багаже Юлии Скрипаль, прибывшей в Хитроу рейсом из Москвы 3 марта. Она «непреднамеренно доставила яд» на территорию Соединенного королевства, сообщает издание. «Отравленный предмет одежды или подарок» оказались в итоге в доме Сергея Скрипаля в Солсбери.

Один из источников британского издания заявил, что убийцы могли с легкостью попасть в квартиру Юлии в Москве и подложить «Новичок» ей в багаж. Основываясь на этом предположении, спецслужбы сделали вывод, что «вероятные убийцы из России даже не въезжали на территорию Великобритании».

Телеграм-канал Mash, представители которого заявляют, что пообщались с родственниками Скрипаля, утверждает, что

экс-шпион мог пострадать в результате отравления, потому что его дочь Юлия собралась замуж.

Мать ее жениха якобы была против брака сына с «дочерью предателя». «Одно из агентств заявило, что, якобы, он обращался в полицию из-за слежки. За две недели до этого, ему, мол, показалось, что за ним следят. Я не знаю, у нас такой информации нет. Все было тихо, спокойно. Если бы что-то такое было, он бы точно нам сказал», — приводит канал слова племянницы Скрипаля Виктории. Кроме того, она добавила, что смысла совершать подобное не было ни у Англии, ни у России.

Ранее ученый Вил Мирзаянов, принимавший участие в создании химических отравляющих веществ нервно-паралитического действия «Новичок», использованных при отравлении Скрипаля, заявил, что вещество могло быть получено руководством разных стран, несмотря на то, что оно производилось только в СССР и России.

«Англичане вполне могли синтезировать его на основе тех формул, которые я опубликовал в своей книге, вышедшей в свет в 2008 году.

Каждая страна самостоятельно заботится о своей безопасности, и в рамках изучения возможных угроз можно было создать образец. Так что опытные образцы могли быть у многих стран, но производство было отлажено только в СССР и России», — сказал Мирзаянов. По его словам, британские следователи могли определить тип вещества, которым был отравлен Скрипаль с вероятностью 96%.

Представитель России в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин 13 марта назвал обвинения Лондона в адрес Москвы «голословными». Если у Лондона «есть серьезные основания подозревать Россию» в нарушении контроля над химическим оружием, у него есть возможности использовать соответствующую статью конвенции, которая позволяет решить вопрос в рамках правового поля, подчеркнул он.

Речь идет о статье девятой Конвенции о запрещении химического оружия, позволяющей стране-участнице обратиться к другой с требованием разъяснений. Ответ должен быть предоставлен в течение десяти дней. В случае неполного или неудотворительного ответа государство может обратиться к Генеральному директору ОЗХО для созыва Исполнительного совета по этой проблеме.