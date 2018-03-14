Украина разорвет договор о дружбе с Россией

Украина намерена выйти из СНГ и денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Российской Федерацией. Об этом рассказала депутат Верховной рады Светлана Залищук. По ее словам, МИД Украины подготовил ряд предложений для украинского президента Петра Порошенко по данному вопросу, передает ФАН.

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«Министр Павел Климкин на нашем комитете иностранных дел анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента по выходу из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией», — указала украинский парламентарий.

Залищук подчеркнула, что главу украинского внешнеполитического ведомства спросили, когда следует ожидать движения по данному вопросу, на что Климкин ответил, что решение остается за Порошенко. Двумя неделями ранее было опубликовано обращение бывшего президента Украины Виктора Януковича к российскому лидеру Владимиру Путину, сделанное в марте 2014 года, передает РИА «Новости».

В нем на тот момент глава украинского государства написал, что страна оказалась на пороге гражданской войны из-за незаконного захвата власти в Киеве. В письме подчеркивается, что под угрозой оказались безопасность Украины и права людей, «особенно на юго-востоке и в Крыму». В этой связи он, ссылаясь на договор о дружбе и взаимопомощи между Россией и Украиной, попросил провести консультации о введении полицейской миротворческой миссии.

В конце февраля лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский пообещал, что его фракция будет добиваться отмены составляющего основу российско-украинских отношений договора о дружбе от 1997 года.

«Мы будем добиваться отмены закона «О дружбе с Украиной» от 1997 года. Этот документ вообще должен был быть аннулирован моментально сразу после принятия Верховной радой закона о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором». Пока мы будем «дружить» с Украиной, они войну с нами будут готовить — это же просто оксюморон», — подчеркнул парламентарий.

Во второй половине января нынешнего года Климкин сообщал, что в ближайшее время Киев денонсирует еще восемь соглашений с Россией, передает RT.

«По состоянию на конец 2017 года, если я не ошибаюсь, мы уже денонсировали 35 разных документов с Россией, включая межгосударственные, межправительственные, межведомственные», — пояснил дипломат.

Однако чуть ранее — 18 января — Верховная рада отказалась внести правку о денонсации договора о дружбе и сотрудничестве с Россией в закон о реинтеграции Донбасса. За принятие поправки выступили 104 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

За четыре дня до этого первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин предложил денонсировать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной.

Денонсация, по его замыслу, должна коснуться пункта договора о признании двумя странами территориальных границ друг друга. Парламентарий заявил, что этот договор выгоден только для Украины, поскольку без оговаривания «механизмов партнерства, сотрудничества и дружбы» во второй части договора РФ признает территориальные границы Украины.

То есть, отметил депутат, речь идет о том, что Россия, подписав договор в 1997 году и ратифицировав его в 1999 году, подтвердила, что «считает Крым и Севастополь частью территории Украины».

Даже в девяностые, заявил депутат, российская сторона вела активную борьбу против положения документа о границах. Представители РФ заявляли, что делать этого нельзя, а также что даже в случае согласия Москвы на такой шаг необходимо оговаривать эти положения более конкретными условиями.

В договоре о дружбе такая конкретика отсутствует, подчеркнул Затулин. Российская трактовка, отметил депутат, заключается в том, что признание границ Москвой, сделанное в этом договоре, имеет взаимную связь с темой дружбы, сотрудничества и партнерства.

А если между Россией и Украиной партнерства и дружбы нет, то возникает повод для того, чтобы все вопросы решить заново — в том числе и вопрос о государственных границах стран, заявил Затулин.

«Поэтому лично я буду предлагать и предлагаю уже, что нам нужно, по крайней мере, в части этого договора, его денонсировать — в части, касающейся статьи второй, а именно признания границ», — резюмировал Затулин.