За Скрипаля: Британия выбирает наказание для России. LIVE

Пока мы ждем заявления от главы британского правительства, в твиттере МИД Великобритании появилось сообщение, в котором Лондон призывает созвать срочное совещание Совбеза ООН по делу Скрипаля.

«Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в сообщении.