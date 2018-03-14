За Скрипаля: Британия выбирает наказание для России. LIVE

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Предлагаем вам также ознакомиться с авторской статьей эксперта РСМД Александра Крамаренко, в которой объясняется, почему Лондон вместо диалога стремится к конфликту с Россией.
«Не уверен, что посол России (сейчас эту должность занимает Александр Яковенко, — «Газета.Ru») также будет выслан, мне говорят, что Великобритания хочет сохранить способность вести диалог с Россией», — добавляет корреспондент Sky News в своем следующем твите.
Корреспондент Sky News в твиттере сообщает, что Лондон в рамках ответа по «делу Скрипаля» будет готов выслать «значительное число» российских дипломатов из страны, но не больше, чем в 1971 году, когда территорию Великобритании единовременно покинули 90 советских дипломатов.
Пока мы ждем заявления от главы британского правительства, в твиттере МИД Великобритании появилось сообщение, в котором Лондон призывает созвать срочное совещание Совбеза ООН по делу Скрипаля.
«Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в сообщении.
Пока обсуждение на дело Скрипаля не перешло. Парламент озабочен и другими вопросами страны, среди которых также сегодняшняя новость о смерти известного физика Стивена Хокинга. Предлагаем скрасить ожидание новостей чтением нашего материала об этом ученом.
Мэй анонсировала новые данные по делу об отравлении Скрипаля. Но о чем пойдет речь, даже не намекнула.
Британский премьер-министр начинает свое выступление в парламенте.
Пока мы ждем начала выступления британского премьера, предлагаем вам ознакомиться с нашим материалом о возможных мерах, которые может принять Лондон. По версии газеты The Guardian, самый жесткий вариант ответа будет выглядеть следующим образом: Великобритания может пойти на высылку российских дипломатов, объявить бойкот Чемпионату мира по футболу-2018, а также отозвать лицензию на телевещание у телеканала RT, опубликовать информацию о банковских счетах и активах российских политиков и бизнесменов, арестовать эти средства, отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT. Наконец, Великобритания может, апеллируя к 5-й статье устава НАТО, потребовать от других стран-участников Североатлантического альянса нарастить свое военное присутствие у границ России и включить РФ в список «стран-пособников терроризма».
Также эксперты считают, что британское правительство почти наверняка примет новый санкционный список, аналогичный известному «списку Магнитского»
Впрочем, в Москве на эти обвинения ответили, что вещество данного типа Россия уничтожила еще в прошлом году. Тереза Мэй же на днях заявила, что если Москва не даст объяснения по поводу инцидента в Солсбери (где, собственно, и нашли отравленного Скрипаля), то Лондон будет расценивать это как акт незаконного применения силы против Великобритании и призовет союзников по НАТО нарастить военное присутствие на границах России.
Тем не менее, основной версией лондонских властей остается пресловутый «российский след». Якобы Москва либо целенаправленно совершила отравление, либо утратила контроль над отравляющим нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым, согласно информации британских политиков, и был отравлен Скрипаль.
В СМИ то и дело появляются новые версии отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня в телеграм-канале Mash прошла информация, что за инцидентом может стоять некая женщина.
«Семья Сергея Скрипаля заявила в интервью, что за покушением на него и его дочь может стоять «возмущенная женщина». Юлия Скрипаль в ближайшее время собиралась выйти замуж, но мать жениха была глубоко против свадьбы», — говорится в сообщении телеграм-канала. Здесь же отмечается, что Юлия Скрипаль «для нее — это дочь предателя».
Впрочем, других подтверждений этой версии пока что не поступало.
Добрый день, уважаемые читатели.
Сегодня истек срок ультиматума, который премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала Москве «объяснить» смерть Сергея Скрипаля. В России заявили, что выполнят условия ультиматума лишь в том случае, если Лондон предоставит Москве возможность изучить вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ.
Ранее Мэй грозила предпринять «ответные шаги» против России. Сегодня она выступит перед парламентом и объявит о мерах, на которые будет готово пойти британское правительство.
«Газета.Ru» следит за выступлением британского премьера и за реакцией на эту речь.