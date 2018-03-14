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За Скрипаля: Британия выбирает наказание для России. LIVE

Тереза Мэй выступает перед парламентом Великобритании о действиях против России

Срок ультиматума, который премьер Великобритании Тереза Мэй поставила Москве по делу об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, истек. Глава МИД РФ Сергей Лавров призвал проводить расследование в соответствии с международным правом и конвенцией ОЗХО. Лондон готов объявить о своих «ответных» шагах против России. «Газета.Ru» следит за выступлением британского премьера перед парламентариями.
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15:25

Предлагаем вам также ознакомиться с авторской статьей эксперта РСМД Александра Крамаренко, в которой объясняется, почему Лондон вместо диалога стремится к конфликту с Россией.

15:20

«Не уверен, что посол России (сейчас эту должность занимает Александр Яковенко, — «Газета.Ru») также будет выслан, мне говорят, что Великобритания хочет сохранить способность вести диалог с Россией», — добавляет корреспондент Sky News в своем следующем твите.

15:16

Корреспондент Sky News в твиттере сообщает, что Лондон в рамках ответа по «делу Скрипаля» будет готов выслать «значительное число» российских дипломатов из страны, но не больше, чем в 1971 году, когда территорию Великобритании единовременно покинули 90 советских дипломатов.

15:11

Пока мы ждем заявления от главы британского правительства, в твиттере МИД Великобритании появилось сообщение, в котором Лондон призывает созвать срочное совещание Совбеза ООН по делу Скрипаля.

«Великобритания призвала к проведению срочной встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — говорится в сообщении.

15:07

Пока обсуждение на дело Скрипаля не перешло. Парламент озабочен и другими вопросами страны, среди которых также сегодняшняя новость о смерти известного физика Стивена Хокинга. Предлагаем скрасить ожидание новостей чтением нашего материала об этом ученом.

15:02

Мэй анонсировала новые данные по делу об отравлении Скрипаля. Но о чем пойдет речь, даже не намекнула.

15:01

Британский премьер-министр начинает свое выступление в парламенте.

14:58

Пока мы ждем начала выступления британского премьера, предлагаем вам ознакомиться с нашим материалом о возможных мерах, которые может принять Лондон. По версии газеты The Guardian, самый жесткий вариант ответа будет выглядеть следующим образом: Великобритания может пойти на высылку российских дипломатов, объявить бойкот Чемпионату мира по футболу-2018, а также отозвать лицензию на телевещание у телеканала RT, опубликовать информацию о банковских счетах и активах российских политиков и бизнесменов, арестовать эти средства, отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT. Наконец, Великобритания может, апеллируя к 5-й статье устава НАТО, потребовать от других стран-участников Североатлантического альянса нарастить свое военное присутствие у границ России и включить РФ в список «стран-пособников терроризма».

Также эксперты считают, что британское правительство почти наверняка примет новый санкционный список, аналогичный известному «списку Магнитского»

14:54

Впрочем, в Москве на эти обвинения ответили, что вещество данного типа Россия уничтожила еще в прошлом году. Тереза Мэй же на днях заявила, что если Москва не даст объяснения по поводу инцидента в Солсбери (где, собственно, и нашли отравленного Скрипаля), то Лондон будет расценивать это как акт незаконного применения силы против Великобритании и призовет союзников по НАТО нарастить военное присутствие на границах России.

14:52

Тем не менее, основной версией лондонских властей остается пресловутый «российский след». Якобы Москва либо целенаправленно совершила отравление, либо утратила контроль над отравляющим нервно-паралитическим веществом «Новичок», которым, согласно информации британских политиков, и был отравлен Скрипаль.

14:51

В СМИ то и дело появляются новые версии отравления Скрипаля и его дочери Юлии. Сегодня в телеграм-канале Mash прошла информация, что за инцидентом может стоять некая женщина.

«Семья Сергея Скрипаля заявила в интервью, что за покушением на него и его дочь может стоять «возмущенная женщина». Юлия Скрипаль в ближайшее время собиралась выйти замуж, но мать жениха была глубоко против свадьбы», — говорится в сообщении телеграм-канала. Здесь же отмечается, что Юлия Скрипаль «для нее — это дочь предателя».

Впрочем, других подтверждений этой версии пока что не поступало.

14:45

Добрый день, уважаемые читатели.

Сегодня истек срок ультиматума, который премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала Москве «объяснить» смерть Сергея Скрипаля. В России заявили, что выполнят условия ультиматума лишь в том случае, если Лондон предоставит Москве возможность изучить вещество, которым был отравлен экс-полковник ГРУ.

Ранее Мэй грозила предпринять «ответные шаги» против России. Сегодня она выступит перед парламентом и объявит о мерах, на которые будет готово пойти британское правительство.

«Газета.Ru» следит за выступлением британского премьера и за реакцией на эту речь.