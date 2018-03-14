Экстренное заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля». LIVE

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Евросоюз, к которому сегодня достаточно много апеллировала Мэй, пока что официально не отреагировал на дело об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом заявил постоянный представитель России при Европейском союзе в Брюсселе Владимир Чижов.
«на сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС», — объяснил Чижов.
Сама же Мэй сообщила, что уже провела частные беседы с различными лидерами стран ЕС, в частности, с Германией.
К слову, британские депутаты сегодня достаточно много говорили о мнимом «идеологическом влиянии России на европейские страны», которому надо противостоять — «особенно на Балканах и в странах Балтии».
РИА «Новости», тем временем, сообщают, что Совбез ООН все же начал обсуждение инцидента в Солсбери, но пока что в закрытом формате. Что ж, ждем официальных заявлений по окончании совещания.
Также стоит отметить, что зарубежные пользователи социальных сетей не поддержали воинственной тональности Терезы Мэй. Многие писали, что не испытывают симпатий к нашей стране, но все же отказываться от коммуникации не стоит.
Кстати, не все в британском парламенте бодро соглашались с Мэй (хотя последних, надо признать, было все же большинство). Например, лидер лейбористов Джереми Корбин, которого часто обвиняют в симпатиях к Москве, заявил, что Великобритания не должна отказываться от прямого диалога с Россией. Хотя тут же надо отметить, что депутаты в этот момент неодобрительно загудели.
И все же интересно, кто же так заливисто смеется прямо рядом с одним из микрофонов. Камера, к сожалению, его не показывает.
Если меры будут зеркальными, то, очевидно, МИД пойдет на высылку 23 британских дипломатов, работающих в России. В настоящий момент в посольстве Великобритании в нашей стране работают 152 человек, семь из них — военные, 64 — из дипсостава и еще 66 — сотрудники технического состава.
Пока совещание не началось, напомним реакцию МИД России на сегодняшнее выступление Терезы Мэй.
«Вместо того, чтобы завершить собственное расследование, задействовать установленные международные форматы и инструменты, в том числе в рамках Организации по запрещению химического оружия, к чему мы были готовы, британское правительство сделало выбор в пользу конфронтации с Россией. Очевидно, что пойдя на односторонние и нетранспарентные методы расследования этого инцидента, британские власти в очередной раз попытались развязать огульную антироссийскую кампанию. <…> Разумеется, наши ответные меры не заставят себя ждать», — говорится в заявлении МИД России.
Надо отметить, что пока что в зале обстановка весьма непринужденная, в микрофоны даже доносится смех собравшихся.
Судя по кадрам трансляции, журналисты тоже еще не успели подтянуться.
Совещание вовремя не началось. Зал заседаний Совета Безопасности ООН только наполняется участниками. Свои места еще не начал.
По анонсам, заседание Совбеза ООН должно начаться уже через пять минут — в 22.00 по московскому времени.
Само отравляющее вещество «Новичок» получило старт своей разработке в СССР в 1973 году. Всего двух граммов вещества достаточно, чтобы убить около 500 человек. На вооружение Советской армии «Новичок « поступил в 1990 году, однако позже его производство прекратилось. Москва утверждает, что все запасы этого и ряда других образцов химического оружия в России уничтожены.
При этом у Москвы к Лондону может возникнуть достаточное количество вопросов относительно расследования данного дела. Бывший советник-посланник посольства России в Великобритании и директор по развитию Российского совета по международным делам Александр Крамаренко в колонке для «Газеты.Ru» обозначил некоторые из этих вопросов.
Собственно, немного об обвинениях в адрес России. Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль после обмена разведчиками между Россией и США в 2010 году получил убежище в Великобритании. 4 марта в центре города Солсбери самого Скрипаля и его дочь нашли без сознания. Позже Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», однако предоставить образцы этого самого вещества Москве отказался. Россия, к слову, все обвинения отрицает, а также не пошла на выполнение ультиматума, который Великобритания поставила через российского дипломата в Лондоне, и не стала объяснять отравление экс-полковника ГРУ. Лондон, в свою очередь, отказался от прямого диалога с Москвой.
МИД России призвал Великобританию соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, предусмотренные Конвенцией о запрещении химического оружия.
Среди других мер Лондона — возможная заморозка российских государственных активов. На этот шаг Великобритания обещала пойти, если появятся «свидетельства того, что они могут использоваться для угрозы жизни или имуществу британских граждан».
Лондон в плане своих обещаний выслать российских дипломатов сработал оперативно. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что соответствующий список уже получен нашей стороной.
«Это российские дипломаты, там есть представители военного атташата. Список по дипломатическим каналам передали российской стороны, он у нас есть, они должны в течение семи дней покинуть территорию Великобритании. Наши ответные меря готовятся и будут переданы британской стороне», — сказала Захарова в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1».
Также депутаты предлагали наложить санкции на российские СМИ — в первую очередь, телеканал RT и агентство Sputnik, — однако Мэй заявила, запрещать вещание российского телеканала, например, она не может, поскольку это находится в компетенции британского медиарегулятора Ofcom.
Напомним, Великобритания наравне с Россией, США, Францией и Китаем является постоянным членом Совбеза ООН.
Кроме этих государств есть непостоянные члены, которые избираются сроком на 2 года. В 2018 году среди непостоянных членов Совета Безопасности ООН — Боливия, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Нидерланды, Перу, Польша, Швеция, Экваториальная Гвинея и Эфиопия.
Надо отметить, что сегодняшние слушания в британском парламенте вообще не концентрировались исключительно на проблеме с отравлением Скрипаля. Депутаты и Мэй вспомнили и об Украине, и о Сирии, и о якобы вмешательствах России «в выборы по всему миру», да и вообще во всех грехах, в которых прямо или косвенно сейчас обвиняют Россию страны западного мира.
Среди прочих мер, озвученных сегодня Мэй, были усиление проверок частных перелетов и проверку грузов — в первую очередь, конечно, из России. Кроме того официальный Лондон будет бойкотировать Чемпионат мира по футболу, который состоится нынешним летом в России — правда, запрет будет касаться лишь членом британского правительства и королевской семьи. К тому же, британский премьер говорила и о поправках к законодательству, в том числе к так называемому акту Магнитского с целью ударить по российским финансам в Англии.
Также Лондон заявил, что будет искать с другими членами ЕС способов снизить зависимость от российских энергоресурсов. И, прежде всего, будет обсуждать с Берлином проект «Северный поток-2» и пытаться убедить германских коллег отказаться от строительства трубопровода.
Чуть ранее МИД Великобритании заявил, что призвал срочно созвать совещание Совета безопасности ООН в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Великобритания призвала к проведению встречи Совбеза ООН с тем, чтобы проинформировать членов совета о расследовании нападения с применением нервно-паралитического вещества в Солсбери», — сказано в твиттере дипломатического ведомства Великобритании.
«Газета.Ru» следит за ходом заседания.
Добрый вечер уважаемые читатели! Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила перед британскими депутатами и ответила на вопросы о ходе расследования так называемого дела экс-сотрудника Сергея Скрипаля, который, по утверждению британских властей, был отравлен нервно-паралитическим веществом «Новичок».
По сути, дискуссия свелась к обвинению России в причастности к этому инциденту, однако от прямого диалога с правительством РФ Мэй отказалась, сославшись на то, что Москва не ответила не выдвинутый ей ультиматум. В российском МИДе же заявили, что готовы выйти на диалог с Лондоном лишь в том случае, если Великобритания представит образец вещества, воздействию которого подвергся Скрипаль и его дочь.
Как бы то ни было, отношения Москвы и Лондона, кажется, окончательно зашил в тупик, а тональность дискуссии в британском парламенте больше напоминала риторику «холодной войны» с упреками и обвинениями, нежели действительным желанием войти в контакт с Россией.
В качестве «ответной меры» Мэй заявила о высылке из Великобритании 23 российских дипломатов, однако от других мер Лондон пока что воздержался.