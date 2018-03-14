Экстренное заседание Совбеза ООН по «делу Скрипаля». LIVE

Евросоюз, к которому сегодня достаточно много апеллировала Мэй, пока что официально не отреагировал на дело об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом заявил постоянный представитель России при Европейском союзе в Брюсселе Владимир Чижов.

«на сегодняшний день я могу сказать, что нет официальной реакции на заходы англичан, которые, конечно, были по разным линиям и в разных местах земного шара. Реакции такой нет, потому что она требует единогласия остальных 27 стран ЕС», — объяснил Чижов.

Сама же Мэй сообщила, что уже провела частные беседы с различными лидерами стран ЕС, в частности, с Германией.

К слову, британские депутаты сегодня достаточно много говорили о мнимом «идеологическом влиянии России на европейские страны», которому надо противостоять — «особенно на Балканах и в странах Балтии».