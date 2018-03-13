Скрипаль-гейт: что Лондон готовит для России

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал ультиматум Великобритании по делу Скрипаля и заявил, что обвиняемая в применении химоружия российская сторона имеет право получить образцы отравляющего вещества.

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«Если говорить о том, что обязана сделать Великобритания в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия, то это следующее: во-первых, немедленно, как только возникли подозрения, что было применено отравляющее вещество, запрещенное Конвенцией, немедленно нужно обратиться к стране, которую подозревают в том, что она является страной происхождения данного вещества», — сказал Лавров.

По его словам, российская сторона запросила через официальную ноту доступ к этому веществу, чтобы эксперты из России могли проанализировать его, но получила отказ от Великобритании.

Министр назвал заявления британских политиков о причастности России к отравлению Скрипаля «чушью» и подчеркнул, что если предусмотренные Конвенцией действия будут выполнены Великобританией, Россия выполнит свои обязательства и ответит на соответствующий запрос Лондона в то время, которое отводится на подготовку ответа.

В понедельник 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступила с обвинениями о причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. По словам британского премьера, они были отравлены разработанным в России нервно-паралитическим веществом из семейства «Новичок». Британский МИД в связи с этим вызвал российского посла, чтобы тот пояснил, попал ли газ в Британию случайно или Скрипаль был намеренно отравлен российской стороной.

Лондон также ждет от российского правительства официальных объяснений до конца дня вторника. «В среду мы детально изучим ответ от Российской Федерации. Если не будет заслуживающего доверия ответа, мы заключим, что это действие приравнивается к незаконному применению силы российским государством против Соединенного Королевства», — заявила Мэй.

Британский премьер не ограничилась одними обвинениями. По словам Мэй, если объяснения РФ не удовлетворят британскую сторону, Великобритания будет готова принять «гораздо более серьезные меры в отношении России» по сравнению с теми, что применялись ранее.

«Список Скрипаля» и другие шаги Лондона

11 марта стало известно, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон договорился с главой британского МВД Эмбер Радд о разработке нового проекта санкций против России, аналогичного «списку Магнитского». Новый проект предполагает заморозку и арест активов 49 российских чиновников, подозреваемых в коррупции и нарушении прав человека. Возможный «список Скрипаля» можно считать обязательным минимумом в случае, если Лондон решит дать реальный ответ, однако, по сообщениям британской прессы, этим ответные меры могут не ограничиться.

Еще до выступления Мэй газета The Times писала, что в числе возможных санкций Лондона против Москвы в связи с делом Скрипаля могут оказаться «незамедлительное выдворение высокопоставленных российских дипломатов и разведчиков», аннулирование британских виз, выданных «близким к Кремлю олигархам», финансовые ограничения. Кроме того, британские власти могут отозвать всех официальных представителей Соединенного Королевства с грядущего Чемпионата мира по футболу в России.

Но и это не все: как писало издание, санкции не единственный возможный ответ Британии в случае подтверждения причастности России к отравлению Скрипаля и его дочери. Лондон может пойти на увеличение военного присутствия в Восточной Европе.

После заявлений британского премьера газета The Guardian опубликовала список мер, которые Лондон может предпринять в случае «худшего сценария» — если Москва не объяснится вообще.

Великобритания может пойти на высылку российских дипломатов, объявить бойкот Чемпионату мира по футболу-2018, а также отозвать лицензию на телевещание у телеканала RT, опубликовать информацию о банковских счетах и активах российских политиков и бизнесменов, арестовать эти средства, отключить Россию от системы обмена банковской информацией SWIFT. Наконец, Великобритания может, апеллируя к 5-й статье устава НАТО, потребовать от других стран-участников Североатлантического альянса нарастить свое военное присутствие у границ России и включить РФ в список «стран-пособников терроризма».

Скрипаль — далеко не первый перебежчик из России, который подвергся нападению на территории Великобритании, хотя найти неопровержимых доказательств причастности Москвы к подобным происшествиям Лондону так и не удалось. Однако никогда раньше, даже в случае летальных исходов, как, например, было с экс-сотрудником ФСБ Александром Литвиненко, таких серьезных угроз со стороны Лондона в адрес Москвы не было.

«Это определенно беспрецедентный случай»,

— отмечает доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.

Британский генерал в отставке, бывший заместитель командующего НАТО Ричард Ширрефф в разговоре с «Газетой.Ru» отметил, что несмотря на происходящие события, очень важно попытаться наладить отношения с Россией. «Это в наших общих интересах — попытаться восстановить надлежащий диалог. Однако это не может быть безоговорочным условием, все должно основываться на принятии верховенства закона», — говорит Ширрефф.

Всем миром за шпиона

«Сегодня у Лондона нет таких возможностей, чтобы повлиять на нашу политику или на стратегическое равновесие. Но они постараются оказать влияние на экономическое положение России — создать для нашей страны еще больший режим изоляции», — прокомментировал «Газете.Ru» возможные меры Лондона Николай Топорнин.

Уже сейчас в СМИ активно обсуждают возможность того, что Великобритания заручится в деле об отравлении Скрипаля поддержкой своих партнеров по НАТО: Германии, США и Франции. В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс будет активно сотрудничать с Лондоном по делу Скрипаля. «Великобритания является очень весомым союзником, и этот инцидент вызывает большое беспокойство в НАТО. Альянс находится в контакте с британским руководством по этому вопросу», — сказал генсек НАТО.

Наверняка известно, что британское правительство направило соответствующий запрос также в Новую Зеландию.

«Мы, безусловно, будем рассматривать не только ответ по линии двусторонних отношений, но и что мы можем сделать совместно с международными партнерами и по линии международных институтов», — заявила посол Великобритании в Новой Зеландии Хелен Смит.

Отметим, что Соединенное Королевство является главой Британского содружества наций — международной организации, в которую входят бывшие колонии Британской империи по всему миру. Лондон до сих пор имеет очень тесные отношения с этими странами и имеет влияние на них.

«Возможно, помимо европейских партнеров, Лондон попытается склонить к санкционному режиму в том числе эти африканские и азиатские страны. Но, как вы понимаете, для нас санкции условной африканской страны — меньше, чем укус комара. Что же касается нашего влияния в странах третьего мира, то оно и так значительно снизилось после распада Советского Союза», — говорит Топорнин.

Впрочем, поддержку Лондону могут оказать и крупные игроки на международной арене. «Сейчас мы стоим вместе с нашим союзником Великобританией. Думаю, они занимаются некоторыми деталями этого [инцидента]. Мы будем работать вместе с Великобританией и будем вместе с ними в ходе этого процесса», — заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Что плохо, так это то, что реакция Британии на инцидент со Скрипалем ложится в единую систему отношения к России. Ситуация не улучшается. Мы не выходим из этого кризиса противостояния с Западом. Хуже того, у Великобритании есть реальные возможности затянуть в это противостояние и третьи страны», — подчеркивает Топорнин.