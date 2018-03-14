Фоторепортаж: Умер Стивен Хокинг __is_photorep_included10466297: 1

Стивен Хокинг, один из известнейших физиков современности, скончался на 77-м году жизни. Об этом сообщает британская пресса. Хокинг скончался у себя дома, в Кембридже, ранним утром в среду, сообщил журналистам представитель его семьи.

«Мы глубоко опечалены, что наш любимый отец ушел сегодня от нас, — сообщили в заявлении его дети Люси, Роберт и Тим. — Он был великим ученым и экстраординарным человеком, чей труд и наследие останутся с нами на долгие годы.

Его смелость и настойчивость с его яркостью и юмором вдохновляли людей по всему миру. Однажды он сказал: «Во вселенной не было бы особенного смысла, если бы она не была домом, в котором живут любимые люди». Мы будем любить его всегда».

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Смерть известного ученого подтвердил официальный представитель Кембриджского университета. «Со времен Альберта Эйнштейна не было ученого, так увлекавшего воображение публики и так полюбившегося десятками миллионов людей по всему миру», — заявил Митио Каку, известный американский физик японского происхождения.

Хокинг родился 8 января 1942 года в Оксфорде. Окончил Оксфордский университет в 1962 году. В возрасте 21 года молодому человеку был поставлен серьезный диагноз — боковой амиотрофический склероз (болезнь Шарко или болезнь Лу Герига), из-за которого много десятилетий он был прикован к электрическому креслу.

Несмотря на тяжелую болезнь, Хокинг сумел защитить докторскую диссертацию и стать Лукасовским профессором в Кембриджском университете.

Хокинг внес весомый вклад в развитие современной космологии и создание в 1975 году теории, описывающей испарение черных дыр. Процесс этот получил именное название — излучение Хокинга. Заключается он в том, что если вблизи горизонта событий черной дыры рождается пара частиц,

то одна из них может покинуть ее пределы, за счет чего масса черной дыры постепенно уменьшается.

Хокинг всегда поражал окружающих своим чувством юмора и способностью просто объяснять довольно сложные вещи.

«Черные дыры на самом деле не такие уж черные, как их рисуют, — как-то сказал Хокинг в одной из своих лекций. — Это не вечные тюрьмы, которыми их представляют. Что-то может выйти из них и, возможно, в другую вселенную. Так что, если вы чувствуете, что попали в черную дыру, не сдавайтесь. Выход есть!»

Уже позднее Хокинг стал известен своей активностью в области популяризации науки, в частности, после выхода в 1988 году его книги «Краткая история времени». Книга была распродана с тиражом 10 млн экземпляров и переведена на 20 языков. После нее последовали и другие бестселлеры: «Черные дыры и молодые вселенные», «Мир в ореховой скорлупке».

Биография Хокинга — это и история борьбы с болезнью, которая растянулась на несколько десятилетий.

При этом редком (1-2 случая на 100 тыс. человек) заболевании происходит поражение двигательных нейронов, что приводит к параличу и последующей атрофии мышц. Этиология заболевания не выяснена до конца, способов лечения нет — можно лишь облегчить симптомы и незначительно замедлить прогрессирование болезни.

Заболевание развивается медленно и начинается с неспецифичных симптомов — судорог, слабости в конечностях, нарушений речи. Однозначно поставить диагноз удается, лишь когда болезнь переходит в стадию мышечной атрофии. Со временем больной неизбежно теряет способность передвигаться самостоятельно. Смерть часто наступает от отказа дыхательной мускулатуры.

При этом болезнь не поражает функции мочевого пузыря и кишечника, до последних стадий сохраняется сексуальная функция, не затрагиваются мышцы глаз и нормально работает сердечная мышца. Интеллект больных не изменяется, хотя у них развивается вполне понятная в такой ситуации депрессия.

От первых симптомов до смерти проходит три-пять лет. Хокингу, у которого заболевание было выявлено в 1963 году, врачи отводили всего 2,5 года.

Но болезнь развивалась на удивление медленно, и подвижность он потерял только к концу 1960-х. В 1985 году Хокинг перенес тяжелое воспаление легких. Он прошел через несколько операций, в том числе трахеостомию — установку в трахею специальной трубки для дыхания, после чего потерял возможность говорить.

Какое-то время Хокинг общался с помощью синтезатора речи, которым управлял единственным сохранившим подвижность пальцем. Затем подвижность сохранилась лишь в мышце щеки, напротив которой был закреплен датчик для управления компьютером, позволяющим общаться с окружающими.

Став известным популяризатором науки, Хокинг продолжал активную жизнь, несмотря на тяжелую болезнь и неспособность говорить. Он часто путешествовал по миру, встречался с лидерами стран, посещал Антарктиду и остров Пасхи,

испытывал невесомость на борту специального самолета и даже подумывал о полете в космос.

«Моя цель проста, — однажды сказал Хокинг. — Это полное понимание Вселенной, почему она такая и почему до сих пор существует». Хокинг мечтал найти способ, как объединить теорию относительности Эйнштейна с квантовой физикой, создав тем самым «Теорию всего».

В последние годы ученый путешествовал меньше, однако продолжал высказываться по актуальным научным и политическим проблемам человечества. Он выступал по темам здравоохранения, экологии, будущего человеческой цивилизации.

Недавно Хокинг заявил, что «он как никогда уверен, что мы не одни», и предостерег человечество от попыток наладить связь с другими цивилизациями, пока не стало слишком поздно. Хокинг являлся членом проекта Breakthrough Listen, в рамках которого ближайшие к Солнцу звезды будут сканироваться на предмет поимки радиосигналов, в том числе с экзопланеты Gliese 832c.

«В один прекрасный день мы можем принять сигнал от планеты типа Gliese 832c, но нам надо быть осторожными, отвечая им», — сказал он.