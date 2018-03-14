Дело закрыто: у Трампа не нашли связей с Россией

Член комитета по разведке палаты представителей США демократ Адам Шифф назвал решение коллег «трагической вехой и капитуляцией перед исполнительной властью». Его коллега — член того же комитета, демократ Джим Химес — отметил, что даже не видел копии завершающего доклада, где говорится об окончании расследования. По мнению конгрессмена, его коллеги-республиканцы не ответили на главные вопросы расследования.

Во вторник, 13 марта, республиканцы члены Комитета по разведке палаты представителей США заявили, что не нашли никаких свидетельств какой-либо связи между избирательной кампанией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа и Россией.

Представители комитета сообщили, что закрывают расследование: «Мы не нашли доказательств сговора. Мы нашли, пожалуй, некоторые плохие решения, неуместные встречи, неуместные решения о встречах, но только Том Клэнси (американский писатель, автор многочисленных теорий заговора. — «Газета.Ru») мог бы взять эту серию непреднамеренных контактов, встреч и чего угодно еще и сделать из них шпионский триллер», — заявил конгрессмен Майк Конуэй.

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Во время расследования комитет расспросил 37 различных свидетелей, включая многих высокопоставленных лиц, изучил тысячи документов. Как говорится в заявлении комитета, после того как документ будет изучен на предмет наличия гостайны, он станет доступен публике.

Пока же комиссия сделала некоторые рекомендации для властей, которые включают в себя советы по улучшению подготовки к избирательному процессу, повышению прозрачности финансирования избирательной кампании, а также укреплению связей между США и союзниками в Европе.

Новости о том, что комитет прекращает расследование, обрадовали президента США Дональда Трампа, и он даже набрал сообщение в твиттере с этой новостью заглавными буквами.

Однако радоваться президенту пока рано, так как в американском сенате расследование возможного вмешательства России в предвыборную кампанию США пока продолжается,

впрочем, оно вряд ли придет к каким-то другим выводам, так как сенаторы оперируют примерно теми же фактами, что и конгрессмены.

Расследований много не бывает

Проверки в отношении «вмешательства» Москвы в президентские выборы в США проводят еще три субъекта в американском конгрессе.

Это, в частности, комитет по разведке сената США, комитет по законодательству сената США и комитет по надзору за деятельностью палаты представителей. Здесь ключевую роль исполняют комитеты сената и конгресса по разведке.

Сенаторы имеют возможность инициировать импичмент Трампа — для этого сенат должен 2/3 голосов принять отставку президента. Но у конгресса есть свои ограничения. Это, в частности, значительная политическая ангажированность — большинство сессий выносятся на всеобщее обсуждение, где очевидна конкуренция между республиканцами и демократами.

«Я думаю, что все эти расследования яйца выеденного не стоят», — отмечает в беседе с «Газетой.Ru» специалист по американскому и российскому конституционному праву, профессор НИУ ВШЭ Александр Домин.

Эксперт также считает, что Россия в целом правильно реагирует на все провокационные заявления американских «расследователей».

«Нам нечего скрывать, — утверждает Домрин. — На самом деле 99% российских экспертов были уверены, что президентом США станет [кандидат от Демократической партии] Хиллари [Клинтон]. В этом они сумели убедить и Кремль, который в итоге тоже поддерживал Хиллари. Так что если и имеет смысл искать тут какой-то сговор, то между Москвой и Клинтон, а не Трампом».

Расследование в связке с ФБР

Однако самым известным и важным является расследование, возглавляемое спецпрокурором Робертом Мюллером при министерстве юстиции США. Ведомство играет ведущую роль в проведении расследования по «российскому делу», оно может проводить обыски, допросы, а также запрашивать секретные документы и возбуждать уголовные дела.

В то же время возможности Мюллера и его команды не беспредельны: он не может инициировать импичмент президента. Спецпрокурор может лишь направлять данные, полученные в ходе его расследования, в конгресс, где члены комитетов по юридическим вопросам будут принимать коллективное решение относительно импичмента.

Однако Мюллер координирует свое расследование с ФБР, которое он, кстати, возглавлял с 2001 по 2013 год. Взаимодействие с бюро, в частности, дает спецпрокурору работать «в поле».

Как отмечает в беседе с «Газетой.Ru» глава агентства «Внешняя политика» и программный директор клуба «Валдай» Андрей Сушенцов, хотя прекращение расследования конгресса и будет иметь «символическое значение», оно наименее значимо. Ключевой является именно работа спецпрокурора: «Расследование Мюллера обретает свою динамику, обрастает разными утечками, и, хотя ни одна из них пока не касалась каких-то значимых фактов реальных связей Трампа с кем-то из российских представителей, эти утечки насыщены разнообразным материалом обо всех остальных сферах жизни Трампа».

Эксперт отмечает, что речь идет о финансах Трампа, его семьи, и именно «в этой сфере Трампа может ожидать не только крупный удар по репутации, но и угроза для его сегодняшней должности, а в худшем случае и свободы»

Тем не менее каких-то блестящих успехов Мюллера на направлении «разоблачения» Москвы во вмешательстве в выборы российские политики и эксперты не заметили. Самым громким из объявленных на сегодняшний день результатов расследования спецпрокурора было обвинение, выдвинутое им в отношении 13 россиян, а также трех российских компаний, которые якобы организовывали протестные акции и вели кампании в соцсетях, чтобы опорочить Хиллари Клинтон и поддержать Дональда Трампа.

Главным зачинщиком вмешательства люди Мюллера назвали бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают персоной, близкой к кремлевским кругам.

При этом, оглашая обвинительное заключение, в Минюсте отметили, что ни сам Трамп, ни кто-либо из его штаба не были причастны к этому «вмешательству» Москвы.

В России обвинения американского Минюста встретили с недоумением. «Их, оказывается, было 13, по мнению минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность», — прокомментировала заключение американского Минюста официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Александр Домин считает, что если бы какие-то факты сговора действительно были, их бы давно уже нашли и обнародовали.

«Все, что нашел Мюллер — это какие-то непонятные 13 персонажей, какие-то «тролли», у которых все равно никаких контактов с Трампом не было», — подчеркивает эксперт.

Глава РФ Владимир Путин, в свою очередь, потребовал у американских властей предоставить Москве официальные документы, которые подтверждали бы реалистичность версии о «вмешательстве Москвы»: «Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — отметил российский лидер. Но и этот запрос остался без ответа.

При этом Путин фактически открестился от россиян, которых обвинили США, сказав, что они никак не связаны с правительственными кругами. Он также рассказал, что, хотя знает Пригожина, не имеет никакого отношения к его действиям. «Понимаете, он не государственный чиновник, мы не имеем к нему никакого отношения. Это просто частное лицо, бизнесмен», — сказал Путин в интервью американской телеведущей Меган Келли.