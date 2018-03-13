«Тиллерсон выступил с нападками на Россию из-за отравления Скрипаля»

Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков считает, что назначение Майка Помпео на место Тиллерсона говорит о том, что «у Трампа просто нет скамейки запасных, у него нет людей, которым он доверяет настолько, которых он может поставить на третий пост в стране».

«Разногласия с господином Тиллерсоном возникли не вчера и не позавчера. Тиллерсон — слишком самостоятельный игрок, человек, который руководил крупнейшей энергетической корпорацией в мире, человек, который с точки зрения бизнес-интересов стоит гораздо дороже, чем господин Трамп. В то же самое время Тиллерсон пытался вести свою независимую линию, любые его начинания наталкивались на стену преград, которая выстраивалась советниками Трампа и его зятем, господином Кушнером. Трамп занимал промежуточную позицию. Он и не поддерживал, и не мешал, но он не позволял ему набирать команду, Тиллерсон попросту был король без свиты. Он пытался проводить политику, но она строилась по принципу: шаг вперёд, два назад», — заявил политолог в разговоре с RT.