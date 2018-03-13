«Тиллерсон выступил с нападками на Россию из-за отравления Скрипаля»

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«Тиллерсон ведь вчера поддержал Терезу Мэй в ее highly likely «виновата Россия». И Трамп его тут же уволил. Трамп все-таки наш!» — передает ФАН слова ведущей программы «60 минут» на «России 1» Ольги Скабеевой.
Трамп в свою очередь уверяет, что разговоры с Тиллерсоном об отставке идут уже давно. «Мы говорили с ним об этом долгое время, мы хорошо ладим, но у нас были разногласия во мнениях», — сказал Трамп. По его словам, примером подобных разногласий служит иранская сделка. «Я думаю, она ужасна, он считает, что она нормальна,… мы думали не одинаково, а с Майком Помпео мы мыслим одинаково», — подчеркнул Трамп, добавив, что с Помпео он «ладил с первой минуты».
Судя по всему, для самого Тиллерсона его отставка оказалась неожиданной. «Госсекретарь намеревался остаться на посту из-за существенного прогресса, достигнутого в сфере национальной безопасности. Госсекретарь не говорил с президентом и не знает о причинах (увольнения)», — заявил его заместитель Стивен Голдштейн.
Наверное, самый главный вопрос, возникающий в свете последних кадровых перестановок в США: какой позиции новый главный американский дипломат Майк Помпео придерживается относительно России и отношений Москвы и Вашингтона? Будучи главой ЦРУ, Помпео, например, обвинял Россию в «агрессивном восстановлении своих позиции в мире». А по поводу российского участия в урегулировании сирийского кризиса Помпео заявил, что Москва решила пойти в Сирию «чтобы насолить Америке».
Экс-директор разведуправления также является ярым сторонником версии о «вмешательстве» России в президентские выборы в США, и даже «прогнозировал» новое «вмешательство» в ноябре 2018 года, когда в Соединенных Штатах будут проходить выборы в конгресс.
«Я думаю, что Рекс теперь будет намного счастливее», — так Трамп прокомментировал свое решение об увольнении Тиллерсона.
Фоторепортаж: Трамп уволил Тиллерсона
Белый дом официально подтвердил озвученные нами ранее предположения о причинах увольнения Тиллерсона. Reuters со ссылкой на представителя Белого дома пишет, что кадровые перестановки связаны с желанием Трампа сформировать новую команду до начала переговоров с Северной Кореей. «Трамп хотел убедиться, что у него сформирована новая команда до начала предстоящих переговоров с КНДР, а также разных переговоров в сфере торговли», — заявил представитель.
Член-корреспондент Академии военных наук, политолог Сергей Судаков считает, что назначение Майка Помпео на место Тиллерсона говорит о том, что «у Трампа просто нет скамейки запасных, у него нет людей, которым он доверяет настолько, которых он может поставить на третий пост в стране».
«Разногласия с господином Тиллерсоном возникли не вчера и не позавчера. Тиллерсон — слишком самостоятельный игрок, человек, который руководил крупнейшей энергетической корпорацией в мире, человек, который с точки зрения бизнес-интересов стоит гораздо дороже, чем господин Трамп. В то же самое время Тиллерсон пытался вести свою независимую линию, любые его начинания наталкивались на стену преград, которая выстраивалась советниками Трампа и его зятем, господином Кушнером. Трамп занимал промежуточную позицию. Он и не поддерживал, и не мешал, но он не позволял ему набирать команду, Тиллерсон попросту был король без свиты. Он пытался проводить политику, но она строилась по принципу: шаг вперёд, два назад», — заявил политолог в разговоре с RT.
Ситуацию с отставкой Рекса Тиллерсона прокомментировал знаменитый российский ведущий Владимир Познер.
«По каким причинам это сделано, трудно сказать, но Дональд Трамп знает, что делает, — заявил Владимир Познер в интервью ФАН. — Что же до повода для этой отставки, думаю, лучше спросить самого Трампа. Он всегда выражается ясно. Да иногда его решения странные, но не нам гадать по этому поводу. Давайте дождемся более развернутой речи по этому вопросу».
Джина Хаспел, назначенная директором ЦРУ вместо Помпео (до этого она работала его заместителем), тоже пребывает в восторге от новой должности: «После 30 лет работы в Центральном разведывательном управлении, для меня было честью служить в должности заместителя директора ЦРУ, и я благодарна президенту Трампу за доверие и возможность стать следующим директором Центрального разведывательного управления».
Майк Помпео уже успел поблагодарить Дональда Трампа за назначение на пост госсекретаря: «Я глубоко признателен президенту Трампу за то, что он позволил мне выполнять работу директора Центрального разведывательного управления и за эту возможность служить госсекретарем», — говорится в заявлении Помпео.
«Под его руководством в Америке стало безопаснее, и я с нетерпением жду, когда буду представлять интересы президента и всего американского народа всему миру для дальнейшего процветания Америки. Для меня было огромной честью работать в ЦРУ с замечательными мужчинами и женщинами, а также со всеми преданными и талантливыми государственными служащими, с которыми я столкнулся работая там», — говорит новый госсекретарь.
Кстати о том, что Тиллерсона заменит именно Майк Помпео в конце октября 2017 года со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США сообщало издание The New York Times.
Тогда Трамп достаточно остро отреагировал на эти слухи: «СМИ спекулировали на тему того, что я уволил Рекса Тиллерсона или что он скоро покинет пост — это фейковые новости! Он не уходит, и хотя у нас есть разногласия по ряду вопросов, мы хорошо работаем вместе и Америку снова глубоко уважают!».
Сам Тиллерсон тогда заявил, что подобные предположения «смехотворны». А вот Помпео уклонился от вопроса о переходе на пост госсекретаря. «Я сосредоточен на том, что делаю сейчас», — говорил он.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке иронично прокомментировала кадровые перестановки в администрации Трампа. «Ноябрь 2017: президент Трамп опроверг возможную замену госсекретаря Тиллерсона на главу ЦРУ Помпео. Март 2018: президент Трамп подтвердил, что Помпео займет пост госсекретаря США вместо Тиллерсона», — написала Захарова.
Предлагаем вашему вниманию материал «Газеты.Ru» посвященный прошедшим прошлой осенью слухам об отставке Тиллерсона.
Президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский в эфире НСН предположил, что ситуация с обвинением РФ в отравлении Скрипаля стала последней каплей в работе Тиллерсона на посту госсеретаря.
«Когда Трамп назначал Тиллерсона на пост госсекретаря, ему была поставлена главная задача — улучшить отношения с Россией. Он об этом говорил не только в период избирательной кампании. Тиллерсон со своей задачей не справился, периодически делал заявления, которые были контрпродуктивными. Буквально сегодня в связи с событиями в Англии он выступил с прямыми нападками на Россию и обвинил её в осуществлении этого акта (в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля — «Газета.Ru»). Может быть, это и послужило последней каплей перед его увольнением», — отметил эксперт.
Всего за несколько дней до отставки Рекс Тиллерсон заболел — как сообщил его заместитель Стивен Голдстейн, причиной плохого самочувствия госсекретаря могла стать чрезмерная нагрузка на работе, включая обсуждения по поводу пресловутой Северной Кореи. «[Тиллерсон] чувствовал себя не очень хорошо после пары долгих дней работы над серьезными проблемами на родине, в частности [связанными] с КНДР», — рассказал Голдстейн.
Из-за недомогания Тиллерсону даже пришлось отменить все запланированные мероприятия в Кении, куда он прибыл 6 марта с недельным визитом.
А вот и первая реакция официальных лиц России на отставку Тиллерсона и назначение на его пост Майка Помпео. «Россия будет сотрудничать с теми, кто назначен на этот или другой пост в администрации Трампа. Мы проводили и проводим курс на снижение напряженности в отношениях между нашими странами, но у наших партнеров мы этого стремления не видим», — заявил РИА «Новости» первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Серебренников.
Не можем не отметить, что еще одно противоречие в словах Тиллерсона и позицией Белого дома возникло вчера и непосредственно касается России. Уже бывший госсекретарь заявил, что у США «нет сомнений» в том, что в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Братании виновна Россия. Он также заявил, что это «повлечет последствия» для Москвы. При этом пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс воздержалась от прямых обвинений в адрес РФ по этому делу, заявив лишь, что США продолжат оказывать поддержку Британии.
Издание The New York Times отмечает, что отставка Тиллерсона произошла на фоне «постоянно возникающих противоречий» в позициях госсекретаря и президента США Дональда Трампа по ключевым вопросам внешней политики.
Источник в администрации сообщил американской газете, что Трамп принял решение сместить Тиллерсона с поста госсекретаря и назначить на это место Помпео, чтобы сформировать новую команду в преддверии предстоящих торговых переговоров, а также встречи Трампа с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Буквально накануне сам Тиллерсон заявлял, что эта встреча состоится в мае, как и объявил американский лидер — несмотря на то, что Белый дом пока не получил прямого согласия Пхеньяна.
Вместо Майка Помпео Центральное разведывательное управление возглавит Джина Хаспел — Трамп подчеркнул, что она станет первой женщиной, назначенной на пост директора ЦРУ.
Добрый день, дорогие читатели! Президент США Дональд Трамп сообщил об уходе Рекса Тиллерсона с поста госсекретаря США, его место займет бывший глава ЦРУ Майк Помпео. О кадровых перестановках американский президент по традиции написал в своем твиттере, поблагодарив Тиллерсона за «отличную службу» и выразив мнение, что Помпео будет делать «фантастическую работу» на новом посту.
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