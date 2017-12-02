Бомбить или не бомбить: зачем США новый госсекретарь

О том, что такая замена руководителя американского внешнеполитического ведомства может вскоре произойти, сообщило издание The New York Times со ссылкой на свои источники. Отставку Тиллерсона, выходца из бизнеса, который ранее никогда не работал в исполнительной и законодательной власти, прочили давно, но Белый Дом слухи старательно опровергал.

Реклама

Опровержение последовало и в этот раз. Но между Дональдом Трампом и Рексом Тиллерсоном давно существуют разногласия во взглядах на ключевые проблемы мира. Основное из них касается Северной Кореи — в то время как Тиллерсон настроен на диалог с Пхеньяном, Трамп неоднократно давал понять, что сам не против прибегнуть к силовому решению.

Немного по-иному выглядит подход политиков в отношении Ирана — хотя и Тиллерсон, и Трамп достаточно враждебно настроены по отношению к этой стране. Госсекретарь поддерживает сохранение ядерной сделки с Ираном. Трамп же считает, что от нее необходимо избавиться. Недавно он фактически устранился от принятия решения, отдав его на откуп Конгрессу, который должен решить, соответствует ли сделка интересам США и стоит ли ее придерживаться.

Политолог американист Арег Галстян напоминает «Газете.Ru», что Тиллерсон, многие годы работавший в бизнесе, согласился возглавить Госдеп на условиях, обещанных Трампом, — «самостоятельности в управлении ведомством».

Однако, как констатирует эксперт, этого не произошло, и через некоторое время Тиллерсон «оказался в тисках», что привело его к конфликту с другими членами администрации. Майка Помпео эксперт называет «командным игроком», который не делал противоречащих позиции Белого Дома заявлений и шел в фарватере политики Трампа. Галстян отмечает, что в то время как Помпео мог «умело маневрировать» между различными группами влияния, Тиллерсон шел напролом и диктовал свои правила — в результате сейчас за него некому заступиться.

В случае ухода Тиллерсона и прихода к управлению Госдепом Помпео внешнеполитическое ведомство может ждать более «ястребиная» политика в отношении КНДР. А «голос, выступавший за умеренность, будет потерян», констатирует The New York Times.

На посту главы ЦРУ Помпео позволил себе достаточно прямо высказаться в отношении судьбы главы этой страны Кем Чен Ына, намекнув на его возможное убийство. Подобное политическое заявление беспрецедентно для ЦРУ, которое никогда не комментирует какие-либо действия в отношении лидеров других государств, к тому же с учетом законодательного запрета на такие заявления.

Однако сам Помпео известен достаточно резкими заявлениями еще с того времени, когда он был конгрессменом. Политик входит в так называемую «Чайную партию», группу ультраконсервативных политиков внутри Республиканской партии. Как писало о нем ранее израильское издание Haaretz, Помпео считается большим сторонником Израиля и противником Ирана. Он неоднократно выступал против ядерной сделки с Ираном, называя ее «чудовищной», и говорил, что сделал бы все возможное, чтобы ее прекратить.

Таким образом, после ухода Тиллерсонa у президента не будет возможности иметь «другое мнение» в отношении ситуации с Ираном. Это, как предрекают эксперты, может толкнуть Трампа к военной операции против Тегерана. Сделать ему это будет легче, в случае если ЦРУ действительно, как предрекает NYT, возглавит конгрессмен Том Коттон, ветеран войн в Ираке и Афганистане, тоже настроенный на силовые действия. Однако американист Галстян отмечает, что, хотя Помпео и относится к типу «вооруженных ястребов», он всегда «выверяет шаги», и именно такой человек и нужен Трампу сейчас во главе Госдепа.

В случае, если Помпео возглавит Госдеп США, ему предстоит нелегкая задача укрепить ведомство, в настоящее время абсолютно обескровленное отсутствием ведущих сотрудников на уровне заместителей министра и начальников департаментов. После ухода администрации Обамы департамент, управлявшийся соперницей Трампа в президентской гонке Хиллари Клинтон, покинуло огромное количество специалистов. В свою очередь, бизнесмену Тиллерсону не удалось привлечь к работе новые кадры, так как у него не было собственной достаточной для такой задачи команды.

Помпео будет легче. Как у бывшего конгрессмена, у него немало связей «на Холме», то есть а обеих палатах Конгресса, который не только поможет с новыми людьми, но и не будет тормозить утверждение новых назначенцев.

Арег Галстян обращает внимание, что в отличие от Тиллерсона, назначение которого прошло «со скрипом», назначение Помпео было утверждено легко, а в Сенате его считают «компромиссной фигурой». В Госдепе, в свою очередь, вспоминают добрым словом время, когда Помпео работал в комиссии Конгресса по событиям в ливийском городе Бенгази, где был убит посол США. Он заявлял о необходимости тщательного расследования в целях улучшения безопасности дипломатов.

«Помпео — хороший управленец, он сумеет наладить дела в Госдепе, и это позволит сформировать общую стратегическую линию администрации», — полагает Галстян.

Уход Тиллерсона и воцарение в Госдепе Помпео станет проблемой для России.

В отличие от Рекса Тиллерсона, у которого немало личных связей среди российских чиновников и личный выход на президента Владимира Путина, Майкл Помпео таких возможностей не имеет.

Он настроен к России гораздо более жестко. В 2014 году, еще в ранге конгрессмена, Помпео заявлял: для того, чтобы продемонстрировать поддержку Киеву, «необходимо изменить расчеты Путина и увеличить риски для России по передвижению войск к Киеву». Он также отмечал, что Россия представляет угрозу США и ничего не сделала для уничтожения «игиловцев в Сирии». Правда, справедливости ради, надо отметить, что эти высказывания были сделаны еще до того, как Россия добилась коренного военного перелома ситуации в стране в пользу президента Башара Асада.