Путин: «Курск» утонул из-за разрухи на флоте

Общее плачевное состояние российских вооруженных сил в 2000 году стало причиной катастрофы атомной подводной лодки «Курск», заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову в рамках фильма «Путин».

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По словам российского лидера, он принял решение поднять на поверхность корпус взорвавшейся субмарины вопреки советам экспертов, поскольку на нем лежала ответственность за данное ранее родственникам утонувших подводников обещание.

Путин назвал трагедию «Курска» «колоссальной», и отметил, что «[нечего] греха таить: мы знаем, в каком состоянии находились тогда [армия и флот]». Президент отметил, что корпус лодки из-за произошедшего пожара в торпедном отсеке и детонации боезапаса «практически лопнул», и подобного забывать никак нельзя.

Владимир Путин отметил, что в конце девяностых ситуация в Военно-Морском флоте России была крайне трудной, денежное довольствие было мизерным, выплачивалось оно крайне нерегулярно, жилищные вопросы не решались, военнослужащие и гражданский персонал Вооруженных сил практически не обеспечивались жильем.

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется — это все не могло не коснуться армии. И трагедия «Курска» — это тоже проявление общего состояния вооруженных сил», — подчеркнул президент России.

Путин рассказал, что в трагические дни августа 2000 года он только-только приступил к исполнению обязанностей президента, «выборы только прошли». По признанию российского лидера, он даже не знал, что там проводятся какие-то «серьезные учения» — Путину позвонил министр обороны (Игорь Сергеев — «Газета.Ru») и сообщил, что «мы потеряли лодку, но обнаружили и начинаем работу».

Президент отметил, что тогда сразу было трудно осознать всю катастрофическую трагичность гибели «Курска», и лишь спустя некоторое время «это развернулось в полном объеме и в полный рост».

Путин также подчеркнул, что после получения известий о трагедии «Курска», он поехал в гарнизонный Дом офицеров поселка Видяево, где располагается база Северного флота, чтобы поддержать родных и близких подводников и «заверить их в том, что мы сделаем все, чтобы лодку поднять».

Путин отметил, что перед подъемом со дна корпуса подводного атомного крейсера он консультировался у генерального конструктора подобных лодок Игоря Спасского, которого «он очень уважает еще еще с работы в Петербурге».

«Он всегда, и до сих пор, ко мне обращается на «ты», я — на «вы», и это абсолютно правильно и нормально», — подчеркнул президент. Глава государства также отметил, что Спасский изначально говорил о возможности подъема «Курска», однако на финальном совещании генконструктор, как и другие участники встречи, ответил на вопрос президента о необходимости операции отрицательно.

Тем не менее, продолжил Путин, он решил приказать начать работы по подъему субмарины. Спасский тогда заявил ему, что ответственность лежит на его плечах и Путин должен принять решение.

«Вы знаете, я ему за это очень благодарен, потому что он напомнил об известной русской пословице: взялся за гуж, не говори, что не дюж», — подчеркнул Путин. Сам же Игорь Спасский в этот же телефильме заявил, что запрашивал у российского главы три года на проведение операции, но ему был дан только один год.

Владимир Путин подчеркнул – российские военнослужащие должны быть уверены в том, что правительство выполняет свою работу. Верховный главнокомандующий рассказал, что спустя пару месяцев после гибели АПЛ «Курск» он принял участие в военных маневрах, в том числе – и подводного флота, участвуя в погружении.

«Я там ночевал, общался с экипажем. Нужно было показать флоту, армии, что трагедии есть, они ужасны, но флот и армия живы, борются, работают, находятся в боеспособном состоянии»,

— подчеркнул президент. Путин добавил, что тогдашние его действия имели смысл тогда, и будут иметь смысл всегда.

Катастрофа атомной подводной лодки К-141 «Курск» произошла 12 августа 2000 года. За два дня до гибели «Курск» вышел в море на морские учения Северного флота. Экипаж должен был осуществить учебный пуск крылатой ракеты и торпедировать отряд боевых кораблей условного противника. На борту АПЛ находились 24 крылатые ракеты и 24 торпеды. Командовал подводным крейсером капитан 1-го ранга Геннадий Лячин.

После успешного осуществления учебных стрельб «Курск» перестал выходить на связь. Вечером того же дня ситуация была объявлена аварийной, были начаты поиски. На следующий день гидроакустики крейсера «Петр Великий» обнаружили АПЛ «Курск» лежащим на грунте на глубине 108 метров.

На борту находились 118 подводников, из них после потопления субмарины оставались в живых 24 человека. Капитан-лейтенант Дмитрий Колесников оставил записку с именами 23 матросов, находившихся в турбинном зале на корме лодки. Их тела были обнаружены водолазами 21 августа — спустя 9 дней после аварии.

Долгое время власти не могли установить, что стало причиной гибели АПЛ «Курск». В интервью американскому журналисту Ларри Кингу в сентябре 2000 года президент РФ Владимир Путин заявил: «Она утонула». В 2002 году была опубликована официальная версия катастрофы — из-за утечки пероксида водорода, одного из топливных компонентов торпеды, в отсеке с боеприпасами начался пожар и взрывы, разрушившие сразу несколько отсеков подлодки.