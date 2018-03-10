«Русские фамилии в деле не говорят о руке Кремля»

Президент России Владимир Путин заявил в интервью американскому телеканалу NBC, что власти США постоянно вмешиваются в российские выборы и даже не пытаются скрыть этого, передает RT.

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«Мы представителям Соединенных Штатов говорим недавно на самом высоком уровне: «Вы постоянно в нашу политическую жизнь вмешиваетесь». Представляете, они даже этого не отрицают», — рассказал российский лидер.

Вместе с этим он отметил, что российские власти не вмешиваются в суверенную политику других государств, в том числе – в проведение выборов.

«У нас есть принципы, которые заключаются в том, чтобы никому не позволять вмешиваться в наши внутренние дела. И мы не вмешиваемся в дела других. Мы не поощряем это и не приказываем этого делать», — пояснил

Путин.

При этом он заявил, что обвиняемые во вмешательстве в американские выборы россияне не связаны с российскими властями, потому он никак не относится к предъявленным им обвинениям министерством юстиции США. Также, глава государства поинтересовался, с чего западные СМИ решили, что российские власти, в том числе он сам, давали кому-то разрешение на вмешательство в выборы в другой стране.

«Ничего не изменилось с тех пор, как мы с вами говорили в Санкт-Петербурге. Появились какие-то имена, ну и что? С таким же успехом это могли бы быть имена американцев, которые сидят здесь и вмешиваются в ваш собственный политический процесс», — сказал президент России.

Российский лидер подчеркнул, что «русские фамилии» в деле о вмешательстве в выборы президента США не говорят о «руке Кремля», передает НСН.

«Вы назвали мне часть фамилий и сказали, что они русские. Ну и что? Они могут, будучи русскими, работать на американские компании. Может быть, кто-то из них работал на кого-то из кандидатов. Я не имею об этом понятия, это не мои проблемы», — добавил Путин.

Президент подчеркнул, что не знает, чем занимались эти граждане.

«Если они сделали что-то, то, может быть, это американские коллеги что-то рассказывают. Пусть они предоставят нам материалы, детали, данные», — сказал глава российского государства.

Он также указал, что Москва, как правило, не практикует выдачу россиян другим государствам, поэтому фигуранты данного американского расследования не будут выданы Вашингтону.

«Никогда. Россия вообще не экстрадирует своих граждан кому-либо, так же, как и США», — заявил Путин.

После интервью ведущая NBC Мегин Келли поделилась своими впечатлениями от беседы с российским лидером, передает ФАН.

«Он очень умен. У вас создается впечатление, что он самый умный человек в любой компании. Так что не стоит пробовать перемудрить Владимира Путина, не думаю, что получится. Но можно попробовать, как я попробовала в этом интервью, заставить его немного защищаться», — рассказала ведущая.

В середине февраля 2018 года министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году.

Согласно обвинительному заключению, россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США. Кроме того, троих из них — в заговоре с целью совершения мошенничества, а других пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

В числе обвиняемых значатся Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Согласно документу, фигуранты занимались организацией и координацией протестов в США с июня 2016 года. При этом заявляет спецпрокурор, указанные граждане притворялись американскими активистами и создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, с помощью которых продвигались протесты.

Три недели спустя заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил о вмешательстве уже американской стороны во внутренние дела России. Дипломат также пообещал, что министерство будет заниматься совершенствованием форм противодействия прямому и скрытому вмешательству во внутренние дела страны.

«Особой активностью попытки вмешательства в наши внутренние процессы в последние годы отмечались, разумеется, в период подготовки и проведения выборов президента РФ, а также в Госдуму Федерального собрания. Подобные устремления явно прослеживаются и по ходу нашей нынешней предвыборной кампании», — указал замглавы российского внешнеполитического ведомства.