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«Перспектива миссии Волкера стремится к нулю»

Пушков ответил Волкеру на призыв ликвидировать ДНР и ЛНР

Без согласия самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик миротворцы ООН не имеют права войти на территорию Донбасса, поэтому разговоры о ликвидации ДНР и ЛНР бессмысленны — так ответил член Совета Федерации Алексей Пушков на призыв спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера.

Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил недоумение призывом спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера ликвидировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, передает RT.

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«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», — написал сенатор в твиттере.

О своем видении перспективы для ДНР и ЛНР Волкер рассказал в субботу 3 марта во время дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, передает РИА «Новости».

«Не существует места для ДНР и ЛНР в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — сказал дипломат.

Волкер добавил, что Украина продемонстрировала политическую волю в реализации минских соглашений. По его словам, ситуацию на востоке может исправить только ввод миротворческого контингента ООН, а вопрос с выборами в Донбассе стоит отложить до перехода этой территории под контроль Киева, передает ФАН.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отметил низкий уровень доверия населения Донбасса к украинским властям. Волкер подчеркнул, что в случае воплощения в жизнь сценария Вашингтона Киеву предстоит большая работа по восстановлению отношений с жителями самопровозглашенных республик, передает НСН.

Вместе с тем двумя днями ранее председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин объявил, что выборы в парламент республики пройдут осенью 2018 года.

«Особенности, порядок подготовки и проведения выборов определяют соответствующие законы Донецкой народной республики. Дату выборов назначает Народный совет. Но уже сегодня можно говорить о том, что выборы в ДНР пройдут этой осенью», — сказал Пушилин.

В конце февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который называют законом о реинтеграции Донбасса. Ранее документ был одобрен Верховной радой.

Со своей стороны Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предупредил, что закон о реинтеграции Донбасса не исключает возможности применения силы в отношении ДНР и ЛНР. В Москве закон был жестко раскритикован.

Тогда же заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев пояснил, что украинские власти не будут согласовывать с руководством ДНР и ЛНР никакие детали, касающиеся проведения миротворческой миссии ООН на территории Донбасса.

«Принимающая сторона — это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований. Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками», — сказал чиновник.

«Этот закон на самом деле вообще не упоминает минские соглашения никоим образом, и по сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В январе нынешнего года Волкер назвал свои последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым конструктивными и открытыми.%

«В прошлый раз, когда мы встретились в Белграде, это был небольшой шаг назад... Но в этот раз, я думаю, было больше открытости в обсуждениях более широкого мандата (возможного миротворческого контингента — Газета.Ru) по поддержанию мира на более обширной территории», — сказал дипломат.

Вместе с Сурковым он обсудил возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации, определение их статуса на территории Украины, а также закон о реинтеграции Донбасса. По его словам, конкретных решений принято не было, но стороны договорились продолжить диалог.