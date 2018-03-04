Член Совета Федерации Алексей Пушков выразил недоумение призывом спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера ликвидировать самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики, передает RT.

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«Волкер требует ни много ни мало ликвидировать ЛНР и ДНР. Забыл, видно, что они часть Минских соглашений. И без их согласия никаких миротворцев в Донбассе не будет. При таком подходе перспектива миссии Волкера стремится к нулю», — написал сенатор в твиттере.

О своем видении перспективы для ДНР и ЛНР Волкер рассказал в субботу 3 марта во время дискуссии в аналитическом центре Hudson Institute, передает РИА «Новости».

«Не существует места для ДНР и ЛНР в украинском конституционном устройстве. Минские соглашения направлены на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, и эти образования должны быть расформированы», — сказал дипломат.

Волкер добавил, что Украина продемонстрировала политическую волю в реализации минских соглашений. По его словам, ситуацию на востоке может исправить только ввод миротворческого контингента ООН, а вопрос с выборами в Донбассе стоит отложить до перехода этой территории под контроль Киева, передает ФАН.

При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отметил низкий уровень доверия населения Донбасса к украинским властям. Волкер подчеркнул, что в случае воплощения в жизнь сценария Вашингтона Киеву предстоит большая работа по восстановлению отношений с жителями самопровозглашенных республик, передает НСН.

Вместе с тем двумя днями ранее председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин объявил, что выборы в парламент республики пройдут осенью 2018 года.

«Особенности, порядок подготовки и проведения выборов определяют соответствующие законы Донецкой народной республики. Дату выборов назначает Народный совет. Но уже сегодня можно говорить о том, что выборы в ДНР пройдут этой осенью», — сказал Пушилин.

В конце февраля президент Украины Петр Порошенко подписал закон «Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях», который называют законом о реинтеграции Донбасса. Ранее документ был одобрен Верховной радой.

Со своей стороны Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов предупредил, что закон о реинтеграции Донбасса не исключает возможности применения силы в отношении ДНР и ЛНР. В Москве закон был жестко раскритикован.

Тогда же заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев пояснил, что украинские власти не будут согласовывать с руководством ДНР и ЛНР никакие детали, касающиеся проведения миротворческой миссии ООН на территории Донбасса.

«Принимающая сторона — это Украина, которая считает эти территории оккупированными. Поэтому, если будет согласие Украины, я думаю, что нам не нужно на это согласие каких-то отдельных бандформирований. Конечно, мы не собираемся вести никакого диалога и согласований с боевиками», — сказал чиновник.

«Этот закон на самом деле вообще не упоминает минские соглашения никоим образом, и по сути дела это, я бы сказал, закон о дезинтеграции, потому что он весь направлен против логики минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного политического государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства», — заявил глава МИД России Сергей Лавров.

В январе нынешнего года Волкер назвал свои последние переговоры с помощником президента России Владиславом Сурковым конструктивными и открытыми.%

«В прошлый раз, когда мы встретились в Белграде, это был небольшой шаг назад... Но в этот раз, я думаю, было больше открытости в обсуждениях более широкого мандата (возможного миротворческого контингента — Газета.Ru) по поддержанию мира на более обширной территории», — сказал дипломат.

Вместе с Сурковым он обсудил возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации, определение их статуса на территории Украины, а также закон о реинтеграции Донбасса. По его словам, конкретных решений принято не было, но стороны договорились продолжить диалог.