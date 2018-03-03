«Официальные документы, а не вопли в конгрессе»

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что Вашингтон должен предоставить Москве официальные документы, которые подтверждали бы реалистичность версии о «вмешательстве Москвы» в выборы президента США в 2016 году.

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«Я должен посмотреть сперва, что они сделали. Дайте нам материалы. Дайте нам информацию», — сказал глава государства в беседе с ведущей Мегин Келли.

В отрывке интервью, выложенном на сайте телеканала NBC, журналистка после этих слов прервала российского лидера и привела «примеры», которые, по мнению ведущей, могут свидетельствовать о «вмешательстве» Москвы в политические дела Соединенных Штатов.

Она указала, что к таким «доказательствам» можно отнести взлом серверов Демократической партии США, распространение в твиттере и фейсбуке фейковых данных и даже «недостоверную информацию» о движении «Жизнь темнокожих имеет значение».

Все это, по мнению Келли, свидетельствует о попытках Москвы повлиять на ход президентских выборов в Америке в конце 2016 года, передает RT.

«При всем уважении к вам лично, при всем уважении к конгрессу, у вас должны быть люди с дипломами по юриспруденции, 100% должны быть», — ответил российский лидер.

По словам главы государства, образованные люди должны понимать, что в России нельзя «преследовать никого, кто не нарушил законы Российской Федерации». Вашингтон должен по официальным каналам передать Москве «документ, официальное требование», пояснил президент России.

«Это должно пройти по официальным каналам, а не через прессу или крики и вопли в конгрессе США», — резюмировал Путин.

Между тем днем ранее стало известно, что Мюллер собирает материалы для выдвижения официальных обвинений против россиян, которые взломали и опубликовали частную информацию с целью навредить Демократической партии на выборах 2016 года, передает НСН.

Новые обвинения будут основаны на данных разведки американских спецслужб. Источники сообщают, что у Мюллера давно уже было достаточно доказательств, но время официальных обвинений может зависеть от стратегических вопросов.

В рамках дела ожидается, что Роберт Мюллер расскажет подробности кибератаки — как именно кремлевским спецслужбам удалось проникнуть во внутреннюю сеть и похитить письма Национального комитета Демократической партии США, а также главы штаба Клинтон Джона Подесты.

Украденная переписка была опубликована в том числе и на сайте WikiLeaks, которую директор ЦРУ Майк Помпео назвал «враждебной негосударственной разведслужбой, сотрудничающей с Россией». При этом руководитель организации Джулиан Ассанж отрицает любую связь с Кремлем.

Расследование Мюллера параллельно пытается установить, знал ли Дональд Трамп о содержании похищенных писем до того, как они были выложены в общий доступ, и не руководил ли он этой операцией. Действующий президент США неоднократно опровергал любые инсинуации и называл действия спецпрокурора «охотой на ведьм».

В конце февраля Минфин США сообщил, что объявит о новых санкциях в отношении России в течение ближайшего месяца. Таким образом, скорее всего, о новых ограничительных мерах будет объявлено после президентских выборов в РФ, которые намечены на 18 марта.

Ранее сам глава американского ведомства Стивен Мнучин пояснял, что в рамках раздела 241 закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» ведомство подготовило два доклада: секретный и несекретный. Санкции станут дополнением к ним.

США обвиняют в якобы имевшем место вмешательстве в американские президентские выборы в 2016 году 13 россиян. Обвинительное заключение в их отношении было опубликовано в феврале офисом специального прокурора США Роберта Мюллера, который занимается расследованием так называемого «российского дела». При этом доказательств таких обвинений Вашингтон не приводит, передает ФАН.

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Всего же в американском «кремлевском докладе» указаны 210 «противников США» — в него вошли весь действующий кабинет министров, руководители ключевых агентств, госкорпораций, компаний с госучастием, влиятельные бизнесмены и предприниматели. Кроме того, у данного списка есть секретная часть, публиковать которую американские власти не стали.