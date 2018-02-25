Путин: пауза в Сирии на террористов не распространяется

Президент России Владимир Путин в ходе трехстороннего телефонного разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что гуманитарная пауза в Сирии не распространяется на террористов, а контртеррористические операции будут продолжены. Кроме того, как сообщает сайт Кремля, главы РФ, ФРГ и Франции обсудили обстановку в Восточной Гуте.

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Путин, Меркель и Макрон в ходе разговора выразили удовлетворение совместной конструктивной работой в рамках Совета Безопасности ООН. Результат работы трех государств — резолюция Совбеза от 24 февраля, согласно которой в Сирии устанавливается гуманитарная пауза длительностью в 30 дней.



Пресс-служба президента России сообщает, что Владимир Путин и его зарубежные коллеги договорились о дальнейшем обмене информацией по различным каналам по вопросу ситуации в Сирии, передает RT.

Кроме того, как сообщил в воскресенье официальный представитель кабинета министров Германии Штеффен Зайберт, Ангела Меркель и Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным

призвали Кремль оказать давление на президента Сирии Башара Асада с целью имплементации Дамаском постановлений резолюции Совбеза ООН.

По словам Зайберта, французский и германский лидеры подчеркнули решающее значение быстрого и полноценного соблюдения резолюции по гуманитарной паузе. Кроме того, главы ФРГ и Пятой республики потребовали от Дамаска незамедлительно прекратить авиаудары и боевые действия.

Также представитель кабмина ФРГ добавил, что на основе перемирия будет возможно добиться прогресса по поиску политического решения сирийского конфликта в рамках Женевского процесса. Зайберт подчеркнул, что и Франция, и Германия желают как и прежде сотрудничать и с Россией, и с другими международными партнерами с целью установить в Сирии мир.

В субботу, 24 февраля, Совет Безопасности

(СБ) ООН единогласно принял резолюцию о 30-дневной гуманитарной паузе в Сирии. Согласно тексту резолюции, враждующие стороны должны прекратить столкновения и должны поспособствовать обеспечению 30-дневного прекращения огня, чтобы можно было доставить гуманитарную помощь и эвакуировать раненых.

Отмечается, что режим прекращения огня не распространяется на действия, направленные на борьбу с террористическими группировками.

За сутки с момента введения режима прекращения огня российское представительство комиссии по перемирию в Сирии зафиксировало 15 нарушений режима прекращения огня, турецкие представители насчитали, в свою очередь, девять нарушений, передает ФАН.

Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, были зафиксированы: один инцидент со стрельбой в провинции Алеппо, три — в Латакии, десять — в Дамаске и еще один в районе Эс-Сувейда.

Турецкая часть представительства сообщает о девяти случаях нарушения перемирия в Сирии в провинции Дамаск, отмечает силовое ведомство. Большинство случаев беспорядочной стрельбы были установлены в районах, находящихся под контролем боевиков. В течение суток Центром по примирению враждующих сторон на территории Сирии гуманитарные акции не проводились.

При этом вооруженные силы Ирана и Сирии продолжат вести боевые действия с боевиками в пригородах Дамаска, на которые не распространяется режим прекращения огня.

«Мы будем придерживаться режима прекращения огня, Сирия также будет его придерживаться. Часть пригородов Дамаска, которые удерживаются террористами, не попадают под действие режима прекращения огня и там будут проводится операции по зачистке»,

— подчеркнул руководитель иранского генштаба Мохаммад Бакери в воскресенье, 25 февраля.

Сирийские боевики «Джейш Аль-Ислам» своими действиями провоцируют войска Сирийской арабской армии на ответный огонь, заявил представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

«Боевики группировки «Джейш Аль-Ислам» блокировали гуманитарный коридор в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин и не дают возможности мирным жителям покинуть подконтрольные террористам территории. Своими действиями боевики срывают мирный процесс переговоров и провоцируют правительственные войска на ответные действия», — сказал Евтушенко.