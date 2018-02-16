Минюст США: выбирали президента 13 россиян

Министерство юстиции США предъявило обвинение 13 гражданам России, а также трем российским компаниям во «вмешательстве» в американские политические процессы и президентские выборы в 2016 году — об этом свидетельствует обвинительный акт, опубликованный на сайте ведомства.

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Согласно документу, россиян обвиняют в сговоре с целью обмана США. Кроме того, троих из них — в заговоре с целью совершения мошенничества, а других пятерых — в краже личных данных при отягчающих обстоятельствах, передает RT.

«Они участвовали в операциях, в основном предназначенных для публикации уничижительной информации о Хиллари Клинтон, чтобы очернить других кандидатов, таких как Тед Крус и Марко Рубио, поддержать Берни Сандерса и тогдашнего кандидата Дональда Трампа», — отмечается в документе, подписанном спецпрокурором по расследованию дела о «российском вмешательстве» Робертом Мюллером.

В числе обвиняемых значатся Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик, Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков, а также компании «Агентство интернет-исследований», Concord Management and Consulting и Concord Catering.

Согласно документу, обвиняемые занимались организацией и координацией протестов в США с июня 2016 года. При этом заявляет спецпрокурор, указанные граждане притворялись американскими активистами и создавали поддельные аккаунты в социальных сетях, с помощью которых продвигались протесты.

При этом некоторые из «организованных митингов», по утверждению Мюллера, были связаны с предвыборной кампанией кандидатов в президенты. В июле 2016 года указанные лица якобы наняли человека для акции против кандидата от демократов Хилари Клинтон, а также организовали несколько протестов в Нью-Йорке.

«Обвиняемые и их сообщники также выдавали себя за американцев для контакта с многочисленными первичными группами, поддерживающими тогдашнего кандидата Трампа в неофициальном порядке. Многие из этих групп согласись участвовать в протестах «Флорида за Трампа» и служили местными координаторами», — поясняется в обвинительном заключении.

Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс заявила, что президент США Дональд Трамп проинформирован о предъявлении обвинений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своей реакции на документ Минюста указал на отсутствие доказательств по данному расследованию.

«Мы не могли гадать, конечно же, не могли и не стали вмешиваться. О каком-то государственном вмешательстве в предвыборный процесс говорят до сих пор, но ни единого факта я не видел.

На днях помощник министра США по внутренней безопасности, отвечающий за кибербезопасность, четко сказал, что у них нет доказательств вмешательства России в предвыборные дела последней президентской кампании», — подчеркнул дипломат.

По его словам, и в будущем база под данное обвинение вряд ли будет найдена.

«Вы знаете, США — это очень специфическая политическая система. Я там работал немало лет. Чтобы за почти полтора года, в течение которых идет это расследование (это было расследование Мюллера и сенатские слушания; к слушаниям, допросам привлекались десятки граждан), ни единого факта не утекло в публичную сферу — такого в США не бывает. Если бы там был хоть какой-то «огонек», то дым был бы виден сразу», — резюмировал глава МИД России.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала на своей странице в фейсбуке, что дочитать информационное сообщение Минюста США у нее не хватило сил, передает ФАН.

«Их, оказывается, было 13, по мнению Минюста США. 13 человек осуществляли вмешательство в выборы в США?! 13 против миллиардных бюджетов спецслужб? Против разведки и контрразведки, против новейших разработок и технологий?.. Абсурд? Да. Но это современная американская политическая реальность. Кстати, а почему 13? Видимо, с остальными цифрами нет плохих ассоциаций, а в данном случае на них вся надежда», — прокомментировала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Указанный в списке питерский бизнесмен Евгений Пригожин в своем комментарии упомянул национальные особенности граждан США.

«Американцы — очень впечатлительные люди, они видят то, что хотят видеть. С большим уважением отношусь к ним. Я совсем не расстроен, что оказался в этом списке. Если они хотят видеть дьявола, пусть видят», — сказал предприниматель.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Дмитрий Новиков увидел в данном повороте расследования начало очередной волны антироссийской кампании со стороны американских властей.

«Цель обвинений та же самая, что и в начале развертывания этой кампании. Понятно, что слишком долгие, голословные обвинения требуют каких-то новых действий. Для того, чтобы вдохнуть какое-то подобие свежести в ранее развернутую кампанию, потребовалось найти способ для этого. Способ найден… Мы являемся свидетелями очередной антироссийской волны», — сказал парламентарий.

При этом по его словам, теперь американским сенату и правоохранительным органам предстоит найти и обнародовать хоть какие-то доказательства оглашенных обвинений, поскольку в данный момент все это звучит крайне необоснованно и голословно, передает РИА «Новости».

«Найти доказательства в таких случаях будет крайне сложно, проблематично. А если бы даже какое-то подобие доказательств в этой истории нашлось, то все это детский лепет по сравнению с тем, как Соединенные Штаты Америки вмешиваются в политические процессы в самых разных странах, пытаясь повлиять на волеизъявление граждан», — пояснил депутат.

Днем ранее Кори Левандовски, который работал советником президента США Дональда Трампа во время его предвыборной кампании, рассказал американским журналистам, что решил пойти навстречу комитету по разведке конгресса США. Ранее конгрессмены обратились к нему с просьбой рассказать о том, что ему известно о российских связях Трампа.

Левандовски подчеркнул, что ему нечего скрывать и он не сталкивался, а также не сотрудничал ни с российским правительством, ни с какими-либо другими структурами России, желавшими повлиять на ход президентских выборов в США.