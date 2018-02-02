«Визит Нарышкина касается национальных интересов США»

Вашингтон может «делать исключения» в области визовых санкций, чтобы люди могли въехать на территорию США, если это «касается национальных интересов в области безопасности». Так официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт прокомментировала визиты глав российских спецслужб в столицу Соединенных Штатов.

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В этом случае Госдеп может приостановить действие персональных санкций, отметила Нойерт. Также она подчеркнула, что хотя США и Россия «имеют разногласия по ряду множества вопросов», есть области, в которых совместная работа сторон необходима.

Одна из таких сфер совместной необходимости — борьба с террористическими группировками, добавила Нойерт.

Кремль воздержался от комментария по поводу консультаций российских и американских спецслужб.

Американские СМИ со ссылкой на источники в разведывательном сообществе США сообщили 1 февраля, что в Вашингтон с визитом прибыли директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, директор ФСБ Александр Бортников и начальник Главного разведуправления российского Генерального штаба Игорь Коробов. В Вашингтоне главы российских спецслужб встретились с директором ЦРУ Майком Помпео.

Информацию о визите Нарышкина, Бортникова и Коробова в США подтвердил также посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов.

Дипломат отметил, что спецслужбы РФ и США продолжат сотрудничать даже в условиях современной напряженности в отношениях между странами. По словам Антонова, особенно важна совместная работа сторон в 2018 году в контексте чемпионата мира по футболу, организуемого Россией.

Приезд вопреки санкциям начальников российских спецслужб в США вызвал недовольство в конгрессе — так,

лидер Демократической партии в сенате Чарльз Шумер потребовал от администрации президента США Дональда Трампа разъяснений в связи с визитом Сергея Нарышкина.

Шумер подчеркнул, что директор Службы внешней разведки приезжал на встречу с директором ЦРУ «не один» и потребовал также ответить — кто из официальных лиц, попадающих под персональные санкции, сопровождал Нарышкина.

Глава ЦРУ Майкл Помпео в своем ответном письме лидеру Демократической партии в сенате США объяснил, что сотрудники его ведомства проводят встречи с сотрудниками российской разведки на регулярной основе для обеспечения безопасности граждан США.

«Мы периодически встречаемся с нашими коллегами из российской разведки по той же причине, что и наши предшественники — чтобы обеспечить безопасность американцев», — заявил Помпео.

Он также отметил, что в ходе этих встреч обсуждаются «сложные вопросы, по которым российские и американские интересы не совпадают».

Глава внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил 23 января, что работа Москвы и Вашингтона на уровне спецслужб строится конструктивно.

Нарышкина попросили рассказать о деталях помощи США в обезвреживании террористов, готовивших теракт в Петербурге.

«Деталями не поделюсь, но это часть большой совместной работы. Хотел бы подчеркнуть, что взаимодействие между разведками и органами безопасности разных стран, в том числе и наше взаимодействие с нашими коллегами из Соединенных Штатов, строится вполне конструктивно», — сказал глава СВР.

Он добавил, что Москва «вполне позитивно» оценивает эту работу.

«Это очень много — получить вовремя оперативную, сигнальную информацию, с тем чтобы на основе этой информации провести дальнейшую скрупулезную работу», — добавил Нарышкин.

17 декабря российский лидер Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу, выразив ему благодарность за информацию, предоставленную ЦРУ сотрудникам ФСБ. Разговор состоялся по инициативе Кремля,

Путин попросил Трампа передать директору ЦРУ Майку Помпео и сотрудникам внешней разведки США слова благодарности.

Переданные ФСБ сведения помогли российским силовикам обнаружить и задержать террористов «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ), готовившихся взорвать бомбу с поражающими элементами в Казанском соборе Санкт-Петербурга и других местах скопления народа.

Российский лидер также заверил президента США, что «российские спецслужбы при получении информации, касающейся террористических угроз в отношении США и их граждан», передадут ее американским коллегам по партнерским каналам «безусловно и незамедлительно».