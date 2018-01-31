«Кремлевский доклад» запустит санкции

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что после публикации «кремлевского доклада» Вашингтон намеревается ввести новые антироссийские санкции. Об этом Мнучин заявил, выступая в комитете американского сената по делам банков, жилищному строительству и проблемам городов.

Доклад, на основании которого будут введены санкции, готовился американским минфином совместно с разведывательным сообществом Соединенных Штатов, и сотрудники финансового ведомства «приложили большие усилия для его [доклада] составления», отметил Мнучин.

Секретная часть доклада «насчитывает сотни страниц», добавил глава минфина США, призвав сенаторов изучить этот документ. Он также подтвердил, что министерство финансов будет использовать не только доклад, но и «имеющиеся в их распоряжении разведывательные данные» для «продвижения вперед» с дополнительным пакетом антироссийских санкций.

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Новые санкции против России Вашингтон «планирует увидеть в ближайшем будущем как следующий этап». Мнучин, отвечая на вопрос одного из членов комитета сената о сроках введения санкций, заявил, что «желал бы быть осторожнее, потому что наличествует определенный процесс рассекречивания информации».

Однако это, по его словам, будет сделано «так быстро, как это вообще возможно».

При этом в тексте «кремлевского доклада» значится, что внесение в список физических или юридических лиц не предусматривает в их отношении имплементации каких-либо санкционных мер, а также не вводит ограничений в отношении американских граждан на контакты с попавшими в список акторами.

Утром среды, 31 января, шведский экономист и дипломат, эксперт Атлантического совета Андерс Ослунд заявил, что имена в «кремлевском докладе» были заменены в последний момент. Заявление Ослунда опубликовано на сайте информационно-аналитического центра.

«В последнюю минуту кто-то высокопоставленный — никто не знает, кто именно — отбросил работу экспертов и вместо этого записал имена высших должностных лиц в правительстве и администрации президента России и 96 российских миллиардеров из списка Forbes»,

— говорится в сообщении Ослунда. Дипломат отметил, что чиновник еще и «высмеял» работу экспертов, готовивших «кремлевское досье».

Как сообщает РИА «Новости», представитель Госдепа США заявил, что конечной целью санкций в отношении России является предотвращение получения российскими властями дохода.

«Конечная цель — остановить важный доход, поступающий российскому правительству», — сказал представитель ведомства.

Он отметил, что американские власти таким образом хотят «напомнить о затратах и враждебной деятельности, особенно в том, что касается Украины».

После обнародования «кремлевского доклада» его прокомментировали в Евросоюзе: по словам премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, ЕС решил не поддерживать усиление антироссийских санкций.

По его словам, несмотря на то, что у РФ и Евросоюза «есть ряд разногласий», санкции «не служат для ЕС самоцелью», а диалог с Москвой крайне важен для «строительства плодотворных стратегических отношений».

Во вторник, 30 января, агентство Bloomberg сообщило, что «кремлевский список» российских чиновников и коммерсантов основан на данных, находящихся в открытом доступе. В частности, один из чиновников Министерства финансов США заявил, что информацию для доклада они брали из журнала Forbes.

По данным издания, в списке оказались российские миллиардеры, имена которых были опубликованы журналом в рейтинге самых состоятельных бизнесменов России за 2017 год.

Президент России Владимир Путин заявил, что США «должны сами понять, чего они хотят». По словам Путина, попадание в «кремлевский доклад» главы Совета при президенте РФ по правам человека Михаила Федотова и детского омбудсмена Анны Кузнецовой ставит под сомнение борьбу Вашингтона за права человека.

«В этот список, кстати сказать, внесли моего советника, который возглавляет Совет при президенте по правам человека, а значит, что и всех правозащитников туда внесли, что ли, вместе с ним? Так они хотят бороться за права человека или они будут санкционировать тех, кто у нас борется за права человека?» — подчеркнул Путин.

По словам российского лидера, Москва не будет отвечать Вашингтону, хотя у РФ и есть ответ.

«Мы ждали этого списка и готовы были предпринять ответные шаги, причем серьезные, которые бы скатили бы наши отношения к нулю. Мы воздержимся пока от этих шагов», — заявил Владимир Путин.

Путин также пошутил, что ему «обидно», что его имени не оказалось в «кремлевском списке».