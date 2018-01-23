«Лидеры России»: в правительство через конкурс

Во вторник первый заместитель председателя администрации президента Сергей Кириенко подвел итоги полуфинального этапа конкурса «Лидеры России» — в первую очередь он рассказывал о социологии соревнования, описывающей наиболее активную страту жителей РФ.

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Наибольшее число финалистов приходится на густонаселенный Центральный федеральный округ — 24,6% (74 человека). Среди регионов вполне ожидаемо лидируют мегаполисы Москва (58 человек) и Санкт-Петербург (30 человек). При этом напротив, вопреки всяким ожиданиям, госслужащих к финалу пришло не так много — всего 7%.

В финале, запланированном на начало февраля, поборются между собой 300 человек. Сотню победителей отберут во время очного соревнования на базе сочинского образовательного центра «Сириус». Напомним, что его руководитель Елена Шмелева стала сопредседателем избирательного штаба Владимира Путина.

По объявленной организаторами статистике, большая часть лидеров России (45%) работает в сфере услуг. Впрочем, Кириенко поспешил пояснить, что в эту категорию определили, например, руководителей в сфере здравоохранения. Чиновник признал такую категоризацию неправильной и пообещал, что в будущем разбивка будет выполнена более корректно.

Более трети финалистов оказались руководителями высшего звена. Кириенко обратил внимание, что многих из них проблемы трудоустройства вряд ли волнуют, так как они и так довольны статусом и зарплатой. «Хочу сам себя проверить, чего стою в открытой конкуренции. А если докажу, что я лучший, то, может, и мой начальник сделает соответствующие выводы», — привел для примера первый замглавы АП типичный ответ о мотивации участников конкурса.

Напомним, что до этого организаторы не раз заявляли, что цель проекта не столько трудоустройство конкретных людей, а помощь в росте квалификации и формировании кадрового резерва для государства. В ходе общения Кириенко говорил о том, что обратить внимание надо не только на полуфиналистов, а на всех участников.

Чиновник поведал также несколько житейских историй финалистов. Так, он, с сожалением, рассказал, что один участник не смог поучаствовать в полуфинале, поскольку мероприятие совпало с его свадьбой. Участнику не пошли на компромисс и не позволили пройти конкурс в другом округе (полуфиналы в разных регионах проходили в разные даты). Организаторы не хотели отходить от правил, хотя отметили, что в будущем надо предусмотреть такие ситуации.

Кириенко тут же с восторгом вспомнил и две другие ситуации: например, о том, как одна претендентка параллельно с участием в «Лидерах России» прошла через роды. Вспоминая про другую женщину он рассказал, как во время полуфинала она выбегала из здания, где проходил очередной этап конкурса, чтобы покормить младенца. Впрочем, призывать остальных участников отказываться от личного в пользу конкурса, чиновник не стал.

Однако по статистике финалисты все-таки оказались людьми семейными. Нет детей только у 26,1% из них. У большинства участников оказалось по двое отпрысков (35,8%). При этом женщин в финале конкурса оказалось не так много — 16%. Впрочем, это на 1% больше, чем было до результатов полуфиналов. Дело в том, что изначально заявок от женщин на «Лидерах России» было существенно меньше.

Молодых и опытных лидеров в стране примерно поровну, хотя в целом последние показали более высокий класс. Участников до 35 лет к финалу подошло 45%. Хотя к началу полуфиналов их доля в конкурсе составляла — 55%.

Отвечая на вопросы журналистов, Кириенко заявил, что он рассчитывает присмотреть кого-то из финалистов на работу в свое ведомство: «некоторое количество вакансий было специально зарезервировано».

Кроме того, победители конкурса станут участниками специальной образовательной программы РАНХиГС, через которую проходили выбранные президентом России Владимиром Путиным в качестве глав регионов чиновники. Впрочем, на самые высокие посты, по мнению первого замглавы администрации президента, участникам конкурса претендовать пока рано. На вопрос «Газеты.Ru», не увидим ли мы кого-то из победителей в новом правительстве, чиновник ответил, скорее, отрицательно.

«Будем реалистами, конечно, — не сейчас. Все-таки это лидеры следующего поколения», — заявил чиновник.

Впрочем, по его словам, он не удивится, если в течение 5-10 лет кого-то из них мы увидим на самых высоких постах. Сам Кириенко признал, что он и другие наставники проекта (среди них, например, Сергей Лавров, Эльвира Набиуллина, Константин Эрнст и Федор Бондарчук) увидели в ходе конкурса людей, которые не только не слабее их самих, но и сильнее.

«Вопрос не ко мне. Но я бы обратил внимание на то, что сказал Владимир Владимирович: он внимательно следит за результатами конкурса», — заявил Кириенко.

Напомним, что президент РФ во время встречи с руководителями печатных и электронных СМИ 13 января сказал, что к участникам конкурса присматриваются «наши большие, крупные компании и министерства, ведомства».

Уже известно одно из финальных испытаний для участников. Им предстоит прочитать лекцию о своем пути лидерства старшеклассникам школ города Сочи. В результате сами школьники и выставят лекторам оценки.