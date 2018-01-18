Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что никогда не говорит неправды — об этом представитель главы государства рассказал в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде», которая выйдет в воскресенье 21 января на телеканале «Россия 1», передает RT.

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В той же программе Песков рассказал, что президент России Владимир Путин больше всего не любит лжи и некомпетентности, сообщает ФАН.

«Снять программу с Дмитрием Песковым, учитывая его бешеный график, было очень тяжело. Но мы это сделали!», — написала сама ведущая на своей странице в инстаграме.

Также, она снабдила пост коротким видео, в котором Песков рассказал о своей семье.

«Одни называют его рупором Кремля, другие — публичным лицом российской политики», — указывает Аскер-заде в начале сюжета.

Также она интересуется у Пескова тем, как ему удается выкраивать время для семьи среди много численных поездок и мероприятий.

«Такой бешеный график, как у вас, и семейная жизнь – они вообще совместимы?», — спрашивает ведущая.

«Теоретически – нет. Особенно, учитывая, что у моей жены график точно такой же», — признается представитель президента России. Он также рассказал, что, несмотря на то, что в окружении Путина есть силовики и либералы, сам Песков себя не видит в этой градации.

«Вы знаете, я государственный служащий», — поясняет пресс-секретарь главы государства.

Дмитрий Песков родился 17 октября 1967 года в Москве. В 1989 году окончил институт стран Азии и Африки при МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности историк-востоковед, референт-переводчик.

Тогда же поступил на работу в МИД СССР. С 1990 по 1994 годы работал дежурным референтом, атташе, третьим секретарем посольства России в Анкаре. В 2000 году был назначен начальником отдела по связям со СМИ, а затем и первым заместителем начальника Управления пресс-службы президента РФ. С 21 мая 2012 года является заместителем руководителя администрации президента РФ.

В августе 2015 года Дмитрий Песков и олимпийская чемпионка Турина в танцах на льду Татьяна Навка официально поженились. На торжестве в сочинском отеле «Родина» присутствовали десятки гостей. Годом ранее у Пескова и Навки родилась дочь Надежда.

Сама свадьба не освещалась СМИ, однако за несколько дней до церемонии издания писали, что отель Rodina Grand Hotel & SPA — самый дорогой отель Черноморского побережья — полностью закроют для посетителей на дни торжества, 1 и 2 августа, забронировать номер на выходные будет невозможно.

Стоимость самого экономичного номера в Rodina Grand Hotel & SPA составляет 36 тыс. руб. в сутки, стоимость суперлюкса — 200 тыс. руб. Также в СМИ появилась информация о том, что свадьба будет длиться не два, а четыре дня, однако впоследствии эти данные опровергли.

Также писали, что среди гостей будут близкая подруга Навки Анна Семенович, Яна Рудковская, Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'oZa), а также партнеры Навки по ледовому шоу «Кармен» Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Роман Костомаров, Мария Петрова и тренер Илья Авербух. Кстати, свадьба прошла сразу на следующий день после выхода Навки на лед — она выступила в «Кармен» в последний раз, а впоследствии ее заменила Маргарита Дробязко.

Татьяна Навка и Дмитрий Песков в течение долгого времени держали свой роман в тайне.

Даже после того, как 21 августа 2014 года у пары родилась дочь Надежда, влюбленные не рассекретили свои отношения. Впервые Навку и Пескова заметили вместе в декабре 2014 года, когда фигуристка и пресс-секретарь президента появились на открытии ГУМ-катка в Москве.

Сама Навка говорила о своем загадочном поклоннике следующее: «Мы с ним люди не то что из разных миров — из разных вселенных! Но бывает, что люди с непересекающихся жизненных орбит случайно встречаются, и оказывается, что они подходят друг другу, как части одного пазла. Так случилось и с нами. Возникла необъяснимая сила притяжения».

Встреча пресс-секретаря и фигуристки произошла в 2010 году, на дне рождения их общего друга. Песков пригласил Навку на танец под музыку из кинофильма «Девять с половиной недель», хотя и не знал ничего ни про золотую медаль в Турине, ни про ее участие в «Ледниковом периоде».