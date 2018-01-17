Выход в поле: как кандидаты в президенты собирают подписи

Кандидат-«миллионер»

Хотя из штаба Владимира Путина каждый день приходят новости о все большем количестве собранных подписей, готовых к сдаче в ЦИК на данный момент гораздо меньше. Напомним, что в СМИ уже было заявлено о собранных с 5 января 1,1 млн подписей. Видимо, такое избыточное количество — в три раза больше необходимых самовыдвиженцу 300 000 — стало следствием того, что автографы собирали по разным каналам: в частности, основному штабу помогали в этом деле структуры «Единой России».

Реклама

Однако в среду, 17 января, сопредседатель штаба Путина Андрей Когогин заявил, что к отправке в избирком пока готовы только 143 тысячи подписей. Все подписи стекаются в центральный штаб Москвы, где они проходят дополнительную проверку. Первая происходит еще в регионе. Сейчас в столицу попали подписи из 43 регионов, проверено — только из 16, что составляет примерно 192 тысячи. Именно из них и выделены готовые к сдаче.

На глазах корреспондента «Газеты.Ru» несколько волонтеров в белых толстовках с подписью «Путин 2018» вносили ящики из регионов в штаб на Гостином дворе.

Как объяснил юрист штаба Серегй Кабышев, волонтеры отбирают «идеальные подписи».

В случае, если чей-то один «автограф» на листе выглядит сомнительно, весь подписной лист проверку не проходит.

По словам Кабышева, самая распространенная помарка — это неверное количество цифр в номере паспорта. Также встречаются несогласованные исправления. По закону, исправления возможны, только если их заверяет сам сборщик. Кабышев также заявил, что по базам проверять подписи у них возможности нет. «Мы доверяем нашим сборщикам», — заявил он.

Хотя среди технологов принято считать, что самый лучший способ сборки — это поквартирный обход, в штабе Путина от этой системы отказались. «Чтобы не вызывать лишних конфликтов», — пояснил Кабышев. Подписи собираются в общественных местах, таких как торговые центры. Для желающего сдать подпись необходимо наличие паспорта. На вокзалах и в аэропортах сбор не ведется. Это связано еще и с тем, что и сборщик, и подписывающийся должны быть официально прописаны в одном регионе.

Что будет с забракованными подписными листами, до конца не ясно. По итогам кампании, по словам Кабышева, они, скорее всего, будут утилизированы. Пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сказал, что они могут быть использованы для составления базы сторонников Путина. Впрочем, Кабышев подчеркивает, что все подобные меры будут использовать только в случае, если это допускает закон.

Как рассказал «Газете.Ru» один из источников в штабе, на горячую линию постоянно идут звонки от желающих поддержать президента. И тут тяжелее всего с небольшими городами и селами. Пункты сбора ориентированы на большие города. Поэтому сельчанам в случае желания подписаться за президента нужно добираться именно туда.

«Ситуации разные бывают. Иногда человек действительно приходит в выходной день и без паспорта. Тогда он уходит за ним или приходит в другой день», — рассказывает волонтер штаба из Московской области Анна. Она вместе с еще одним добровольцем Андреем — студенты из подмосковного города Луховицы. По их словам, оба являются представителями «Молодой гвардии Единой России» и откликнулись на призыв стать волонтерами штаба. В их регионе изначально сбор подписей запустили «Волонтеры победы».

Волонтеры, занятые проверкой подписей, сидят в штабе по двое за столами. У каждого под рукой справка о том, что именно является нарушением при сдаче подписи. Двое других молодых людей Алексей и Андрей уже не студенты. Алексей возглавляет отделение организации «Волонтеры победы» в Красногорске. «Я сам сразу спросил, есть ли возможность поучаствовать в работе», — поясняет Алексей.

«Я хотел почувствовать себя частью этого мероприятия. Это главное мероприятие страны», — пояснил Андрей. По их словам, оба они по работе связаны с работой с НКО, волонтерами и молодежью.

Кандидат-приложение

Сбор подписей в поддержку Ксении Собчак стартовал 27 декабря. За три недели за возможную кандидатуру «против всех» подписались более 70 тысяч человек из 100 000 необходимых. В центральном избирательном штабе Собчак на Петровке корреспонденту «Газеты.Ru» рассказали, как происходит сбор подписей: желающие либо сами приходят в штаб и на пункты сбора, либо оставляют заявку на сайте, после чего к ним направляют волонтеров с бланками.

«У нас такая система: все волонтеры — в Москве их 30 человек — зарегистрированы на сайте, их геопозиция постоянно отслеживается. Если волонтер оказывается в одном районе с человеком, желающим оставить подпись, они встречаются», — рассказал менеджер штаба Евгений Монин. Волонтеры окрестили эту систему «Выбер» — по аналогии с сервисом такси «Uber», построенном на схожем принципе работы.

В Москве молодежь в основном приходит прямо в штаб. За день там собирают по 100-150 подписей. «Заявки на сайте чаще оставляют люди старшего поколения», — уточнил Монин, объяснив это тем, что из-за работы им бывает неудобно лично явиться в штаб.

«За день один волонтер в среднем успевает собрать 7-10 подписей. По пути, на улице, тоже агитируют», — добавил он. За кандидата «против всех» собирают подписи и по квартирам. Перед Новым годом Собчак лично участвовала в этих обходах.

В избирательном штабе признали, что иногда сборщики подписей сталкиваются с агрессивно настроенными гражданами, но заверили, что до сих пор все конфликты удавалось разрешить мирно. Волонтеры утверждают, что не обижаются на недовольных, ведь каждый «имеет право на свое мнение».

Собчак поддерживают люди, уставшие от «традиционных» кандидатов в президенты — по словам одной из сотрудниц ее предвыборного штаба, «если бы на выборы пошел Сергей Шнуров, а не Собчак, голосовала бы за него — лишь бы не за Путина, Жириновского и всех остальных».

Сотрудник пресс-службы штаба Собчак Александр Белановский рассказал, что перед проверкой в ЦИК «у нас будет еще и своя проверка». Напомним, при проверке подписей ЦИК допускает не более 5% брака. На прошлых выборах было большое количество жалоб от кандидатов, выбывших из гонки именно по этой причине — они настаивали на том, что представленные ими подписи признавали недействительными по формальному признаку.

14 января рядом со станцией метро «Маяковская» был установлен шатер для сбора подписей в поддержку Собчак. Выглядит объект довольно интригующе, прохожие интересуются: «Это что у вас тут за чум?» В первый день в нем собрали 60 подписей.

«Но в первый день здесь еще все работало в тестовом режиме, не было подсветки, а сейчас уже принимаем по 15 человек в час», — рассказали работающие на точке волонтеры.

Сборщики подписей «ловят» людей на выходе из метро, зазывая их в шатер — многие отказываются, некоторые даже возмущаются. «Позор! Сколько вам за это платят!?», — негодует проходившая мимо женщина. «Ни копейки не платят!», — радостно кричат в ответ волонтеры.

Оставить свою подпись в пункте на «Маяковской», несмотря на холод, приходит довольно много желающих. В основном это молодежь, но среди подписантов встречаются и граждане постарше.

Вечером 16 января сюда с проверкой прибыла сама Собчак. Потенциальный кандидат обратила внимание волонтеров на надпись, красующуюся на шатре — слова «Собчак 2018» и обязательный лозунг «против всех» оказались расположены немного внахлест, из-за чего написанное читается как «Против Собчак 2018». «Давайте здесь еще одну полосу наклеим», — предложила Ксения.

Кандидат-инкогнито

Корреспондент «Газеты.Ru» вместе с волонтерами «Партии роста» 16 января отправился собирать подписи в поддержку бизнес-омбудсмена Бориса Титова. Поскольку обход квартир проводился в дневное время, когда большинство москвичей работает, дверь открывали немногие — в основном пенсионеры. Некоторые отказываются ставить подпись, а кто-то даже не желает выслушать волонтеров до конца. Такие ситуации не редкость, признают сборщики подписей.

«Иногда даже дверь могут закрыть перед носом, сейчас была девочка, которая сказала, что будет голосовать только за Навального, а его же даже не будет на выборах», — жалуется волонтер Ирина.

Женщина пенсионного возраста открывает дверь и почти сразу же захлопывает ее с криком «Я за Путина голосую!». Ей пытаются объяснить, что голосовать она сможет за кого угодно — подпись лишь подтверждает ее согласие на то, чтобы кандидат от «Партии роста» принял участие в выборах. «Мне неинтересно», — отвечает пенсионерка и закрывает дверь.

Свой отказ подписаться за участие бизнесмена в выборах некоторые объясняют тем, что мало о нем знают — такой довод использовали сразу несколько жильцов, к которым обращались сборщики подписей. Один молодой человек несколько раз повторяет этот аргумент, но в итоге сдается и берет у волонтеров брошюру с программой. В итоге все же соглашается оставить подпись.

Предприниматель и председатель отделения «Партии роста» по ВАО Дмитрий Таневский считает, что нежелание граждан даже общаться с волонтерами — серьезная проблема.

«Необходим механизм, который позволил бы поддерживать кандидатов с помощью электронных сервисов, тогда не будет происходить этого «вторжения» в личное пространство граждан», — предлагает Таневский.

Еще одна проблема при сборе подписей заключается в непонимании того, что подпись за выдвижение кандидата не лишает возможности поддержать участие в выборах других кандидатов. «Мы уже отдали свой голос», — объясняют свой отказ поставить подпись сразу несколько человек, к которым обращались волонтеры во время обхода квартир.

Но бывают и исключения: попавшиеся волонтерам пожилые супруги, например, знают и Титова, и для чего нужна их подпись. Подписаться за лидера «Партии роста» соглашаются сразу, а когда начинают заполнять бланки, выясняется, что обоим подписантам по девяносто лет.

В предвыборном штабе Бориса Титова корреспонденту «Газеты.Ru» сообщили, что планируют завершить сбор подписей раньше крайнего срока. По словам начальника московского штаба Титова Максима Бычкова, это произойдет уже 25-26 января. Сейчас собрано более 90 тысяч из 100 тысяч подписей, необходимых для выдвижения бизнес-омбудсмена в качестве кандидата на пост главы РФ.

Собранные волонтерами подписи проходят целых три этапа проверки: сначала информацию проверяют сами сборщики, затем ее перепроверяют сотрудники московского офиса, а перед отправкой документов в Центризбирком подписи смотрят еще и юристы в федеральном штабе.

Большую часть подписей собирают волонтеры по квартирам и на пикетах, которые проходят у станций метро «Арбатская», «Тверская» и у московского Дома книги. Всего в сборе подписей в столице задействованы порядка 50 человек. С учетом того, что в одном регионе надо собрать 2500-3000 подписей, то на одного сборщика приходится примерно по 50 подписей за месяц — вполне реальное число. Тем более по квартирам волонтеры ходят не «вслепую». У них уже есть условная «база» домов и районов, с жильцами которых депутаты партии общались еще перед муниципальными выборами в 2017 году.

«В сентябре прошлого года у нас 131 человек участвовали в выборах муниципальных депутатов. Сейчас они обходят квартиры по тем же маршрутам, многие вспоминают наших кандидатов, с некоторыми контакт есть до сих пор», — пояснил глава избирательного штаба Максим Бычков.

Кандидат-ветеран

На первом этаже особняка «Яблока» на Пятницкой прямо у стойки охраны стоят столы для сбора подписей в поддержку Григория Явлинского. Вокруг столов расположены пресс-волы с надписями «Явлинский/2018» и «Поверь в будущее. Поверь в себя!», а также отдельный баннер с портретом самого потенциального кандидата. Сборщики подписей в футболках с портретом Явлинского подробно объясняют желающим оставить свою подпись, как правильно заполнять подписной лист.

На втором 16 января принимал подписи и сам политик. В синем пиджаке, красном галстуке и рубашке в клеточку, поначалу как будто смущаясь камер и людей, но потом явно чувствуя себя уверенно и спокойно, он сел между другими сборщиками подписей и начал общаться с гражданами, пришедшими поставить свою подпись в его поддержку. Сразу бросается в глаза, что основатель «Яблока» сменил имидж — начал отращивать бороду. «Жена попросила», — объяснил политик.

С каждым пришедшим поставить подпись Явлинский обменивался хотя бы парой фраз: «рад видеть, спасибо, что пришли», «с нами так просто не справиться!», «с вашей помощью!», «надо, чтобы люди приходили в политику!» Параллельно политик ставил автограф для желающих на журналах с предвыборной программой, а в конце жал руку и благодарил за доверие.

Практику сбора подписей Явлинский называет «хорошим агитационным этапом, потому что это прямой контакт с избирателем». На момент сдачи материала «Яблоко» объявило о получении необходимой для регистрации поддержки граждан — 105 тысяч. В 10 регионах полностью собрали максимально положенное по закону количество подписей. Однако многие из них могут быть забракованы ЦИК, как это произошло в прошлый избирательный цикл в 2012 году. Поэтому сбор продолжается, а все подписные листы проверяются на предмет ошибок и исправлений.

На столе у каждого проверяющего лежит «Памятка сборщика подписей», где прописаны правила оформления подписного листа: как должны быть обозначены сокращения, как правильно писать даты, на каком листе нужно ставить подпись, если желающий прописан не в этом регионе. Если в листе есть какие-то ошибки, на него клеят стикер с надписью, что именно в листе неправильно, эти листы изымаются.

По словам председателя партии Эмилии Слабуновой, проверяющей подписи вместе с сопартийцами, «очень часто бывают ошибки в написании адреса, например, пишут улица Пробный, а при проверке выясняется, что это не улица, а переулок. Все, данный подписной лист отсекается. Бывает, что в Ставропольском крае собирают подписи, а человек прописан в Краснодарском крае. Это значит, что нельзя ставить подпись на подписном листе Ставропольского края, это обязательно должен быть лист Краснодарского края, в соответствии с регистрацией».

Как рассказал руководитель пресс-службы «Яблока» Игорь Яковлев, у сборщиков подписей, которые ходят по квартирам в регионах, не возникает никаких проблем, но люди бояться давать свои данные. «Главная проблема в том, что у людей просят паспортные данные, а все помнят, как кредиты брали на паспорта, поэтому очень трепетно относятся к этому. Часто хотят поставить подпись, но опасаются», — рассказал Яковлев.

В основном за Явлинского ставят подписи либо члены партии, либо сторонники его позиции. Например, Людмила рассказала «Газете.Ru», что просто шла по улице и увидела, что идет подписная кампания. Она поддерживает «Яблоко», поэтому зашла поставить подпись.

«На сегодняшний день нет ни ответственности, ни уважения. В целом я поддерживаю «Яблоко», потому что это движение вперед, не назад, как сейчас происходит. Поскольку я знаю, что в карете прошлого далеко не уедешь, поэтому в прошлое не надо, надо только вперед», — объясняет Людмила.

«Мне всегда нравилось, что он [Явлинский] не делит людей. Он может ненавидеть журналистов или кого-нибудь еще, но у него никогда не было высокомерия», — поделился еще один подписант Григорий.