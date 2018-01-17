«Путин даст фору многим»

В Кремле не собираются обнародовать данные о состоянии здоровья президента Владимира Путина. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков при этом уверяет, что глава государства Владимир Путин «абсолютно здоров». «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — заявил официальный представитель Кремля. При этом отвечая на вопрос журналистов о возможном обнародовании данных о состоянии здоровья Путина, Песков отметил, что подобные форматы не предусмотрены законодательно.

«Мне неизвестно о том, что такие форматы готовятся. И в нашем законодательстве какие-то обязательные обнародования данных о состоянии здоровья президента не предусмотрены», — пояснил Песков.

В августе 2017 года в сети активно обсуждались снимки президента, сделанные во время его отдыха на подводной охоте и рыбалке в Сибири. Судя по кадрам, на которых Путин запечатлен с обнаженным торсом, глава РФ находится в отличной форме — тогда это признали как россияне, так и многочисленные иностранные СМИ.

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На попавших в сеть снимках президент погружается в горное озеро в гидрокостюме, который сохраняет тепло — температура воды в озере была не выше 17 градусов. Комментируя фото, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заверил, что президент два часа занимался подводной охотой, гоняясь за щукой. А на одном из снимков запечатлено, как Путин плавает в том же озере кролем — но уже без гидрокостюма, несмотря на холод.

В 2015 году ходили слухи о болезни президента — тогда Путина не видели на публике около недели. Однако его пресс-секретарь Дмитрий Песков поспешил опровергнуть слухи о состоянии здоровья российского лидера — официальный представитель Кремля подчеркнул, что все дело в проведении президентом ряда неформальных встреч и крайне напряженном графике Путина.

Интерес к теме здоровья Владимира Путина мог возрасти в связи с недавними высказываниями личного лечащего врача главы США Дональда Трампа об «отменном здоровье» американского лидера.

Соответствующее заявление медик сделал по итогам обязательного медицинского обследования 71-летнего президента США.

«Физическое обследование президента в военном госпитале имени Уолтера Рида сегодня прошло исключительно хорошо. Президент в великолепном здравии, и я с нетерпением жду того, чтобы обнародовать детали во вторник», — отчитался Джексон сразу после осмотра.

Лечащий врач Трампа также отметил, что здоровье президента, вероятнее всего, останется отличным в течение всего президентского срока. По мнению специалиста, Трампу удалось сохранить хорошую форму благодаря тому, что он всю жизнь не курит и не пьет. Тем не менее врач порекомендовал Трампу, вес которого составляет около 108 кг, все же сбросить четыре-пять килограммов. Лишний вес американского лидера, вероятно, является следствием его пристрастия к фастфуду: президент обожает гамбургеры и жареную картошку.

В США результатов медобследования главы государства ждали с особым нетерпением — многие противники Дональда Трампа утверждают, что у него наблюдаются признаки прогрессирующего старческого маразма.

В качестве примеров оппоненты политика приводят его недавние выступления.

Так, во время совместной пресс-конференции с премьером Норвегии Эрной Сульберг Трамп огорошил журналистов новостью о том, что «в ноябре США начали поставки первых истребителей F-52 и F-35». Дело в том, что никаких самолетов F-52 просто не существует.

Еще один казус произошел совсем недавно — Трамп, уже почти год сыплющий угрозами и оскорблениями в адрес КНДР и северокорейского лидера Ким Чен Ына, вдруг заявил, что с главой Северной Кореи у него «хорошие отношения». Правда, позже сам Трамп заявил, что журналист неверно истолковал его слова: президент говорил, что лишь хотел бы хороших отношений с лидером КНДР.

При этом последний раунд взаимных угроз и издевок состоялся между американским и северокорейским лидерами буквально перед Новым годом: тогда Трамп, комментируя напоминание Ким Чен Ына о том, что на его столе находится ядерная кнопка, заявил, что его ядерная кнопка «больше». Уже на этой неделе северокорейские СМИ прислали очередную «ответочку» — назвали твит про красную кнопку «спазмом сумасшедшего».