Штаб Путина собрал миллион подписей

Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более одного миллиона подписей при необходимых 300 тыс. «По состоянию на 16 января в поддержку выдвижения В. Путина на пост президента поступил 1 млн 1 тыс. 459 подписей», — сообщили в штабе.

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В сообщении говорится, что было принято решение продолжать сбор. «Избирательным штабом кандидата принято решение не останавливать сбор и дать возможность всем желающим выразить поддержку кандидату», — отметили в штабе.

Поскольку, штаб Путина начал работу в данном направлении 5 января, миллионный результат был поставлен всего за десять дней. По официальным данным, по стране действуют более 600 точек, занимающихся сбором подписей.

Согласно законодательству, самовыдвиженцу, каковым является Путин, необходимо собрать 300 тыс. подписей, но не более 7,5 тыс. в одном регионе. При этом ЦИК РФ проверит у каждого кандидата по 60 тыс. подписей. Если в них обнаружится более 5% недостоверных или недействительных, то комиссия должна проверить еще 30 тыс.

Примечательно, что в день достижения миллионной отметки в СМИ распространились сообщения о нарушении законодательства при сборе подписей за действующего президента.

Курганское отделение партии КПРФ сообщило, что при сборе подписей на заводах Курганмашзавод и Курганхиммаш было нарушено российское законодательство — сбор подписей проводился в рабочее время, причем на режимных объектах, куда сборщики подписей не могли попасть.

«Допущенные нарушения выборного законодательства дискредитируют избирательную кампанию по выборам президента РФ и ставят под сомнение легитимность ее будущих результатов», — говорится в направленной КПРФ жалобе.

Секретарь Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина уже сообщила, что по факту допущенных нарушений в Кургане будет проведена проверка. При этом она уточнила, что, поскольку подписи аннулированы, эта ситуация никак не отразится на регистрации кандидата.

«Обращение действительно в ЦИК поступило, дано поручение разобраться, проверить и установить, были ли какие-то нарушения, которые влекут ответственность», — сказала Гришина. По ее словам, в соответствии с законодательством,

подписи, собранные на рабочих местах, не могут быть зачтены в качестве действительных.

Она уточнила, что проверка должна быть проведена в течение десяти дней, «к нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством».

К слову, сам кандидат 10 января во время визита в свой штаб дал сопредседателем наставление действовать «исключительно в рамках закона, ничего не нарушая». «И что касается сбора подписей, чтобы было все корректно, без нарушений», — подчеркнул президент.

Кроме Путина, ЦИК допустил до сбора подписей лишь еще одного самовыдвиженца — депутата Костромской областной Думы Владимира Михайлова. Однако о количестве собранных Михайловым подписей пока не сообщается — согласно информации на сайте кандидата, сбор стартовал только 12 января.

Подписи собирают не только самовыдвиженцы, но и кандидаты от партий, не имеющих представительства в Государственной думе. На нынешних выборах были зарегистрированы 12 таких кандидатов.

В отличие от самовыдвиженцев, к таким кандидатам предъявляются более мягкие требования — для регистрации на выборах необходимо собрать 100 тыс. подписей избирателей в свою поддержку, причем в одном регионе может быть собрано не более 2,5 тыс. подписей.

К таким кандидатам относятся Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Борис Титов («Партия Роста»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Екатерина Гордон («Партия добрых дел»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»), Антон Баков («Монархическая партия России»), Наталья Лисицына (Российский объединенный трудовой фронт), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Роман Худяков («Честно») и Олег Булаев (Коммунистическая партия социальной справедливости).

В настоящий момент кандидатами на пост президента России зарегистрированы два кандидата — Владимир Жириновский (ЛДПР) и Павел Грудинин (КПРФ).