«Он наловчился проявлять особенную отвагу»

Сообщение о смерти Виктора Анпилова появилось на странице движения «Трудовая Россия» в сети Facebook. «Сегодня, не приходя в сознание после инсульта, умер Виктор Анпилов», — говорится в тексте сообщения. Политик умер в возрасте 72 лет.

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Выпускник журфака МГУ, советский журналист-международник Анпилов был настоящей звездой политики «лихих 90-х». Отношение к его фигуре было полярным. Его поклонники, многие из которых были пожилыми людьми, отождествлявшими свою жизнь с Советским Союзом, превозносили его. Сторонники же президента Бориса Ельцина считали Анпилова исчадием «ада» и презрительно называли «шариковым».

В неизменной куртке и с мегафоном в руке, Анпилов был организатором многотысячных митингов начала 90-х, направленных против президента страны и «правительства младореформаторов». Речи Анпилова, в которых нередко звучала злая сатира по отношению к власти, воспринимались его поклонниками «на ура», а власти видели в нем реальную угрозу проводимому ими курсу.

Соратники по революционной борьбе по-прежнему высоко оценивают его вклад в левое движение в постсоветской России. Координатор Левого Фронта, получивший политическое убежище в Швеции в связи с «Болотным делом», Алексей Сахнин уверен, что Анпилов «останется одним из символов новой России». «Именно он был самым ярким вождем сопротивления, когда эта Россия создавалась. Он стоял во главе многотысячных колонн демонстрантов, протестовавших против реформ Ельцина и Гайдара. Он сражался с архитекторами этой новой России на баррикадах у Белого дома в 1993. Он сидел в ее застенках после победы Ельцина и Грачева, — напоминает Сахнин. — Государственная пропаганда демонизировала его, рисуя образ невменяемого фанатика, сталиниста-людоеда, хотя Виктор Иванович был уравновешенным, интеллигентным и демократически настроенным человеком. Анпилов потерпел тяжелое поражение от олигархического режима и практически пропал из политики, став маргинальной фигурой».

Сахнин также рассказал «Газете.Ru», что инсульт настиг Виктора Анпилова по дороге на встречу доверенных лиц кандидата на предстоящих выборах от КПРФ Павла Грудинина, который, по предположению активиста, может перенять эстафету «символа радикального коммунистического реванша».

Впрочем, были и альтернативные мнения относительно деятельности Анпилова. Бывший коллега политика по работе в Моссовете в разговоре с «Газетой.Ru» высказал предположение, что свою политическую деятельность покойный мог координировать со спецслужбами. «В советское время он работал на Иновещании. Думаю, он сохранил свои связи и в «смутное время», — сказал собеседник. — Тем не менее, он наловчился проявлять особенную отвагу, ту, что хорошо в камеры ловилась. Отвагу других камеры почему-то не вылавливали. Создавалось впечатление, что все, что он делал, было согласовано с кем-то. Был вот он такой специальный, особенный человек».

Сам Анпилов, несмотря на простецкую внешность работяги, был неглупым и начитанным человеком. Он прекрасно говорил по-испански, так как во времена СССР работал корреспондентом Гостелерадио в Никарагуа. Свой зажигательный темперамент он мог позаимствовать от манеры выступления революционных вождей, среди которых он особенно ценил Эрнеста Че Гевару:

«…не люблю слово «кумир». Герой — да. Герой, революционер-практик, честнейший человек, который всего себя отдал, конечно же, делу освобождения человечества от ига капитала», — рассказывал Анпилов в интервью «Эхо Москвы».

Любимым поэтом Анпилов называл Федерико Гарсиа Лорку, лирику которого он часто читал для друзей. В домашней обстановке радикальный трибун с микрофоном оказывался ярким рассказчиком, а семья его была вполне обычной. «Дети Анпилова выглядели современными, и если б их показывали по ящику, думаю, у многих уродов-телезрителей возникла бы убежденность, что это отличные современные дети, и, следовательно, неопасен Анпилов. Мальчик, как все мальчики из хороших семей, увлекается компьютером. Сам Анпилов сварил нам отличный кофе по-латиноамерикански», — так писал об умершем в книге «Анатомия Героя» хорошо знавший его Эдуард Лимонов.

Как ни странно для последовательного коммуниста, в его доме хранилась большая коллекция Библий, которую он собирал многие годы — хотя по собственному признанию и был атеистом. Бросая филиппики в адрес богатых, сам Анпилов был бессребреником и жил достаточно скромно. Скромные доходы он получал в основном от издания радикальной газеты «Молния», которую продавали у метро сторонники политика-«анпиловские бабушки».

Создав в начале 1990-х годов радикальное коммунистическое движение «Трудовая Россия», Анпилов встал в оппозицию не только к властям, но и к умеренной КПРФ. Он неоднократно критиковал в своих речах лидера компартии Геннадия Зюганова. При этом Анпилова как «звериное лицо» коммунистической оппозиции любили показывать западные корреспонденты, что, в конечном итоге, лишь способствовало его популярности на родине.

В те годы один из российских туристов, побывав в Риме, даже видел на стене надпись на итальянском: «С товарищем Анпиловым к диктатуре пролетариата». Образ Анпилова нашел свое воплощение и в кино. Героя, похожего на Анпилова, блестяще сыграл отдалено похожий на политика актер Александр Баширов в фильме «Железная пята олигархии».

О том, что Анпилов в это время представлял реальную угрозу для властей, рассказывал корреспонденту «Газета.Ru» тогдашний замминистра РСФСР Андрей Дунаев. По его словам, его начальник, глава МВД Виктор Ерин не скрывал планов устранения Анпилова.

В октябре 1993 года Анпилов вместе с членами движения «Трудовая Россия» участвовал в обороне Белого Дома. После поражения его защитников он смог скрыться, но в конечном итоге был арестован, и впоследствии выпущен по амнистии.

Уже в 2000-е годы Анпилов оказался в оппозиции к власти президента Владимира Путина и принимал участие в протестных митингах, хотя и поддержал присоединение Крыма к России.